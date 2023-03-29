Головнокомандувач сил НАТО розповів, скільки літаків та суден захищають східні кордони альянсу 

Верховний командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кристофер Каволі закликав продовжувати підтримувати Україну до перемоги й не допустити російського успіху. Про це він сказав під час виступу у Берліні, з нагоди 75-ї річниці Плану Маршала.

“Ми маємо продовжувати підтримувати можливості українців, щоб вони перемогли. Росія не може вийти з цієї війни з перемогою, наше майбутнє просто не витримає цього», – заявив американський генерал, який також очолює військові сили США в Європі.

Він додав, що США та ЄС щодня тренують українців і в рамках двосторонніх програм, і в рамках військової допомоги ЄС.

«На сьогодні понад 11 тисяч українських солдатів проходять колективну підготовку у нас, в різних місцях по всій Європі. Ці солдати зможуть вплинути на ситуацію (на полі бою - ред.)”, – сказав американський генерал, чий виступ транслював Європейський центр із безпекових досліджень.

За словами генерала Каволі, “брутальне, неспровоковане, нелегальне вторгнення” Росії в Україну змінило правила, “перевернуло наші уявлення про безпеку, про світ”. Головнокомандувач сил НАТО наголосив, що війна в Україні стала викликом для колективної безпеки НАТО, але альянс зумів швидко відреагувати, посиливши свій східний фланг.

“У відповідь на російське вторгнення в Україну, альянс НАТО створив більшу і потужнішу військову структуру на східному флангу. Зараз я маю понад 40 тисяч військових під моїм командуванням, і ще 200 тисяч військових, яких країни привели до готовності на випадок, якщо я їх буду потребувати. У нас є майже 100 літаків, які патрулюють повітряний простір зараз, майже 100 суден, яку контролюють ситуацію на воді”, - прозвітував головнокомандувач сил НАТО в Європі.

Він віддав належне згуртованості та єдності, яку демонструє альянс з часу російського вторгнення.

“Союзники та партнери активізувались заради захисту цінностей свободи та демократії, вони поставили інтереси України навіть вище своїх інтересів”, - заявив генерал Каволі.

Єдність альянсу – це те, що продовжує залишатися центром тяжіння в НАТО, - сказав генерал. Він додав, що союзники мають робити все можливе, аби гарантувати безпеку НАТО.

У середу вранці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову із командувачем НАТО генералом Крістофером Каволі. Серед іншого, сторони обговорили постачання Україні озброєння, техніки та боєприпасів.