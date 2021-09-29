Помічницею Держсекретаря США з питань Європи та Євразії стала Карен Донфрід, яка тривалий час очолювала американський дослідницький центр German Marshall Fund. Донфрід також працювала у Дослідницький службі Конгресу США, Раді національної безпеки у Біломі домі, та ін.

Кандидатуру Донфрід раніше затвердили у Сенаті США.

"Чудово, що Карен Донфрід приєдналася до Держдепу на посаді Помічника Держсекретаря США з питань Європи та Євразії. На цій посаді вона консультуватиме з політичних питань в європейському та євразійському регіонах. Ми раді, що в нашій команді буде людина із її досвідом.", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у Twitter.

"Ми раді вітати нашого нового Помічника Держсекретаря США, доктора Карен Донфрід! Під її керівництвом та баченням ми сподіваємось продовжити розбудову міцних відносин між США та Європою, та Трансатлантичного партнерства", - відзначили у Бюро з питань Європи та Євразії Держдепу.

Сама Донфрід заявила у соціальній мережі Twitter що не може дочекатись початку роботи, і що призначення є честю для неї.

Сайт GMF відзначає, що під час слухань щодо затвердження у Сенатському комітеті з міжнародних відносин Донфрід говорила про роль Альянсу США з Європою у подоланні глобальних викориків 21-го століття.

"Сила альянсів США є одним із наших головних ресурсів, чи йдеться про протидію пандемії COVID-19, економічну на соціальну невірність, кліматичні зміни, корупцію, загрози енергетичній безпеці, агресивну Росію, чи все більш рішучий Китай, кіберзагрози, чи технологічну конкуренцію, США завжди найбільш ефективні, коли ми співпрацюємо із нашими союзниками. Європа є домом для багатьох із наших найближчих союзників та партнерів", - наводить слова Донфрід дослідницький центр.

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