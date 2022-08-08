США нададуть Україні $3 млрд вже в серпні, повідомили в USAID - Reuters

Уряд Сполучених Штатів надасть Україні додаткові 4,5 млрд дол бюджетної допомоги, з яких 3 млрд доларів надійдуть уже в серпні, ексклюзивно повідомляє Reuters з посиланням на інформацію від Агенції з міжнародного розвитку США USAID.

"Сполучені Штати залишаються відданими підтримці України та її народові перед лицем російської неспровокованої та невиправданої війни", - наводить Reuters текст заяви USAID.

Як повідомляв Голос Америки минулого місяця, про намір вже незабаром надати Україні додаткові 4,5 млрд бюджетної підтримки Україні, заявляв заступник помічника адміністратора Агентства з міжнародного розвитку США Марк Сімаковські.

"З лютого, за щедрої підтримки Конгресу, США надали 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки урядові України, більше ніж будь-який інший донор в світі. Ми також працюємо з Конгресом, щоб надати ще 4,5 млрд доларів в найближчі тижні прямої бюджетної підтримки", - сказав Сімаковські, виступаючи на події Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні в четвер, 28 липня.

"Допомога Україні має забезпечити не тільки здатність протистояти російській агресії, але і можливість вийти з цієї кризи більш потужною, суверенною і більш інтегрованою до європейських установ та ЄС", - заявив Сімаковські.

Загалом в рамках пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів доларів, схваленого президентом США Джо Байденом, 8,5 млрд дол планується на економічну підтримку України, з яких 4 млрд дол вже надано, йдеться в повідомленні Мінфіну США.

Російська війна завдала болючого удару по економіці України. Цього року, за оцінками МВФ, українська економіка скоротиться на 45%, 4-5 мільйонів робочих місць втрачено з лютого, більше 70% середніх і малих підприємств змушені припинити роботу, вказав посадовець. Уряд України оцінює дефіцит бюджету України в 5 млрд доларів щомісяця.