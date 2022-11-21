Актуально
В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей – ОГП
В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей, ще 839 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив 21 листопада Офіс генерального прокурора України.
Найбільше дітей постраждали в Донецькій, Харківській та Київській областях. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота зі встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.
Через бомбардування та обстріли російської армії пошкоджені 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.
За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.
Більшість людей загинули внаслідок застосування зброї вибухової дії із широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракет, ідеться у повідомленні.
Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.
Днями на сайті президента України була зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу «діти війни». «Присвоїти усім людям, які не досягли 18 річчя, статус «дитина війни», тим дітям, які виїхали за межі країни, та тим, які залишились в Україні», – йдеться у петиції.
Нині статус «дитина війни» надається громадянам України, яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. «Діти війни» можуть отримати низку державних соціальних гарантій.
Всі новини дня
- Голос Америки
НАТО платить грошима, українці - кров'ю. Столтенберґ закликав країни НАТО далі допомагати Києву і розвивати власну оборону
"Маємо бути готові підтримувати Україну довго", - заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ у промові на відкритті засідання парламентської асамблеї країн НАТО в Мадриді в понеділок.
Генсек НАТО визнав, що підтримка України потребує видатків в той час, як багато людей в країнах НАТО зіткнулись із різким зростанням цін на енергію та продовольство.
Ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час, як українці, вони сплачують ціну, яка вимірюється кров'юЄнс Столтенберґ
"Однак ціна, яку сплачуємо ми, союзники по НАТО, вимірюється в грошах, в той час як українці сплачують ціну, яка вимірюється кров'ю. І якщо ми дозволимо Путіну перемогти, ми всі повинні будемо сплачувати значно вищу ціну", - заявив він.
Столтенберґ поділився очікуваннями, що країни НАТО зможуть збільшити обсяг витрат на власну оборону і ці видатки перевищать 2% ВВП - рівень, якого країни НАТО домовились дотримуватись після незаконної анексії Криму Росією в 2014 році.
"2% ВВП мають бути нижньою позначкою, а не верхньою, для інвестицій в оборону", - додав він і вказав, що обговорення щодо збільшення інвестицій триватимуть на саміті в Вільнюсі, який має відбутись в липні наступного року.
В церемонії відкриття також взяв участь прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він назвав війну Росії проти України "абсурдною" і заявив, що така агресія лише зміцнила НАТО. Санчес закликав НАТО до "твердості, єдності та стриманості", щоб не допустити ескалації війни і вказав на нещодавню реакцію НАТО на падіння ракети на території Польщі.
НАТО, США та Польща заявили, що, найімовірніше ракета, що впала на території Польщі минулого тижня і призвела до загибелі двох людей, буда ракетою українських ППО. Але остаточну відповідальність за інцидент вони поклали на Росію, яка обстрілює українську територію.
Столтенберґ закликав не недооцінювати Росію: "Вона утримує значні військові спроможності та велику кількість війська. Росія готова нести значні жертви і готова завдавати жахливих страждань українському народу. Ми бачимо удари дронів та ракет по українських містах, цивільних та критичній інфраструктурі".
Генсек НАТО також відзначив, що Путін зробив дві стратегічні помилки при вторгненні до України в лютому: "Він недооцінив хоробрість українців і волю до боротьби. Він недооцінив відданість і непохитну рішучість союзників та партнерів по НАТО підтримувати Україну".
Польща хоче розмістити біля українського кордону пропоновані Німеччиною системи Patriot
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що Варшава приймає пропозицію Берліна і запропонує розмістити додаткові системи протиракетної оборони Patriot біля кордону з Україною.
"Я із задоволенням приймаю пропозицію міністерки оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових ракетних установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", – написав Блащак у Twitter, зазначає Радіо Свобода.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт запропонувала надати Польщі додаткові системи захисту повітря Patriot і подальшу допомогу в патрулюванні повітря за допомогою німецьких винищувачів Eurofighter після падіння ракети неподалік кордону з Україною.
ЗРК Patriot виробляє американська компанія Raytheon. Вони стоять на озброєнні у 17 країнах світу.
Угоду з придбання двох систем Patriot польський уряд підписав ще у 2018 році, у березні 2022 після початку повномасштабної російської війни в Україні США передислокували до Польщі два своїх ЗРК з Німеччини, а у травні Варшава відправила запит на придбання ще 6 таких системи.
- Голос Америки
Пентагон: ЗСУ будуть в значно кращому стані взимку, ніж супротивник
США та міжнародна спільнота "зробили багато, щоб допомоти підготувати українців до боротьби взимку і допомогти їм продовжувати тиснути на супротивників у зимові місяці". Про це заявив очільник Пентагону Ллойд Остін, відповідаючи на питання під час спільної прес-конференції з міністром оборони Інзонезії Прабово Субіанто в Джакарті в понеділок.
Остін висловив переконання, що взимку ЗСУ "будуть в значно кращому стані ніж їхні супротивники, завдяки речам, які ми надаємо".
З наближенням зими, Україна досягнула успіхів на полі бою, наголосив посадовець. Він також відзначив успіхи ЗСУ в обороні Києва, звільненні Харківської області та Херсона і запевнив, що США підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
"Ми зосереджуємося на тому, щоб надати їм повну підтримку, вони зосереджуються на тому, щоб повернути кожен дюйм своєї суверенної території, - додав він. - Важко передбачити, які будуть зміни і у які строки, але ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно".
США надали Україні більше 20 мільярдів допомоги відзначив Остін, але наголосив, що підримка України - це міжнародні зусилля і під час щомісячних засідань Контактної групи з підтримки України, куди входять міністри не лише країн НАТО, але також і з інших країн світу, учасники виявляють "надзвичайну відданість тому, щоб надавати Україні стільки допомоги, скільки ми можемо надати Україні так довго, як це буде необхідно".
Цього тижня Остін перебуває з візитами в Індонезіі та Камбоджі. В Камбоджі очільник Пентагону візьме участь в засіданні міністрів оборони ASEAN.
"У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність українського народу" - США
Сполучені Штати відзначили силу українського народу у День гідності і свободи.
"У День Свободи та Гідності ми вшановуємо мужність та бачення свого майбутнього українського народу, який вийшов на вулиці та разом відстояв європейське майбутнє України, а також те, як Україна продовжує відважно захищати своє право обирати та визначати власну долю", - йдеться у повідомленні посолки США в Україні Бріджит Брінк.
"В той тас, як Росія знову намагається вкрасти майбутнє України, я хочу, щоб ви знали, що народ США, включно зі мною, визнають вашу силу та відданість праву вибирати та визначати вашу власну долю", - сказала Брінк і підкреслила: "Щодня ми бачимо вашу рішучість побудувати стабільну, демократичну та процвітаючу країну для своїх дітей. Ви робите це, незважаючи на жорстокість спроб Росії стерти вашу країну з пам'яті. Ми залишатимемось вашим партнером та підтримуватимемо у боротьбі з тими, хто працює на знищення волі України та її народу. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч з вами стільки, скільки буде потрібно".
Раніше президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня гідності і свободи висловив упевненість у перемозі України.
"Дорогий народе! Ці слова я казав на цьому ж місці у цей же день рівно один рік тому. Що відтоді змінилося? Чимало. На нашій землі з’явилися воронки. У наших містах і селах – блокпости та їжаки. На наших вулицях буває темно. У наших домівках буває холодно. Змін багато, але вони не змінили найголовнішого. Бо найголовніше – не ззовні, а всередині. І це залишається незмінним. І тому ми витримаємо. Ми вистоїмо…Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! І в День гідності та свободи зберемося на майдані Незалежності", – сказав Зеленський.
21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи – на честь початку цього дня Революції гідності 2013 року і початку 22 листопада Помаранчевої революції 2004 року.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Форум