Білий дім: Трамп продовжує оскаржувати підсумки виборів у судах

Президент США Дональд Трамп продовжує оскаржувати результати виборів у судах. Про це у ході брифінгу у вівторок заявила прес-секретарка Білого дому Кейлі Макенані.

Трамп відмовляється визнати перемогу Байдена, який повинен вступити на посаду президента 20-го січня. Як повідомляв "Голос Америки" радник Білого дому Стівен Міллер напередодні розповів про те, що у штатах-гойдалках проголосує альтернативна група вибірників і результати такого голосування будуть відправлені до Конгресу. Таким чином, заявив посадовець Білого дому, сторона Трампа залишає правові шляхи відкритими. "Це означає, що у разі перемоги за цими справами у судах, ми зможемо домогтися визнання альтернативних вибірників", - заявив Міллер.

«Він як і раніше веде судові тяжби», - сказала Макенані, коли її запитали, як відреагував Трамп на результати голосування в Колегії вибірників.

В кінці минулого місяця Трамп заявив, що покине Білий дім, якщо Колегія вибірників проголосує за Байдена, але згодом продовжив спроби оскаржити результати через суд.

У понеділок конгресмен-республіканець Мо Брукс закликав інших республіканців приєднатись до його зусиль спрямованих на те, щоб не допустити офіційного визнання буцімто "незаконної" перемоги Байдена на виборах президента США.

6-го січня Палата представників Конгресу США та Сенат мають офіційно підрахувати голоси вибірників. Після цього президент Сенату, у даному випадку цю роль відіграє віце-президент США Майк Пенс, формально оголосить переможців. Мо Брукс планує добиватись голосування у Палаті представників Конгресу та Сенаті США з метою не допустити президентства Джо Байдена. Втім плани законодавця, схоже не мають підтримки лідерів республіканців у Конгресі.

За словами Брукса, Палата представників та Сенат разом мають "повноваження для того, щоб відкинути подання щодо голосів вибірників від штатів, які мають настільки сумнівні системи виборів, що не заслуговують довіри".

"Якщо підраховувати лише законні голоси віддані громадянами США, які відповідають встановленим вимогам, то Дональд Трамп переміг у Колегії вибірників, і ми не повинні рахувати незаконні голоси та схалювати прихід до влади нелегітимного президента США", - заявив законодавець в ефірі каналу Fox News, відзначивши, що не може бути частиною "групи, яка здається".

Брукс заявив, що йому потрібен союзник у Сенаті.

Як повідомляє видання Politico, лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл застеріг партійців проти заперечення результатів виборів. Макконнелл у вівторок привітав новообраного президента Джо Байдена і новообрану віце-президентку Камалу Гарріс з перемогою на виборах.

Брукс, коментуючи повідомлення ЗМІ, висловив сподівання, що поширена інформація не відповідає дійсності.

"Республіка ніщо без чесних та точних виборів. Героїчні патріоти боролись та помирали, щоб дати Америці республіку. ЗМІ повідомляють, що Сенат уникатиме питання підтасовки на виборах... бо для цього знадобилося б "жахливе голосування"??!! Може лише сподіватись, що це "фейкові новини", - твітує Брукс.

Новообраний президент США Джо Байден у вівторок заявив, що буде президентом для всіх американців.

"Як буду так само важко працювати для тих із вас, хто не голосував за мене, як і для тих, хто за мене проголосував", - каже повідомлення у Twitter Джо Байдена.

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