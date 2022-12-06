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До Східної Африки прибуло 25 тисяч тонн українського зерна
Перша партія зерна в рамках української ініціативи постачання потребуючим країнам прибула в понеділок до Джибуті, звідки його відправлять до сусідньої Ефіопії, в регіон, де триває найсильніша посуха за десятиліття.
Посольство України в Ефіопії підтвердило, що “зерно з України” обсягом у 25 тисяч тонн надійшло окремо від Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка фінансує гуманітарні поставки українського зерна.
Друге судно, що містить 30 тисяч тонн пшениці, вирушить до Ефіопії наступного тижня.
Третій корабель, якого наразі завантажують, міститиме 25 тисяч тонн зерна і призначений для Сомалі, - повідомляє посольство.
Президент України Володимир Зеленський минулого місяця оголосив про ініціативу, спрямовану на допомогу «країнам, які найбільше постраждали від продовольчої кризи». Україна повідомила, що планує відправити понад 60 кораблів до Ефіопії, Судану, Південного Судану, Сомалі, Конго, Кенії, Ємену та інших країн.
Мільйони людей в Ефіопії, Сомалі та Кенії можуть голодувати через засуху, що настала після п’ятого поспіль сезону без дощів, а конфлікти в Ефіопії та Сомалі погіршують кризу.
Ефіопія поки не прокоментувала нову партію зерна з України. Однак у серпні прем’єр-міністр країни Абій Ахмед критикував повідомлення про наміри ООН доправити зерно з України до Ефіопії як спробу зобразити «ситуацію, що ми голодуємо».
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Блінкен: Росіяни шукають «фальшивий вихід» із війни з Україною
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна в Україні має завершитись шляхом дипломатії та переговорів, потрібен «справедливий і міцний мир». Про це він сказав в інтервʼю виданню Wall Street Journal в понеділок, 5 грудня, в рамках саміту Ради керівників (CEO Council Summit). Блінкен попередив, що Росія шукає «фальшивий вихід» з конфлікту та не демонструє серйозності своїх намірів.
Вихід є завжди і він дуже простий. Президент Путін почав цю війну і він може її завершити завтраДержсекретар США Ентоні Блінкен
«Росіяни намагаються знайти фальшивий вихід. Маю на увазі ось це: давайте припинимо вогонь, заморозимо все, як є, заморозимо конфлікт, ніколи не будемо вести переговори про територію, яку вони захопили та продовжують утримувати. Відпочинуть, перепідготуються і знов атакують», - застерігає глава зовнішньополітичного відомства США.
За словами Блінкена, поки Росія не продемонструє, що вона зацікавлена в серйозній дипломатії, процес нікуди не рушить.
«Вихід є завжди і він дуже простий. Президент Путін почав цю війну і він може її завершити завтра», - говорить Блінкен.
За словами Блінкена, Сполучені Штати віддані підтримці України: «Ми зосереджені на тому, щоб і далі робити те, що ми робили, все можливе, щоб в Україні було все необхідне для самооборони; все, що потрібно для протистояння російській агресії, повернення територій, захоплених після 24 лютого; і також вживати заходів, щоб вона отримувала економічну і гуманітарну підтримку, аби впоратися з тим, що відбувається в країні кожен день».
Також державний секретар США повторив, що Сполучені Штати не прийматимуть будь-яких рішень, які стосуються України, без участі України.
Раніше Блінкен вже наголошував, що США не спостерігають інтересу Росії до змістовної дипломатії, щоб закінчити війну в Україні.
«Дипломатія завжди має вартість, якщо задіяні сторони, у даному випадку це Росія, дійсно зацікавлені у змістовній дипломатії. І те, що ми бачили, принаймні нещодавно, є рівно протилежним», - заявляв напередодні, 4 грудня, головний американський дипломат в програмі "Обличчям до нації" на каналі CBS.
Він зазначав, що у той час як президент Зеленський звернувся до країн G-20, провідних економік світу, і висунув пропозицію щодо того, як рухатися вперед до миру, «Володимир Путін подвоїв і потроїв усе, що робив, а тепер намагається зробити зиму зброєю».
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Росія продовжила виробляти передові керовані ракети попри західні санкції - NYT
Деякі з крилатих ракет, які Росія використовувала під час обстрілу України, були виготовлені за кілька місяців після запровадження західних санкцій. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на британських аналітиків Conflict Armament Research.
Експерти вивчили уламки крилатих ракет Х-101, знайдених після масованого удару 23 листопада, який призвів до масштабних відключень електроенергії в Україні. Виходячи з маркування на зброї, аналітики дійшли висновку, що одна з ракет була виготовлена цього літа, а іншу виготовили не раніше жовтня.
За висновками експертів, Росія продовжила виробляти передові керовані ракети, незважаючи на західні санкції, які мали на меті позбавити її необхідних для цього компонентів. Це означає, що Москва знайшла способи придбати напівпровідники та іншу техніку, або ж у Росії були значні запаси компонентів до початку війни, пише The New York Times.
У ході чотирьох попередніх дослідницьких поїздок до Києва аналітики виявили, що майже все передове російське військове спорядження, яке вони досліджували, було збудоване з використанням західних напівпровідників.
На початку серпня співробітники та партнери британського Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) з’ясували, що в зброї, яку Росія використовує проти України, переважають мікрочіпи іноземного виробництва.
Після початку війни США посилили правила отримання дозволів на експорт до Росії мікроелектроніки, авіоніки та деталей для повітряних суден із використанням американських технологій.
Напередодні видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських офіційних осіб повідомило, що США таємно модифікували новітні ракетні пускові установки HIMARS, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності, зокрема ATACMS, радіус дії яких становить близько 300 кілометрів.
Адміністрація Джо Байдена вважає цей запобіжний захід необхідним для зменшення ризику ширшої війни з Москвою, пише видання.
США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. При цьому, за даними The Wall Street Journal, модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки HIMARS, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ придбає їх з інших джерел, зокрема в інших країн, які придбали зброю у США. Також Україна не зможе використовувати ці пускові установки, щоб стріляти іншими типами ракет більшої дальності, якщо Києву якимось чином вдалося б їх виробити чи придбати, заявили посадовці.
Як пише WSJ, Пентагон відмовився коментувати зміни, пославшись на «міркування оперативної безпеки». Українські військові від коментарів також відмовилися.
США раніше передали Києву 20 систем HIMARS.
Поставлені Україні системи HIMARS вражають цілі на відстані до 80 кілометрів. Наведення ракет відбувається по GPS, що дозволяє точково бити по цілях, у тому числі вночі. Поява цих систем створила для російської армії серйозні проблеми на фронті, зазначали експерти.
Цього місяця Міністерство оборони Сполучених Штатів повідомило, що уклало з корпорацією Lockheed Martin контракт виробництва додаткових реактивних систем залпового вогню HIMARS.
За даними відомства, Lockheed Martin отримала стимулюючий контракт із фіксованою ціною у розмірі 430,9 мільйона доларів на виробництво HIMARS для задоволення термінової потреби у підтримці армії та різних партнерів із іноземних військових продажів. Пентагон не уточнює, які саме партнери маються на увазі і кому будуть передані нові системи.
США привітали Україну із Днем ЗСУ. Зеленський вручив державні нагороди воїнам на передовій у Слов’янську
Посольство США в Києві привітало українців із Днем ЗСУ. "У День Збройних сил України ми вшановуємо воїнів-героїв України, які борються за свої родини, свої домівки та своє вільне майбутнє", - йдеться у повідомленні.
"Світ знає, за що ви боретесь: за ваші родини, ваші домівки та ваше майбутнє у вільній, демократичній та процвітаючій Україні. Я бачу, як вас вітають визволені українці після ваших перемог, як вони підіймають прапор країни, який вони тримали в серці протягом усієї окупації. І, дивлячись на ці світлини, я знаю, що Україна переможе", - заявила американська посолка Бріджит Брінк.
Президент України Володимир Зеленський привітав українських військовослужбовців із Днем Збройних сил України у відеозверненні на в’їзді до Слов’янська Донецької області.
"Дорогі захисники, три десятиліття, вісім років, 9 місяців, 285 днів ви бороните нашу державу, рідну землю. І вдень, і вночі, в мороз, в будні та свята. Щодня, завжди ми будемо пам’ятати про ваш подвиг, завжди будемо допомагати вашій роботі і вклонятись вашій силі", - Зеленський також закликав згадати всіх, хто віддав своє життя за Україну, і вшанувати їхню пам'ять хвилиною мовчання.
Зеленський також вручив воїнам державні нагороди, зокрема, присвоїв звання Героя України, повідомляє Офіс президента України.
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