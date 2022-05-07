Джил Байден прибула до Румунії, щоб подякувати за допомогу українцям 

Перша леді США Джил Байден зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс, в суботу 7 травня, 2022 р.

Дружина американського лідера висловила подяку за щедрість Румунії та підтримку українських переселенців. Зустріч Байден та Йоганніс була закритою для преси. Пізніше перші леді відвідали державну румунську гімназію «Уругвай»(Școala Gimnazială "Uruguay”) в столиці Румунії, Бухаресті. Місцева гімназія приймає українських школярів, які були вимушені покинути батьківщину.

«Сьогодні в Бухаресті перша леді Кармен Йоганніс та я відвідуємо гімназію «Уругвай», румунську школу, яка відкрила свої класи для українських учнів-переселенців», - написала Джилл Байден у своїй сторінці у Твіттері.

Джил Байден також провела зустріч із українськими та румунськими освітянами і виступила перед румунськими та українськими студентами, які були вимушені покинути батьківщину. Пізніше американська перша леді долучилась до лекції за участі українських освітян та українських матерів.

Нагадаємо, що Джил Байден є педагогом за освітою із 13-тирічним досвідом викладання англійської мови, читання та письма у середніх загальноосвітніх школах США. Окрім того, Байден навчала підлітків з емоційними вадами в психіатричній лікарні. Вона має ступінь бакалавра та доктора наук університету штату Делавер, а також ступінь магістра університетів Вест-Честер та Вілланова.

Перед зустріччю із Йоганніс, Байден також відвідала посольство США в Румунії. Під час візиту, вона обговорила питання гуманітарної допомоги для українців від ООН, від уряду Румунії, а також від різноманітних неурядових організацій.

“Мій ранок розпочався в посольстві США в Румунії із обговорення того, як міжнародні та місцеві гуманітарні організації співпрацюють з урядом Румунії для підтримки українських біженців”, - поділилася перша леді США із своїми читачами у Твіттері.

Відвідавши Румунію, перша леді відправилась у місто Братиславу, де вона зустрінеться із представниками посольство США в Словаччині.

Нагадаємо, що нині посаду посолки США у Словацькій Республіці обіймає Бріджит Брінк. 25-го квітня цього року Білий Дім номінував Брінк на посаду посолки США в Україні. Її кандидатуру розглядатиме Комітет із закордонних справ Сенату США під час відкритих слухань у вівторок, 10-го березня.

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