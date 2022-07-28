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США можуть надати Україні 4,5 млрд дол у найближчі тижні - USAID
Уряд США планує надати додаткові 4,5 млрд бюджетної підтримки Україні вже найближчими тижнями за умови підтримки Конгресу, заявив заступник помічника адміністратора Агентства з міжнародного розвитку США Марк Сімаковські.
"З лютого, за щедрої підтримки Конгресу, США надали 4 мільярди доларів прямої бюджетної підтримки урядові України, більше ніж будь-який інший донор в світі. Ми також працюємо з Конгресом, щоб надати ще 4,5 млрд доларів в найближчі тижні прямої бюджетної підтримки", - сказав Сімаковські, виступаючи на події Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні в четвер, 28 липня.
"Допомога Україні має забезпечити не тільки здатність протистояти російській агресії, але і можливість вийти з цієї кризи більш потужною, суверенною і більш інтегрованою до європейських установ та ЄС", - заявив Сімаковські.
Загалом в рамках пакету допомоги Україні обсягом 40 мільярдів доларів, схваленого президентом США Джо Байденом, 8,5 млрд дол планується на економічну підтримку України, з яких 4 млрд дол вже надано, йдеться в повідомленні Мінфіну США.
Російська війна завдала болючого удару по економіці України. Цього року, за оцінками МВФ, українська економіка скоротиться на 45%, 4-5 мільйонів робочих місць втрачено з лютого, більше 70% середніх і малих підприємств змушені припинити роботу, вказав посадовець. Уряд України оцінює дефіцит бюджету України в 5 млрд доларів щомісяця.
Україна потребує допомоги і негайно, погодився Ендрю Герст, директор з економічного розвитку Державної агенції зі світових справ Канади, який теж брав участь в конференції. Він зауважив, що Канада надала 2,65 млрд дол Україні і виділила 80% цих грошей з початку липня. "Ми знаємо, що фінансові потреби є нагальними", - додав Герст. З цих коштів майже мільярд доларів складає підтримка через спеціальний рахунок МВФ, а 500 млн дол - двосторонній кредит урядові, який може покрити такі нагальні потреби як "виплата зарплат".
"В той час, як державний сектор монополізує кредитування", мета ЄБРР підтримати приватні компанії, оголосив під час події колишній віце-президент ЄБРР, а тепер головний радник Банку з питань України Філіп Беннетт.
Загалом ЄБРР має загальний пакет допомоги Україні на 2 млрд дол. З них мільярд передбачено для України, зокрема на підримку приватних компаній в сфері продовольства, поставок, і ще мільярд на підтримку сусідніх країн, які постраждали від війни. 27 липня уряд США оголосив про надання 500 млн дол ЄБРР на підтримку України. США є найбільшим донором ЄБРР.
Беннетт також вказав, що ЄБРР працює над створенням нового фонду, щоб залучити призблизно 100 млн євро на підтримку безпеки атомних електростанцій в Україні і зокрема відбудову інфраструктури на Чорнобильській АЕС.
Учасники конференції погодились - відбудова України має включати вимоги щодо реформ, створювати умови для трансформації країни і її інтеграції до Європи.
"Зараз українці хочуть і очікують більшого від свого уряду, вони бачать вікно можливостей і хочуть цим скористатись, вони бачать безпрецедентну міжнародну підтримку", - додав Сімаковські.
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Росія намагається монополізувати спадщину СРСР в Африці. Аналіз спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки
Цього тижня міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров здійснив турне чотирьома країнами Африки. Під час відвідування Єгипту, Конго, Уганди та Ефіопії Лавров намагалася зміцнити підтримку з боку африканських країн, три з яких відмовилися засудити вторгнення Росії в Україну. Детальніше про цілі поїздки очільника російської дипломатії, які наративи намагається просувати Росія та як цьому протистоїть Україна та Захід журналістка Голосу Америки Тетяна Ворожко спілкувалася із Максимом Субхом, спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки.
Голос Америки: Максиме, вітаю, дякую, що погодилися з нами поспілкуватися. На вашу думку, якою є основна мета візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до чотирьох країн Африки?
Максим Субх: Власне, мета візиту - це, насамперед, отримати ширшу підтримку на міжнародному рівні і регіональному тим злочинним діям, які чинить Росія по відношенню до України. Там, безумовно, присутній і двосторонній компонент - поглиблення і політичного діалогу, і торговельно-економічної співпраці. Росія намагається якимось чином повернутися до реалізації тих домовленостей, проектів, які нею були анонсовані багато років тому.
Почався візит з відвідання Єгипту, Ліги Арабських держав, і було звернення до пост-предів [пост-представників – ГА] - країн-членів Ліги Арабських держав. Росія намагається у такий спосіб, по-перше, поширювати на теренах африканського континенту, свої наративи, дезінформацію для того, щоб звинуватити Україну, країни Заходу та наших союзників в тому, що вони або ми спричинили ту кризу, яку зараз переживає Африка і країни Близького Сходу, продовольчу кризу, насамперед. Тому, звичайно, ми в цьому плані абсолютно адекватного реагуємо і плануємо провести низку заходів для того, щоб протидіяти цим наративам і цій дезінформації. Власне, це те, що ми робимо постійно.
Що стосується обраних країн, то це країни, очевидно, на які Росія покладає велику надію в тому, що вони будуть просувати її наративи і будуть реалізовувати ті плани, які Росія має щодо дискредитації України, в першу чергу, для того, щоб не допустити або зірвати ті контракти, які Україна вже має в тих чи інших країнах. А ви знаєте, що країни Північної Африки, зокрема, це є найбільшими торговельними-економічними партнерами України, це найбільший реципієнт і ринки для нашого збіжжя, для пшениці, насамперед. Тому, Росія це розуміє і вона буде, в принципі, робити все можливе для того, аби завадити Україні реалізувати ці проекти.
ГА: Міністр закордонних справ Уганди, зокрема, сказав в інтерв’ю Голосу Америки, що не треба нас втягувати в цей конфлікт. Багато країн Африки залишаються нейтральними. Цей нейтралітет – це добре чи погано для України?
МС: Ви знаєте, з точки зору міжнародного права і з точки зору того досвіду, який ми маємо, і позиції африканських країн, які голосували на початку широкомасштабної збройної агресії Росії проти України, ми бачимо доволі збалансований підхід. І, дійсно, цей нейтралітет, зрозумілий певним чином. Ми знаємо, що країни Африки мають величезну купу своїх власних проблем – в них є і територіальні конфлікти між собою. Це все ще і обтяжується продовольчою кризою, зростанням цін на пальне в багатьох країнах, що вже спровокувало масові заворушення в певних країнах. Тому, цей нейтралітет, звичайно, відображає збалансовану позицію цих країн і небажання обирати одну зі сторін конфлікту.
Втім, зрозуміло, що окремі країни були залежними не лише від Росії, але також і від України, від поставок українських товарів - це не тільки продовольство, це і металургія, і важке машинобудування. В Єгипті діяв до останнього часу спільний з Україною енергетичний проект. Тому ці країни тверезо, якщо так можна сказати, підходять до цього конфлікту.
Але, повертаючись до контексту голосування в ООН, практично половина африканських країн підтримали резолюції, які засуджували російську агресію. Відтак, це чіткий сигнал того, що ці країни і надалі будуть дотримуватися статуту ООН і міжнародного права, і вони не схильні до того, аби підтримувати Росію, розуміючи, що Росія – це держава-агресор, яка порушила норми міжнародного права, і, підтримуючи її, країна автоматично переходить у табір країн-вигнанців.
ГА: У той же час у багатьох африканських країнах антиколоніальні меседжі Росії знаходять свій відгук. Тобто, ми бачимо цей і по опитуванню громадської думки і по заявах. Чому це відбувається і як Україна намагається цьому протистояти?
МС: Справа в тому, що, по-перше, Україна жодним чином не асоціюється з колоніальним минулим цих країн. Якщо йде риторика, яка звинувачує конкретних міжнародних гравців у подіях, які мали місце в попередні століттях, то, в першу чергу, риторика і критика лунає на адресу західних країн - країн західного світу, які мають відоме всім минуле в Африці. Але це один бік питання.
З іншого боку, Росія намагається монополізувати за собою ту роль і політику, яку проводив Радянський Союз. До речі, я проводив свої дослідження і ознайомлювався з публікаціями, де відбувалися опитування африканців - представників різних країн Африки, які позитивно, дійсно, оцінюють роль колишнього СРСР у питанні набуття ними незалежності і боротьби з колоніальним минулим, але вони не асоціюють це з Росією. Тому, Росія намагається усіляко подати, що це її особиста заслуга. Це наративи російської сторони, які, по суті, не відображають і не впливають на громадську думку в Африці, на моє переконання.
І до того слід згадати меседж Росії про те, що вона не була колоніальною державою ніколи - це теж не витримує критики, тому що, можливо, в Африці цього і не було, але в 19-му столітті Росія захоплювала багато країн Центральної Азії і Кавказу. Тобто, вона проводила таку саму імперську політику, яку проводили на той час великі європейські імперії, але в іншому регіоні. Це треба теж доносити нашим африканським партнерам.
І наразі Росія в Україні також проводить неоколоніальну політику, захоплюючи українські території і перетворюючи землі і території України на свої власні придатки чи якісь квазіутворення.
ГА: Аналітики, з якими ми спілкувалися, кажуть нам, що Росія може все менше запропонувати країнам Африки. Чи ви з цим погоджуєтеся?
МС: Я вважаю, що фінансовий ресурс Росії доволі обмежений. Якщо так можна сказати, це політичний блеф, політичне блефування, оголошуючи масштабні, багатомільярдні контракти. Насправді Росія це практикує - вона анонсує багато різних проектів, які не знаходять своєї практичної реалізації. Це особливо характерно для останнього десятиліття і в умовах агресії проти України. Я особисто має сумніви щодо практичної можливості Росії їх реалізувати. І якщо ви порівняєте рівень інвестиційного залучення російських капіталів на території африканських країн, він в десятки разів поступається фінансовій частці Китаю чи Сполучених Штатів, чи Європейського Союзу на ринках Африки.
Африка чекає інвестиції. Африка очікує на те, що іноземні інвестори потужної країни будуть розбудовувати африканську інфраструктуру, промисловість, сектор охорони здоров'я. При чому час не грає на користь Росії, тому що Африка - це континент майбутнього і там йде дуже жорстка боротьба між впливовими державами. Це не лише Китай і Європейський Союз, а і Сполучені Штати Америки, Великобританія, і також Туреччина, яка дуже активно останнім часом розбудовує економіку цілої низки країн Африки.
ГА: Присутність російських «вагнерців» в Африці - це йде на користь уявленню про Росію в цих країнах, це ресурс, чи це, навпаки, шкодить?
МС: З точки зору Росії, мабуть, вона вважає, що це на користь, але змінюючи режими там у силовий спосіб і порушуючи, по суті, конституції цих країн шляхом організації там державних заколотів і приведення до влади незаконних режимів...З точки зору якоїсь миттєвої ситуативної вигоди, можливо, так, але в далекій перспектиі, навіть у середньостроковій перспективі, це абсолютно немає якогось майбутнього, тому що ці режими піддаються санкціями з боку самих африканських країн.
Візьміть, на приклад, Республіку Малі після заколоту, який був інспірований, зокрема, Росією. Росія, можливо, отримала якісь переваги на локальному, національному внутрішньомалійському рівні, але держава Малі одразу перетворилися на державу-вигнанця і на неї були накладені санкції зокрема з боку ECOWAS, блоку економічного співробітництва країн Західної Африки. І самі африканські країни, які дотримуються прав людини, верховенства права і демократичних принципів, засуджують таке втручання і вони вимагають, зокрема від Росії, виведення своїх найманців і приватних військових компаній з країн Африки, там де вони є.
Макрон: Росія розпочала новий вид гібридної світової війни. Відео
«Росія просто розпочала новий вид гібридної світової війни. Ось така дійсність. У цій континентальній імперіалістичній війні проти України вона вирішила задіяти інформацію, енергію, продовольство і військові інструменти», - заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Найбільша економіка світу, США, реєструє падіння. В Білому домі говорять про "повернення до стійкого росту"
Найбільша економіка світу, США, реєструє падіння другий квартал поспіль. В другому кварталі падіння реального ВВП склало 0,2% в порівнянні до попереднього кварталу - після падіння на 0,4% в першому кварталі, відповідно.
Політики у США дискутують, чи означає це падіння, що США увійшли в рецесію.
В Білому домі заперечують, що падіння економіки впродовж двох кварталів означає рецесію, і говорять про ймовірний "перехід від швидкого минулорічного зростання до більш стійкого і стабільного росту" йдеться в записці Білого дому, виданій перед оприлюдненням статистичних даних щодо ВВП.
Визначення про те, чи перебувають США в рецесіх надає Національне бюро економічних досліджень (NBER) - незалежна організація. В уряді США вказують - надаючи оцінки щодо рецесії, NBER розглядає більш цілісну картину, включаючи стан ринку праці, витрати підприємств, розвиток промисловості та доходи, вказують в уряді США.
В опозиційній Республіканській партії звинувачують Білий дім у "запереченні реальності". Сенатор-республіканець Тед Круз назвав позицію Білого дому "пропагандою" і заявив, що рішення NBER щодо рецесії завжди включали аргумент про два квартали падіння економіки поспіль.
Те, що темпи скорочення уповільнились, вказує на підготовку до відновлення зростання з більш низькою інфляцією, кажуть в адміністрації США. "Хоча ми бачимо ознаки уповільнення економіки, воно йде в напрямку до позитивного зростання з меншою інфляцією", - наводить Reuters слова високопосадовця адміністрації.
Саме інфляція, яка у США досягла найвищих показників за десятиліття, є однією із основних проблем, що турбує американців. Президент США Джо Байден пов'язував прискорення росту цін на продовольство та бензин із війною Росії проти України.
Щоб вгамувати зростання цін, Федеральний резерв США напередодні різко підвищив відсоткову ставку. Також в Конгресі США домовились про пакет потужних ініціатив із стримування зростання цін. Домовленість підтримав президент США Джо Байден.
Цього тижня МВФ озвучив "похмурий та непевний прогноз" для економіки світу і погіршив оцінки світового економічного зростання, включно з оцінками для найбільших економік світу: США, Китаю та Європи.
Інфляція в світі може ще прискоритись, йдеться у звіті Фонду, якщо Росія повністю зупинить поставки газу до Європи. Такий сценарій аналітики розглядають в контексті російської війни в Україні.
"Прогнози для світової економіки, що все ще потерпає від пандемії та російського вторгнення в Україну, все більш похмурі і непевні", - йдеться в звіті МВФ. Фонд зменшив прогнози світового економічного зростання до 3,2% цього року, що на 0,4 в.п. менше, ніж Фонд прогнозував у квітні.
МВФ прогнозує зростання економіки у США на 2,3% цього року та 1% наступного, на тлі високої інфляції та більш жорсткої антиіфляційної політики Федерального резерву, яка може стримати зростання економіки.
Інфляція в світі може ще прискоритись, йдеться у звіті Фонду, якщо Росія повністю зупинить поставки газу до Європи. Такий сценарій аналітики розглядають в контексті російської війни в Україні.
Як заснована Шоном Пенном благодійна організація допомагає Україні. Інтерв'ю
Заснована актором Шоном Пенном благодійна організація CORE. Вона працює в зонах конфліктів та стихійних лих вже 12 років. В Україну прийшли з початку повномасштабного вторгнення - в перші тижні бойових дій там була і співзасновниця організації Енн Лі.
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