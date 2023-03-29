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- Голос Америки
Головнокомандувач сил НАТО розповів, скільки літаків та суден захищають східні кордони альянсу
Верховний командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Кристофер Каволі закликав продовжувати підтримувати Україну до перемоги й не допустити російського успіху. Про це він сказав під час виступу у Берліні, з нагоди 75-ї річниці Плану Маршала.
“Ми маємо продовжувати підтримувати можливості українців, щоб вони перемогли. Росія не може вийти з цієї війни з перемогою, наше майбутнє просто не витримає цього», – заявив американський генерал, який також очолює військові сили США в Європі.
Він додав, що США та ЄС щодня тренують українців і в рамках двосторонніх програм, і в рамках військової допомоги ЄС.
«На сьогодні понад 11 тисяч українських солдатів проходять колективну підготовку у нас, в різних місцях по всій Європі. Ці солдати зможуть вплинути на ситуацію (на полі бою - ред.)”, – сказав американський генерал, чий виступ транслював Європейський центр із безпекових досліджень.
За словами генерала Каволі, “брутальне, неспровоковане, нелегальне вторгнення” Росії в Україну змінило правила, “перевернуло наші уявлення про безпеку, про світ”. Головнокомандувач сил НАТО наголосив, що війна в Україні стала викликом для колективної безпеки НАТО, але альянс зумів швидко відреагувати, посиливши свій східний фланг.
“У відповідь на російське вторгнення в Україну, альянс НАТО створив більшу і потужнішу військову структуру на східному флангу. Зараз я маю понад 40 тисяч військових під моїм командуванням, і ще 200 тисяч військових, яких країни привели до готовності на випадок, якщо я їх буду потребувати. У нас є майже 100 літаків, які патрулюють повітряний простір зараз, майже 100 суден, яку контролюють ситуацію на воді”, - прозвітував головнокомандувач сил НАТО в Європі.
Він віддав належне згуртованості та єдності, яку демонструє альянс з часу російського вторгнення.
“Союзники та партнери активізувались заради захисту цінностей свободи та демократії, вони поставили інтереси України навіть вище своїх інтересів”, - заявив генерал Каволі.
Єдність альянсу – це те, що продовжує залишатися центром тяжіння в НАТО, - сказав генерал. Він додав, що союзники мають робити все можливе, аби гарантувати безпеку НАТО.
У середу вранці Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову із командувачем НАТО генералом Крістофером Каволі. Серед іншого, сторони обговорили постачання Україні озброєння, техніки та боєприпасів.
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Росія, Китай та Іран створюватимуть проблеми протягом багатьох років - Міллі під час слухань щодо оборонного бюджету США
Три країни - Росія, Китай та Іран - разом створюватимуть проблеми для світової безпеки протягом багатьох років. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час слухань щодо оборонного бюджету на 2024 фінансовий рік у Комітеті Палати представників США зі збройних сил у середу, 29 березня.
Міллі зазначив, що стурбований зв'язками між Росією та Китаєм. " Ми бачимо, що вони зближуються. Я не називав би це справжнім альянсом у буквальному значенні цього слова, але ми бачимо, як вони зближуються, та Іран є третім. Таким чином, я думаю, що ці три країни разом створюватимуть проблеми протягом багатьох років, особливо Росія та Китай через їхні можливості", - сказав генерал.
Зокрема, Міллі зауважив, що КНР та Росія мають засоби, щоб загрожувати інтересам США. "Війни між великими державами не було останні 80 років значною мірою через правила, запроваджені після Другої світової війни, і можливості збройних сил Сполучених Штатів разом із нашими союзниками та партнерами. Ми повинні залишатися наймогутнішою країною, якщо хочемо продовжувати утримувати велику державу", - заявив Міллі.
Він заявив, що Китай становить довгостроковий геостратегічним виклик номер один для США. Зокрема, Міллі висловив стурбованість ядерною програмою Пекіна: "Ми, ймовірно, не зможемо нічого зробити, щоб зупинити, уповільнити, зірвати, заборонити або знищити китайську програму ядерного розвитку, яку вони запланували на наступні 10-20 років. Вони збираються це зробити за власним планом. Дуже мало важелів зовнішнього впливу, щоб запобігти цьому. Можуть бути якісь економічні важелі впливу. Це можуть бути інші речі у світі розвідки".
Він зазначив, що Китай має національну мету - наздогнати і перевершити Сполучені Штати у військовому плані. "Вони на шляху, щоб це зробити. І це справді тривожно. Це справді неприємно, і нам доведеться не тільки йти в ногу, але й випереджати, і це забезпечить мир", - зазначив Міллі.
Під час слухань щодо бюджету Міллі також наголосив, що загрозою для світової стабільності є Росія. "Ми підтримуємо Україну в захисті її суверенітету та підтримуємо НАТО у вигляді військової присутності Сполучених Штатів у кожній країні на східному фланзі Альянсу. Ця боротьба не тільки в інтересах України, але й в інтересах Сполучених Штатів, щоб захистити систему, яка запобігала війні великих держав протягом останніх восьми десятиліть", - сказав Міллі.
Обговорюючи оборонний бюджет США, генерал Міллі також наголосив на небезпечній політиці Ірану, який також вжив заходів для покращення можливостей у виготовленні ядерної зброї. "Іран міг би виробити достатньо розщеплюваного матеріалу для ядерної зброї менш ніж за два тижні, а щоб виготовити справжню ядерну зброю, знадобиться лише кілька місяців", - зазначив Міллі. При цьому він заявив, що Сполучені Штати розробили кілька варіантів, які можуть розглянути, якщо Іран таки вирішить розробити ядерну зброю.
- Голос Америки
Контролюючі органи США: порушень з допомою Україні не виявлено – слухання в Конгресі
Порушень у наданні та використанні американської допомоги Україні не було виявлено. Про це на слуханнях у Конгресі заявила очільниця офісу, що здійснює контроль над використанням бюджетних коштів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
Слухання відбуваються на тлі політичних суперечок, що точаться як всередині Республіканської партії, так і між представниками республіканців у Конгресі та адміністрацією президента США Джо Байдена навколо розміру та звітування щодо допомоги Україні в її боротьбі проти російської агресії.
«У нас немає серйозних кримінальних справ, пов’язаних із допомогою США Україні», – заявила під час слухань Ніколь Ангарелла, виконувачка обов'язків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку.
Вона сказала, що лише в її офісі 60 людей працюють над перевіркою використання допомоги Україні, також до цієї роботи залучено працівників посольства США, а з бюджету на забезпечення цієї роботи було виділено додаткових 13 мільйонів доларів.
Голова Комітету зі закордонних справ Палати представників Майкл Маккол, республіканець з Техасу, підтримав надання допомоги Україні для захисту у війні проти Росії, але він, разом із багатьма республіканцями, останніми місяцями вимагає більшої прозорості та звітності щодо використання цієї допомоги.
У своєму вступному слові на слуханнях він сказав, що адміністрація Байдена повинна очікувати, що його комітет «продовжить бути пильним і вимагати прозорості та підзвітності щодо допомоги США Україні».
«Щоб було зрозуміло, я не здійснюю цей нагляд, щоб поставити під сумнів важливість підтримки України, а навпаки, нагляд має стимулювати адміністрацію в Україні використовувати кошти Конгресу з найвищим ступенем ефективності та результативності», – сказав Маккол.
На слухання у середу конгресмени Комітету зі закордонних справ Палати представників викликали керівників трьох служб, що здійснюють перевірку надання допомоги Україні – Агентства США з міжнародного розвитку, Державного департаменту США та Міністерства оборони.
Федеральні агентства з нагляду створили робочу групу щодо контролю української допомоги у червні 2022 року, через чотири місяці після початку російського вторгнення, і за словами Ангарелли, протягом останніх дев’яти місяців у співпраці ці три офіси ведуть роботу над наглядом за безпрецедентною кількістю американської допомоги, що надається у сфері безпеки, гуманітарної допомоги, бюджетної допомоги, юридичної допомоги та багатьох інших сферах.
Загальна сума допомоги США, пов'язаної з Україною, сягає 113 мільярдів доларів, з них дві найбільші статті – допомога у сфері безпеки – понад 62 мільярди доларів та допомога по лінії Агентства США з міжнародного розвитку – понад 46 мільярдів доларів, мовиться у зведеному звіті наглядових органів.
Раніше очільниця Агентства з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер і заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявляли, що немає свідчень того, що допомога США в Україні була використана не за призначенням.
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