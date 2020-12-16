У США офіційно схвалили домашній тест на COVID-19, який продається без рецепта лікаря

На полицях магазинів США незабаром з'явиться тест на коронавірус, який можна буде придбати без рецепта і зробити вдома. Тест буде дозволений для використання пацієнтам віком від двох років, включаючи й тих, у кого немає симптомів. Експрес-тест офіційно затвердила Адміністрація США з контролю за продуктами харчування та ліками (FDA).

“Це затвердження є дуже важливим у тестуванні на COVID-19. FDA дозволить продавати тест в таких місцях, як аптеки. Пацієнт може придбати тест, взяти мазок з носа, провести тест і дізнатись про його результати вже через 20 хвилин ", - заявив представник Адміністрації Стівен Хан у своєму зверненні.

Тест виявляє білки вірусу, відомі як антигени, щоправда, експерти не вважають його настільки точним як молекулярні тести, які проводять у лабораторіях.

Розробником продукту є австралійська компанія Ellume. Тест використовуватиме спеціальний аналізатор, який з’єднується із додатком на смартфоні, а результати тесту також люди зможуть отримати через додаток на смартфоні. При реєстрації потрібно буде ввести свій поштовий індекс, дату народження. Також буде опція повідомити результати одразу до органів охорони здоров’я для моніторингу поширеності захворювань. Ellume планує виробити понад три мільйонів тестів у січні 2021 року.

Представник компанії заявив, що вартість домашнього тесту буде приблизно 30 доларів США.

За даними Університету Джонса Хопкінса у США, станом на 16-те грудня, у країні налічується понад 303 тисячі смертей пов'язаних із коронавірусом, з початку пандемії хворобу діагностовано у понад 16 мільйонів 750 тисяч осіб.

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