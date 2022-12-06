 До Східної Африки прибуло 25 тисяч тонн українського зерна 

Перша партія зерна в рамках української ініціативи постачання потребуючим країнам прибула в понеділок до Джибуті, звідки його відправлять до сусідньої Ефіопії, в регіон, де триває найсильніша посуха за десятиліття.

Посольство України в Ефіопії підтвердило, що “зерно з України” обсягом у 25 тисяч тонн надійшло окремо від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка фінансує гуманітарні поставки українського зерна.

Друге судно, що містить 30 тисяч тонн пшениці, вирушить до Ефіопії наступного тижня.

Третій корабель, якого наразі завантажують, міститиме 25 тисяч тонн зерна і призначений для Сомалі, - повідомляє посольство.

Президент України Володимир Зеленський минулого місяця оголосив про ініціативу, спрямовану на допомогу «країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи». Україна повідомила, що планує відправити понад 60 кораблів до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену та інших країн.

Мільйони людей в Ефіопії, Сомалі та Кенії можуть голодувати через засуху, що настала після п’ятого поспіль сезону без дощів, а конфлікти в Ефіопії та Сомалі погіршують кризу.

Ефіопія поки не прокоментувала нову партію зерна з України. Однак у серпні прем’єр-міністр країни Абій Ахмед критикував повідомлення про наміри ООН доправити зерно з України до Ефіопії як спробу зобразити «ситуацію, що ми голодуємо».