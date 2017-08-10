Студія Вашингтон: реакція світу на словесну перепалку адміністрації Трампа із керівництвом Північної Кореї

Сьогодні в "Студії Вашингтон": Вчорашня заява Трампа, щодо потужної військової відповіді США на погрози КНДР – це демонстрація сили, єдина мова яку розуміє лідер Північної Кореї. Реакція світу, хто підтримує президента США а хто закликає до дипломатичного діалогу. Питання надання Україні зброї оборонного характеру, яке наразі розглядають в адміністраціі Трампа, наврядчи змінить характер поведінки Росії на сході України, проте може погіршити відносини між США та Росією, про це говорять в інституті Брукінгсу. Повітряний півень із агресивними бровами та золотистим чубчиком – що відбувається навколо Білого Дому, доки президент у відпустці.