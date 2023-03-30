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У Конгресі США обговорюють перевірку допомоги Україні. Щоб припинити, чи посилити?
Допомога Україні, найбільша за обсягом закордонна підтримка, яку США надають з часів Другої світової війни, стала предметом слухань у Конгресі США у середу, 29 березня. Перед Комітетом зі закордонних справ Палати представників виступили очільники трьох наглядових відомств, які здійснюють контроль над використанням близько 113 мільярдів доларів США, які Конгрес виділив на допомогу пов'язану з протистоянням України російській агресії з лютого 2022 року.
Протягом понад трьох з половиною годин конгресмени могли розпитувати безпосередньо керівників трьох офісів, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні, на що і як використовуються гроші. Зокрема, і тому, що як нагадували деякі конгресмени, в рейтингу сприйняття корупції Україна стоїть не на найбільш почесному 116 місці зі 180 країн за даними Transparency International.
Для нагляду за допомогою ще у червні 2022 року спеціальні відомства – офіси генеральних інспекторів – cтворили спеціальну робочу групу, що включає контролерів з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Державного департаменту США та Міністерства оборони США.
Республіканці не мають згоди щодо допомоги Україні
Слухання відбуваються на вимогу республіканців у Конгресі, які сперечаються між собою та з адміністрацією президента США Джо Байдена щодо необхідності, розміру та прозорості допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.
Конгрес схвалив останній раунд допомоги в грудні минулого року. І хоча пакет був розрахований до кінця фінансового року у вересні, деякі військові аналітики кажуть, що він може бути вичерпаний уже до літа. Для схвалення нових асигнувань буде потрібна підтримка республіканців, які тепер мають більшість у Палаті представників.
Оглядачі зазначають, що якщо раніше республіканці були яструбами у питаннях оборони країни, вони підтримували ідею, що США повинні захищати свої інтереси за кордоном, то часи правління попереднього президента США Дональда Трампа вели країну до зосередження на внутрішніх питаннях. Його гасло «Америка перш за все» досі має чимало прихильників, деякі з яких вимагають припинення допомоги Україні.
Тому для республіканців було важливо почути: «Порушень не знайдено».
І під час слухань це головне повідомлення від трьох головних інспекторів пролунало. Воно також було у звіті, який від імені трьох відомств було опубліковано напередодні.
«Виходячи із ґрунтованої перевірки, яку ми виконали на цей момент, ми не виявили жодних випадків шахрайства чи зловживання щодо прямої бюджетної підтримки. Із самого початку, існує багаторівнева система реагування та перевірок, у якій багато різних організацій звітують та здійснюють власні перевірки. Починаючи з уряду України та міністерства фінансів. Окрім того, пряма бюджетна підтримка уряду США здійснюється через Світовий банк через три різні трастові фонди», – сказала інспекторка від Агентства США з міжнародного розвитку Ніколь Ангарелла, відповідаючи на запитання голови комітету Палати представників із Міжнародних відносин, Майкла Маккола.
З промови Ангарелли під час засідань конгресмени дізналися, зокрема, що лише на перевірки правильності використання допомоги Агентства США з міжнародного розвитку було виділено додаткових 16 мільйонів доларів і до цієї роботи було залучено 60 людей. Допомога, яка надходить до України по лінії її відомства, використовується на роботу уряду, виплату пенсій, гуманітарну допомогу. Це друга за розміром стаття допомоги, яка становить від початку вторгнення понад 46 мільярдів доларів.
Конгресмен-демократ від штату Каліфорнія Тед Ліу, вважає що це є переконливим результатом.
«Я хочу відзначити роботу трьох генеральних інспекторів Державного департаменту, Міністерства оборони та Агентства США з міжнародного розвитку. Вони показали, що перевірка допомоги, яка надається Україні - це їхнє головне завдання, – і в цьому процесі вони не виявили значних розтрат, шахрайства чи зловживань, або жодних диверсій», – сказав конгресмен Ліу журналістці Голосу Америки, Катерині Лісуновій.
Для переконання ізоляціоністського крила республіканців звіту не вистачить
Але деяких його колег-республіканців, які скептично ставляться до самої необхідності допомагати Україні, доповіді головних інспекторів не задовольнили. Конгресмен-республіканець Корі Міллс зі штату Флорида вважає, що гроші потрібно витрачати на внутрішні потреби. Зокрема, для нього було відкриттям, що пенсії українцям платяться частково з цієї американської допомоги.
«Я не задоволений рівнем перевірки наданої допомоги. Багато американців навіть не знають, що велика частина йде суто на українські пенсії. Це не оборонна допомога, це не гуманітарна допомога. В нашій країні є американці, які не можуть прогодувати своїх власних дітей, не можуть заправити свої автівки бензином, – більше того, ми не можемо забезпечити захист наших власних кордонів», – сказав конгресмен Міллс, в ексклюзивному коментарі для Голосу Америки.
При цьому експерти вважають, що виплата пенсій та зарплат бюджетним працівникам – це необхідні витрати для стабільності воюючої країни, де понад третину економіки втрачено, через бомбардування. А занепокоєння щодо дорожнечі допомоги, яку отримують українці, перебільшена. Зокрема, старший науковий співробітник Гудзонівського Інституту Люк Кофі підрахував, що насправді кожному американцеві підтримка України обходиться у 25 центів на день.
За військовою допомогою стежать 90 фахівців
За найбільшою статтею допомоги – військовою, що перевищила 62 мільярди доларів з початку вторгнення, наглядає офіс генерального інспектора Міністерства оборони США, який очолює Роберт Сторч. Під час слухань він сказав, що перевірку правильності використання військової допомоги здійснює 90 професіоналів, з них близько 20 працюють в регіоні, а в посольстві США в Україні плануються створити постійну групу для подальшої майбутньої наглядової роботи. Що ж до нинішньої допомоги, то і в його відомстві не знайшли порушень.
"Я авжеж, не можу коментувати будь-які поточні розслідування, але виходячи з нашої завершеної роботи, ми не підтвердили жодних випадків перенаправлення оборонної допомоги, яка була надана Україні Сполученими Штатами", - заявив Сторч під час слухань.
В уряді США заявляють - «кожен долар (допомоги Україні - ред.) витрачається максимально добре».
«Те, що (допомога) не є предметом будь-якого роду злочинності чи крадіжки, особливо зброї, заспокоює американську громадськість і світ. Бо ми зобов’язалися перед народом України, що це жахливе вторгнення Володимира Путіна буде припинено, а наші гроші цьому добре послужать», – сказав у розмові з журналісткою Голосу Америки Катериною Лісуновою, конгресмен-республіканець Кріс Сміт.
Розбіжності серед республіканців щодо питання допомоги Україні впродовж довгого часу непокоїли голову комітету Палати представників із закордонних справ, Майкла Маккола, представника Техасу, який є ключовою фігурою у рішеннях щодо закордонної допомоги США.
Щоб переконати скептиків у тому, що допомогу потрібно продовжувати, він нещодавно особисто відвідав Україну, де зустрівся з генеральним прокурором України Андрієм Костіним. Вони говорили про посилення розслідувань насильства, яке чиниться проти цивільних, і які не залишають байдужими багатьох американців, навіть тих, що хотіли б уже припинити допомогу Україні. Маккол також пояснював, що прозорість у наданні допомоги лише зміцнить рішучість американців підтримувати українську боротьбу.
Оглядачі бачать такі кроки як частину роботи провідних республіканців у Конгресі, які хочуть збільшення допомоги Україні і не чекають наступних дебатів на цю тему. Вони діють на випередження – переконують, що гроші витрачаються на те, що потрібно, і США мають продовжувати витрачати мільярди доларів на підтримку України – заради українців, і виходячи з власних інтересів.
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Росія використовувала корупцію для вербування агентів в Україні, каже британське дослідження
Британські фахівці в аналізі дій російських спецслужб проти України дійшли висновку, що Москві вдалося створити велетенську мережу агентів, завербувавши зокрема корумпованих посадовців та політиків, які керували ширшою агентурою.
Лондонський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), що спеціалізується на питаннях безпеки й оборони, доходить висновку про значні успіхи росіян у проникненні в українські структури.
«Росіяни проникли у найвищі рівні державних установ України. Ті проникнення дали можливість мобілізувати велику кількість підлеглих, які виконували вказівки, не обов'язково знаючи, що вони діяли в інтересах Росії», - йдеться в дослідженні, яку аналізує період російських приготувань до лютневого вторгнення 2022 року і дій на початку повномасштабної війни.
Автори вказують, що російський метод «корумпування» осіб, яких вербували, а також залучення агентів обманом виявилися дієвими для швидкої розбудови великих агентурних мереж, «хоча надійність таких агентів можна вважати значно нижчою ніж тих, які погоджувалися на співпрацю з ідейних міркувань».
Звіт зокрема називає депутата Верховної Ради Андрія Деркача «який мав давню історію співпраці з росіянами й проштовхуванні російських інтересів» в Україні.
«Деркач очолював державне підприємство Енергоатом впродовж кількох років і підписав з компанією Росатом кілька угод, що створили залежність від російської атомної промисловості. Українська атомна енергоструктура відіграла важливу роль у планах російського вторгнення, а також в інформаційному супроводі війни», - вказують автори.
Вони також подають приклад генерал-майора СБУ Олега Кулініча, затриманого в червні 2022 року, який працював заступником Деркача в Енергоатомі.
«Одним з осередків ідейно налаштованих агентів була Російська православна церква. Вона не лише забезпечувала підтримку російських інформаційних операцій. Російські спецслужби широко вербували священників, а також використовували церкви й монастирі для переховування спорядження й персоналу», - сказано в дослідженні.
Провали й успіхи
Фахівці RUSI наголошують, що «попри масштабність зусиль Росії, з яких окреслена лише невелика частина, варто зауважити, що дестабілізаційні плани Росія зазнали провалу».
«Навіть маючи впливових агентів в державних органах і з приготованими мережами, які могли бути використані для внутрішньої дестабілізації, Росія не змогла збурити всередині України політичну кризу», - підкреслюють дослідники.
Звіт зокрема нагадує, що західні розвідслужби ділилися з Україною даними не лише про приготування російської армії до вторгнення, але й про російські плани внутрішньої дестабілізації України і навіть про осіб, які брали пряму участь в тих планах.
На думку авторів однією з причин невдач Росії стала хибна поінформованість Москви з боку «колишніх українських посадовців у Москві (представників режиму Януковича), які були зацікавлені в тому, щоб Кремль діяв», хоча деякі російські представники спецслужб рекомендували відкласти вторгнення до літа.
«Ненадійність мереж мала б менше значення, якби російська армія змогла виконати свої початкові завдання. У випадку, якби російські військові контролювали українські міста, а головні агенти Росії видавали чіткі інструкції, то це ймовірно змінило б розрахунки колаборантів», - підкреслено в дослідженні.
Але російська система досить ефективно діяла на захоплених Росією територіях, показують дослідники на прикладі Харківської області, де «окупаційній владі й гарнізонам допомагали працівники місцевих силових структур і державні службовці завербовані російськими спецслужбами до війни».
Висновки
У висновках звіту підкреслено, що «дані з України дають підстави для переконань, що російській підривній діяльності треба активно протидіяти і чинити їй перешкоди ще до того, як вона може розбудувати міцні структури», - йдеться у звіті.
«Важливо визнати, що загрози, окреслені в цьому звіті: вербування високопосадовців і створення апарату підтримки, це проблема не лише України», - йдеться там зі згадками про проблеми в німецькій розвідслужбі BND і вказівками на здатність російських спецслужб дестабілізувати Молдову.
Автора завершують застереженням про те, що «хоча російські служби зазнали провалу в Україні, це навряд чи означає, що вони не будуть головним інструментом примусу російської держави у майбутньому і протидія цьому й надалі буде не менш важливою».
Росія заарештувала журналіста WSJ за звинуваченнями у шпигунстві
Головна установа з безпеки РФ заарештувала американського репортера Wall Street Journal за звинуваченнями в шпигунстві. Вперше американський кореспондент потрапив за ґрати за звинуваченнями в шпигунстві з часів холодної війни. Газета заперечує звинувачення проти Евана Гершковича.
Федеральна служба безпеки повідомила в четвер, що Гершковича затримали в місті Єкатеринбург на Уралі під час нібито спроби отримати секретну інформацію.
ФСБ, яка є головним правонаступником КДБ радянських часів, стверджує, що Гершкович «за наказом США збирав інформацію про діяльність одного з підприємств російського військово-промислового комплексу, що є державною. таємницею".
"The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого довіреного та відданого журналіста Евана Гершковича, - йдеться у повідомленні. – Ми солідарні з Еваном і його родиною".
Відносини між Заходом і Москвою напружені через війну в Україні, а Кремль посилює репресії проти опозиційних активістів, незалежних журналістів і громадянського суспільства. Широкої урядової кампанії репресій не було з радянських часів.
Раніше цього тижня російський суд визнав винним батька-одинака за публікації в соціальних мережах із критикою війни в Україні та засудив його до двох років позбавлення волі, а його 13-річну доньку відправили в дитячий будинок.
Гершкович є першим американським репортером, якого заарештували за звинуваченнями в шпигунстві в Росії з вересня 1986 року, коли КДБ заарештував Ніколаса Данілова, московського кореспондента U.S. News and World Report. Його звільнили без висунення звинувачень через 20 днів після обміну на співробітника місії Радянського Союзу в ООН, якого заарештувало ФБР.
ФСБ не повідомляє, коли відбулося затримання. Гершкович, який висвітлює Росію, Україну та інші колишні радянські країни як кореспондент московського бюро Wall Street Journal, може отримати до 20 років ув'язнення, якщо його визнають винним у шпигунстві.
У ФСБ зазначили, що він мав акредитацію МЗС Росії для роботи журналістом, але речниця міністерства Марія Захарова заявила, що Гершкович використовує журналістські повноваження як прикриття для "діяльності, яка не має нічого спільного з журналістикою".
Гершкович вільно розмовляє російською мовою і раніше працював у французькому агентстві Agence France-Presse та The New York Times. Його останній звіт із Москви, опублікований раніше цього тижня, зосереджувався на уповільненні російської економіки на тлі санкцій Заходу, запроваджених після вторгнення російських військ в Україну минулого року.
Арешт Гершковича відбувся після обміну в грудні, під час якого зірка WNBA Бріттні Ґрайнер була звільнена після 10 місяців за ґратами в обмін на російського торговця зброєю Віктора Бута.
Ще один американець, Пол Вілан, керівник відділу корпоративної безпеки Мічигану, перебуває у в’язниці в Росії з грудня 2018 року за звинуваченнями у шпигунстві, які його родина та уряд США назвали безпідставними.
Жанна Кавельє, керівник відділу Східної Європи та Центральної Азії паризької групи свободи преси «Репортери без кордонів», сказала, що Гершкович був першим іноземним журналістом, який був заарештований у Росії з початку війни в Україні.
“Це виглядає як захід у відповідь Росії Сполученим Штатам, тому ми дуже стривожені, бо це, ймовірно, спосіб залякати всіх західних журналістів, які намагаються досліджувати аспекти війни на землі в Росії, — сказала Кавельє Associated Press. – Західні держави повинні негайно попросити роз'яснень щодо звинувачень, оскільки, як нам відомо, він просто виконував свою роботу як журналіст".
Російський журналіст Дмитро Колєзєв повідомив у месенджері Telegram, що спілкувався з Гершковичем перед його поїздкою в Єкатеринбург.
“Він готувався до звичайної, хоч і досить небезпечної в нинішніх умовах журналістської роботи”, — написав Колєзєв. За його словами, Гершкович попросив у нього контакти місцевих журналістів і офіційних осіб у цьому районі і намагався домовитися про інтерв’ю.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
В Держдепі пояснили, чому США підтримують "гібридний трибунал" щодо російської агресії
"США наразі підтримують «гібридний трибунал», тому що це буде якраз міжнародний, інтернаціоналізований, але на основі юридичної системи України. Цей трибунал буде розташований не в Україні, а в іншій європейській країні. Таким чином ми можемо гарантувати, аби забезпечити його неупередженість і легітимність. Це те, чого ми всі прагнемо", - заявила в ефірі програми Радіо Свобода «Свобода LIVE» офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан.
"Ми всі хочемо, щоб всіх, хто вчиняє і вчинив злочини проти України і проти українців, бачили у суді, і щоб вони понесли покарання. І ось те, що ми знаємо, то це те, що зло буде покаране, і винні повинні понести відповідальність. Ось саме тому США підтримує саме ту форму гібридного суду. Тому що саме це якраз може забезпечити те, що всі винні будуть понесуть відповідальність", - додала посадовиця.
У відповідь на зауваження Радіо Свобода про те, що в Києві існують сумніви, що якщо піти цим шляхом «гібридного трибуналу», Путін понесе відповідальність, посадовиця зазначила: "Ми якраз бачили, що МКС попросив арешту Путіна за те, що він скоїв і коїть проти України. І всі країни, які є підписантами Римського статуту, повинні дотримуватися цього. Так що є різні форми. Але саме цей гібридний суд – звісно, треба напрацювати деталі цього суду, але це якраз може бути відповіддю на вимогу бути найбільш легітимним, найбільш прозорим, користатися міжнародною підтримкою, робити все можливе для того, щоб винні понесли відповідальність".
Раніше про підтримку США створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України заявила посолка з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак, 27 березня під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, присвяченій сучасним викликам Нюрнбергським принципам.
«Зараз, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі «за» та «проти» кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого [internationalized, - ориг.] суду в рамках судової системи України», - заявила представниця Держдепу.
За словами Бет Ван Скаак, подібні зусилля включатимуть «предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України».
У Держдепі наголошують, що це також може включати міжнародні елементи в тому, як саме суд підтримуватиме Україну та де буде знаходитись. «Наприклад, потенційно це може бути десь у Європі, принаймні під час війни, це надалі зміцнить європейську орієнтацію України, міжнародну легітимність такої інституції та матиме важливе значення для неї, а також сприятиме наданню допомоги сильними державами, які віддані розслідуванню злочину агресії», - наголошує Бет Ван Скаак.
Представниця Держдепу додає, що такий суд міг би сприяти ширшій міжнародній підтримці, а також не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї про створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час та ресурси.
«Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюються в Україні», - говорить представниця Держдепу.
На питання Української служби Голосу Америки про те, чи існує міжнародний консенсус та підтримка створення подібної гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії, представниця Держдепу відповіла, що поки не вдалось досягнути остаточного консенсусу.
«Не думаю, що поки що вдалось досягнути остаточного консенсусу. Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель – український трибунал, який матиме міжнародний характер [internationalized tribunal, - ориг.] і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення подібної інституції».
Нагадаємо, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російського президента Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Ордери, видані судом в Гаазі звинувачують Путіна у воєнному злочині примусового вивезення населення (дітей) з окупованих територій України до Російської Федерації.
Президент США Джо Байден назвав виправданим ордер на арешт російського президента Путіна, який напередодні видав Міжнародний кримінальний суд в Гаазі. Байден підкреслив, що Путін скоїв воєнні злочини. Американський президент, однак, зауважив, що МКС має обмежене міжнародне визнання.
Особи, підозрювані в шпигунстві на Північну Корею, видавали себе за журналістів Голосу Америки, репортерів інших видань
Дослідники безпекових загроз повідомляють, що до експертів із ядерної безпеки та нерозповсюдження зброї, звернулись особи, які видавали себе за журналістів Голосу Америки, але які, за підозрами, є північнокорейськими хакерами. За словами дослідників, це не поодинокий випадок, коли такі особи видають себе за репортерів із провідних інформаційних організацій.
Згідно зі звітом Mandiant, американської фірми з кібербезпеки та дочірньої компанії Google, онлайн-шпигуни намагалися зібрати розвідувальні дані про позицію міжнародних чиновників щодо уряду Кім Чен Ина в Пхеньяні.
Це остання відома спроба за останні місяці групи кібершпигунства, відомої як APT43, Kimsuky або Thallium, яка видавала себе за журналістів і націлювалася на урядові організації в Сполучених Штатах і Південній Кореї, а також науковців та аналітиків.
Особи із АРТ43 видавали себе щонайменше за сімох журналістів із п’яти інформаційних організацій, повідомив Голосу Америки в середу старший аналітик Mandiant Гері Фріс.
«Ми досягли успіху в зборі конфіденційної інформації, пов’язаної зі справами Корейського півострова», наприклад, шахраї розпитували тих, з ким контактували про настрої Заходу щодо діяльності Північної Кореї, включаючи розповсюдження ядерної зброї та запуски ракет, сказав Фріас.
В одному електронному листі від 14 жовтня 2022 року, отриманому Mandiant, відправник, видаючи себе за репортера Голосу Америки, поставив кілька запитань, пов’язаних із програмами випробувань ракет і ядерної зброї Північної Кореї, зокрема: «Чи збільшить Японія оборонний бюджет і активізує оборонну політику?"
Одержувача попросили «надіслати відповіді протягом 5 днів».
Голосу Америки “відомо, що зловмисники намагалися видати себе за наших журналістів у спробах отримати інформацію від третіх сторін, у тому числі щодо питань розповсюдження ядерної зброї, – сказав Найджел Гіббс, речник Голосу Америки. – Ми пам’ятаємо про це, і особливо ретельно представляємось та повідомляємо про можливих імітаторів».
Mandiant повідомила, що протягом останніх місяців спілкувалась з USAGM щодо ймовірної операції Північної Кореї з намаганнями видати себе за репортерів Голосу Америки.
"Довіра між нашими журналістами та їхніми джерелами є обов'язковою, - сказала директор зі зв'язків із громадськістю USAGM Лорі Мой. – USAGM докладає максимум зусиль, щоб захистити безпеку та цілісність інструментів комунікації наших журналістів. Ми використовуємо низку служб управління репутацією, включаючи ідентифікацію підроблених облікових записів у соціальних мережах".
Мой продовжила: «Ми також забезпечуємо надійну безпеку ІТ-системи, щоб зміцнити безпеку наших журналістів. USAGM надає зашифроване обладнання, забезпечує багатофакторну автентифікацію для доступу до систем і регулярно відстежує вразливості та зовнішні загрози».
Фальшиві електронні листи, які нібито надійшли від репортерів Корейської служби Голосу Америки, часто йшли науковцям, офіційним особам та іншим особам із проханням про коментар. У деяких випадках одержувачі цих електронних листів зверталися до сеульського бюро "Голосу Америки" й отримували інформацію про те, що запити були неавтентичними.
«Протягом останніх кількох років наша команда була об’єктом різноманітних агресивних спроб фішингу, зокрема видавання себе за іншу особу», — сказав Дон Хюк Лі, керівник Корейської служби Голосу Америки. «Дюжина репортерів з моєї команди, включно зі мною, потрапили під ціль. Наскільки я пам’ятаю, ми повідомляли ІТ-службу агентства або службу безпеки (USAGM), якщо потрібно, про кожен випадок».
Раніше цього місяця Mandiant також виявив, що та сама хакерська група розповсюдила вкладення до електронного листа, який, як видається, був надісланий рекрутером для The New York Times.
У минулі роки подібну діяльність пов’язували з Пхеньяном, включаючи фішинг проти журналістів у Південній Кореї, коли відправник видавав себе за сценариста Корейської телерадіомовної системи, шукаючи інформацію про Північну Корею.
«Спонсоровані державою хакери регулярно націлюються на журналістів або видають себе за них, — сказав Голосу Америки Джозеф Боднар, дослідник Alliance for Securing Democracy. – Репортери мають інформацію та доступ, яких немає у більшості людей. Маскування під журналістів може бути легким способом для хакерів завоювати та використати довіру цілі».
Proofpoint, фірма з кібербезпеки, минулого року опублікувала звіт, в якому детально описала зусилля державних хакерів у Північній Кореї, а також Китаї, Ірані та Туреччині, щоб шпигувати або видати себе за американських журналістів.
«Ці хакери можуть бути недбалими, надсилаючи повідомлення з граматичними помилками, — сказав Боднар. – Пошук у Google може виявити, що репортера, за якого вони видають себе, не існує або він має іншу адресу електронної пошти. Існують основні методи кібербезпеки, які можуть допомогти людям захиститися від цієї загрози».
У середу в Державному департаменті головний заступник речника Ведант Пател сказав, що, хоча він не може торкнутися конкретних подій, пов’язаних із виданням себе за персонал New York Times, Голосу Америки, «звичайно, КНДР відома тим, що вживає низку дестабілізуючих і зловмисних кроків. Ми уважно за цим слідкуємо".
КНДР - Корейська Народно-Демократична Республіка - офіційна назва Північної Кореї.
Північна Корея «часто використовує зловмисних кіберакторів національних держав, щоб отримати дохід для режиму, уникаючи санкцій, — сказала Голосу Америки майор Національної кібернетичної місії США Катріна Чізман. – Кіберактори КНДР роблять це за допомогою ряду незаконних засобів, таких як крадіжка криптовалюти, відмивання грошей, програми-вимагачі та шахрайська діяльність ІТ-працівників КНДР за кордоном».
За даними Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США, група Kimsuky APT, швидше за все, працює з 2012 року. Згідно з аналітиками розвідки, вона в основному зосереджена на вчиненні фінансово мотивованих кіберзлочинів для підтримки уряду Північної Кореї.
Під час пандемії коронавірусу увага переключилася на фармацевтичні та інші компанії, пов’язані зі здоров’ям. Інші дії, до яких, як стверджується, причетний APT43, включають реєстрацію веб-доменів, які мають виглядати як законні веб-сайти, включно з Корнельським університетом. Група також використовувала програми для викрадення імен користувачів і паролів і генерації криптовалюти.
"APT43 надзвичайно переконлива, - сказав Фріс, аналітик Mandiant. – Ми бачили, як APT43 створюють електронні адреси, схожі на адреси репортерів новин або аналітиків аналітичних центрів, і одночасно розкручують фальшиві домени, які також виглядають схожими на справжні новини, які вони підробляють. Вони додадуть це до своїх електронних підписів. тож навіть якщо жертва запідозрить та відвідає домен, розміщений на APT43, він буде виглядати як справжній новинний сайт."
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