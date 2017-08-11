США будують операційний центр для ВМС в Очакові

Будівельний батальйон США Seabees провів церемонію офіційного початку будівельних робіт зі створення операційного центру на військово-морській базі в Очакові, Україна, повідомляє сайт ВМС США Navy.mil.

Наша спроможність підвищити впевненість Європи в захисті є стратегічно важливою в Україні

З 10 квітня військовослужбовці-будівельники США перебували в Очакові і працювали над укладанням контрактів, отриманням дозволів на будівництво та проведенням іншої логістичної діяльності, необхідної для втілення проекту центру морських операцій, який буде використовуватись для планування діяльності протягом майбутніх військових навчань, які проводитиме Україна.

Центр морських операцій є одним з трьох проектів, які наразі планує втілити в Очакові будівельний батальйон США Seabees.

Ці проекти вже багато років очікують свого виконання, і кому як не «першим і найкращим» торувати шлях

"Початок будівництва в Україні є важливим досягненням Мобільного будівельного батальйону ВМС, - повідомив лейтенант Джейсон Макґі, - наша спроможність підвищити впевненість Європи в захисті є стратегічно важливою в Україні. Цей (новий центр) посилить здатність України себе обороняти, а також покращить інфраструктуру, зміцнить зв’язки та посилить можливості для двостороннього навчання".

Центр морських операцій - це організація з військового командування та контролю на оперативному рівні, який надає можливості гнучкого реагування на морі з використанням всього спектру морської діяльності.

Інші проекти Seabees в Очакові включають об’єкт з ремонту човнів та контрольно-пропускні пункти з огорожею по периметру.

"Ці проекти вже багато років очікують свого виконання, і кому як не «першим і найкращим» торувати шлях", - сказав Макґі, зауваживши, що Seabees дуже пишаються цими проектами.

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