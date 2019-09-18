Діти, які втратили батьків в АТО, полетіли відпочивати в Техас

Їм купили жовті кашкети і сині футболки з написом “Ukraine”, щоб не загубилися в аеропорту. Група з 15 українських дітей летить відпочивати в Америку. В штаті Техас їх прийматимуть своїм коштом американські родини, а квитки на літак оплатили спонсори. Діти – з родин загиблих бійців та ветеранів АТО.

13-річна Даніелла Ковач з Києва, батько якої загинув на фронті, дуже хоче побувати у Великому каньйоні. А 11-річний Назарій Козлишин з Рівного розповів «Голосу Америки», що мріє пожити на справжньому ранчо та навчитися кидати ласо.

У Сполучених Штатах діти проведуть три тижні. Ходитимуть до місцевих шкіл, скуштують техаське барбекю, побачать хмарочоси, прерії, родео.

«18 вересня, о шостій годині ранку, наші діти відлітають», – повідомила керівник проекту «Допомога дітям ветеранів АТО» Ольга Бабенко на прес-конференції в Києві.

Проект здійснюється за підтримки Міністерства в справах ветеранів, однак він став можливим, головно, завдяки громадським активістам.

Як зазначив керівник ГО «Українська асоціація інвалідів АТО» Сергій Тріскач, «Ми співпрацюємо зі Сполученими Штатами Америки на державному рівні, а сьогодні відбувається співпраця між простими людьми, між громадськими організаціями. Приємно, що родини в Сполучених Штатах готові прийняти наших дітей з родин загиблих. Це дійсно народна дипломатія».

В Україні відсутня психологічна підтримка родин загиблих, – констатувала голова «Міжнародної асоціації підтримки України» Ольга Чуйко-Дурбак. Натомість народна дипломатія, за її словами, діє швидко й ефективно.

Це вже друга група дітей з родин загиблих АТОвців, яких вдалося відправити на відпочинок до США. Першу групу маленьких українців приймали в Техасі у 2016 році. І, як розповіла мама одного з тодішніх учасників програми Ірина Кондратенко, того року вона втратила на війні чоловіка, а її син – батька. Рана була свіжа, і поїздка дуже допомогла. «Такі програми вкрай необхідні для дітей загиблих», - вважає Ірина.

Такі програми вкрай необхідні для дітей загиблих

А керівниця проекту Ольга Бабенко запевнила, що відразу ж після відправлення цієї групи 18 вересня почнуть готувати наступну. Як вона наголосила, єдина проблема – знайти спонсорів, щоб оплатили переліт. Бо всі витрати з перебування українських дітей у Техасі беруть на себе американські родини.

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