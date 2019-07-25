До України прибув спецпредставник США Курт Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер прибув сьогодні до Києва. Про це повідомили в Посольстві Сполучених Штатів в Україні.

У Києві пан Волкер зустрічатиметься із українськими політиками і урядовцями. Як повідомили у партії "Батьківщина", із лідером цієї політичної сили спецпредставник США обговорив результати минулих парламентських виборів та можливості для проведення реформ.

Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко на зустрічі із Куртом Волкером підняв тему євроатлантичної інтеграції України.

Як повідомляв Голос Америки, перед своїм візитом Волкер також провів зустріч в Держдепартаменті США, під час якої він поінформував помічника Держсекретаря США Кларка Купера про результати виборів в Україні і обговорив з ним втілення допомоги Україні.

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