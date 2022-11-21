В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей – ОГП

В Україні з 24 лютого загинули 437 дітей, ще 839 зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомив 21 листопада Офіс генерального прокурора України.

Найбільше дітей постраждали в Донецькій, Харківській та Київській областях. Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота зі встановлення даних у місцях ведення активних бойових дій, на окупованих та звільнених територіях.

Через бомбардування та обстріли російської армії пошкоджені 2719 навчальних закладів, 332 з них зруйновано повністю.

За даними ООН на 14 листопада, в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули 6557 цивільних, зокрема, 408 дітей. Поранені 10 074 людини.

Більшість людей загинули внаслідок застосування зброї вибухової дії із широкою зоною ураження, включно з обстрілами з важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ракет, ідеться у повідомленні.

Управління верховного комісара ООН із прав людини вважає, що реальні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць затягнулося, багато повідомлень ще не підтверджені. Це стосується, наприклад, Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєверодонецька, де є значні жертви серед цивільного населення.

Днями на сайті президента України була зареєстрована петиція про надання неповнолітнім статусу «діти війни». «Присвоїти усім людям, які не досягли 18 річчя, статус «дитина війни», тим дітям, які виїхали за межі країни, та тим, які залишились в Україні», – йдеться у петиції.

Нині статус «дитина війни» надається громадянам України, яким на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років. «Діти війни» можуть отримати низку державних соціальних гарантій.