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НАСА: Українські аграрії втратили $1 млрд врожаю на окупованих РФ землях
Попри війну, аграрії змогли провести здебільшого успішну кампанію збору врожаю в Україні, згідно з даними американської космічної агенції НАСА.
На основі аналізу супутникових знімків аналітики програми "НАСА Врожай" підрахували, що фермери зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що менше ніж рекордний врожай попереднього року, але відповідає середньому врожаю 27,9 млн тонн.
"Наші дані на основі супутникових знімків врожаю озимої пшениці в 2022 році в Україні чітко свідчать, що фермери мали здебільшого успішний врожай", - каже директор програми "НАСА Врожай" Інбал Бекер-Решеф.
Однак, згідно з аналітичними даними, близько 6 мільйонів тонн зерна було зібрано з територій, які не контролює Україна. Це означає, що українські фермери втратили щонайменше 1 мільярд доларів надходжень, говорить Сергій Скакун, аналітик програми "НАСА Врожай".
Чорноморська зернова ініціатива, укладена влітку за посередництва ООН й Туреччини, дозволила розблокувати експорт української пшениці через порти Чорного моря. Однак, майбутнє ініціативи під питанням після того, як у жовтні Росія, що півроку блокувала українські порти, тимчасово вийшла з угоди. Пізніше Кремль повернувся до угоди, а домовленість продовжили на 120 днів.
В листопаді президент України Володимир Зеленський звинуватив Росію в перешкоджанні втіленню ініціативи. Він вказав, що наразі 80 кораблів із зерном затримуються в Босфорі.
Також міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомив, що Росія "все ще має інструменти для штучного обмеження" можливостей угоди: "77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50% своїх потужностей [...] Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію РФ на день інспектується в 5 разів менше. У жовтні Зернова ініціатива дозволила експортувати 4,2 млн тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на 3 млн тонн. При цьому, технічно ми можемо вийти на 6 млн тонн на місяць".
Близько 450 тисяч тонн українського зерна щомісяця експортується через Польщу, це на 50% більше, ніж було станом на середину року, повідомив Анджей Адамчик, міністр інфраструктури Польщі. За його словами, в порівняні із жовтнем минулого року, обсяги перевезень зерна зросли у 16 разів.
Як Голос Америки повідомляв раніше, до оголошеної Зеленським програми "Зерно з України" приєднались 20 країн. В межах ініціативи планується надіслати 60 кораблів із зерном, щоб забезпечити продовольством щонайменше 5 мільйонів людей, переважно в країнах Африки та Азії.
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