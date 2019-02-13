Додаток для стеження за дружинами у Саудівській Аравії, закликали усунути з онлайн-магазинів Google і Apple

Мобільний додаток уряду Саудівської Аравії, який дозволяє чоловікам у країні стежити за та контролювати подорожі своїх родичок одним натисканням кнопки, має бути видалено з онлайн-магазинів Google і Apple, заявив у середу американський політик і активісти.

Повний контроль, який має чоловік-опікун, тепер полегшується з використанням сучасних технологій і робить життя чоловіків у кінцевому підсумку легшим і значно обмежує життя жінок

Захисники прав людини стверджували, що технологічні гіганти сприяють нарузі над жінками та дівчатами в ультраконсервативному королівстві, розміщуючи додаток у своїх магазинах.

Безкоштовний додаток Absher, створений міністерством внутрішніх справ Саудівської Аравії, дозволяє чоловікам оновлювати або вилучати дозвіл для своїх дружин і родичок на міжнародні поїздки й отримувати оновлення через SMS, якщо паспорти жінок-родичів використовуються, заявили дослідники з прав людини.

Програма доступна в саудівській версії інтернет-магазинів Google і Apple.

«Частина дизайну додатку полягає у дискримінації жінок», – говорить Розна Беґум (Rothna Begum), експертка з прав жінок на Близькому Сході в Human Rights Watch.

«Повний контроль, який має чоловік-опікун, тепер полегшується з використанням сучасних технологій і робить життя чоловіків у кінцевому підсумку легшим і значно обмежує життя жінок».

Саудівські жінки повинні мати дозвіл від чоловіка-родича, щоб працювати, виходити заміж і подорожувати

Беґум зауважила, що кілька жінок повернули додаток на свою користь, отримавши доступ до телефону свого опікуна і змінивши налаштування, щоб надати собі свободу, але такі випадки були рідкісними.

Ні Apple, ні Google не прокоментували ситуацію.

Генеральний директор Apple Тім Кук у вівторок розповів американському громадському радіо NPR, що він не чув про Absher, але пообіцяв «глянути на нього».

Саудівські жінки повинні мати дозвіл від чоловіка-родича, щоб працювати, виходити заміж і подорожувати. У країні діє сувора система опікунства, яку правозахисники критикують як зловживання.

Сенатор США Рон Вейден (Ron Wyden) публічно закликав Apple і Google вилучити додаток зі своїх магазинів, стверджуючи, що він пропагує «образливу практику проти жінок», у повідомленні в Twitter.

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