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- Голос Америки
Білий дім: зброя надходить до України "з блискавчиною швидкістю", але про поставки далекобійних ракет не йдеться
В Білому домі відкинули критику про буцімто недостатні поставки зброї зі США Україні.
"Я не думаю, що ми недопоставили зброю. Я переконаний - швидкість, масштаб та обсяг поставок зі США Україні - потужне свідчення на користь логістичної потужності війська США, а також, як не диво, політичної здатності Конгресу США об'єднатись і забезпечити для цього ресурси", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у виступі на безпековому форумі в Аспені, штат Колорадо, у п'ятницю.
Він [Байден] переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни
Посадовець з розумінням поставився до запитів України надати більше зброї, однак відзначив, що Україна отримала зброї на мільярди доларів від США з "блискавичною швидкістю".
А от щодо надання далекобійних ракет ATACMs, дальність пострілу яких досягає 300 км, Салліван озвучив позицію президента США Джо Байдена, який виступає проти таких поставок.
"Він переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни", - сказав Салліван.
"Президент сказав: "Я готовий надати вам складні самонавідні боєприпаси для HIMARS, які вони використовують з високою ефективністю, але я не готовий надати вам далекобійні ракети", - передав слова Байдена посадовець.
З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшуєтьсяДжейк Салліван
З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшується, вважає посадовець.
"Це завдяки хоробрості і вмінню українського війська, стійкості українського народу, провідної ролі українського президента та його оточення, які мобілізують світову підтримку, а також завдяки тому, що ми надали адзвичайно велику кількість складної зброї та навчили оперувати цією зброєю", - додав він.
Серед успіхів України у війні Салліван перелічив те, що українці виграли битву за Київ, відбили росіян від Харкова, зупинили здатність Росії провести швидкий наступ на Одесу і не дають Росії просунутись далі за територію на півдні та сході країни.
Російське військо не змогло досягнути основних стратегічних цілей, поставлених президентом Путіним, заявив посадовець. Він вказав, що провали РФ не відповідали оцінкам розвідки США до війни. Розвідка США вважала, що Росія "буде значно більш спроможною" і "значно більш успішною в завоюванні території, адже оцінки вказували, що їхня військова потуга розвинулась до першокласної світової сили", вказує Салліван.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Байден підписав указ про надання Україні 16-го пакету військової допомоги в рамках президентських повноважень. Про це під час спілкування з журналістами телефоном повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, у п’ятницю, 22 липня.
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- Голос Америки
На Донбасі загинуло двоє американців - ЗМІ
Двоє американців, які, ймовірно, воювали за Україну, загинули на сході країни, повідомляє американський телеканал ABC з посиланням на офіційних осіб.
Як повідомляє АВС, у Державному департаменті США сказали, що «з поваги до сімей у цей важкий час» не надають інших подробиць, крім місця загибелі американців.
«Ми можемо підтвердити нещодавню загибель двох громадян США на Донбасі в Україні», — сказав представник Державного департаменту в розмові з журналістами АВС. Він додав, що дипломати підтримують зв’язок із родинами та надають «всю можливу консульську допомогу».
Державний департамент підтвердив 22 червня, що 52-річний Стівен Забельскі, американський ветеран, загинув у травні після того, як наступив на міну. Є повідомлення про ще трьох загиблих американців та про двох зниклих безвісти.
На початку повномасштабного вторгнення Україна створила Міжнародний легіон для іноземних громадян, які хотіли допомогти у захиститі від російського вторгнення. Українські ЗМІ писали про те, що надійшло близко 40 тисяч заявок. Західні журналсіти писали про сотні західних, переважно американських та британських військових з бойовим досвідом з Іраку та Афганістану, які приїхали до України.
9 червня контрольовані Росією суди засудили трьох полонених іноземців до смертної кари, незважаючи на те, що вони мали статус солдатів ЗСУ. Засуджених утримують на території окупованого Донбасу.
Представники адміністрації не рекомендують американцям їхати в Україну.
Джон Кірбі, речник національної безпеки Білого дому, заявив минулого місяця, що «Україна – не місце для подорожей американців», та, що якщо американці хочуть допомогти, «є багато способів зробити це більш безпечно і так само ефективно».
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ЄС хоче замінити російський газ нігерійським
23 липня (Reuters) - Європейський Союз хоче залучити додаткові поставки газу з Нігерії, оскільки блок готується до потенційного скорочення поставок з Росії, заявив у суботу Метью Болдуін, заступник генерального директора департаменту енергетики Європейської комісії.
Болдуін виступав у Нігерії, де цього тижня він провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.
Йому сказали, що Нігерія покращує безпеку в дельті Нігеру та планує знову відкрити Транснігерський трубопровід після серпня, що дасть змогу збільшити експорт газу до Європи.
ЄС імпортує 14% загальних поставок зрідженого припродного газу з Нігерії, і існує можливість подвоїти їх, сказав Болдуін Reuters телефоном.
Видобутку нафти та газу в Нігерії заважають крадіжки та вандалізм на трубопроводах, через що термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.
«Якщо ми зможемо перевищити 80%, на той момент може бути додатковий СПГ, який може бути доступним для спотових вантажів, які надходять до Європи», — сказав Болдуін.
"Вони (нігерійські чиновники) сказали нам: "Приходьте і поговоріть з нами знову наприкінці серпня, тому що ми вважаємо, що можемо досягти реального прогресу в цьому".
Nigeria NLG належить державній нафтовій компанії NNPC Ltd, Shell, TotalEnergies і Eni.
Європейська комісія заявила в середу, що країни-члени ЄС повинні скоротити споживання газу на 15% із серпня по березень. Ціль спочатку буде добровільною, але стане обов’язковою, якщо Комісія оголосить надзвичайний стан.
Минулого року Нігерія експортувала 23 мільярди кубометрів (млрд) газу до ЄС, але ця цифра з роками зменшується. У 2018 році блок купив 36 млрд кубометрів зрідженого газу у Нігерії, сказав Болдуін.
- Голос Америки
ООН, США засудили удар РФ по порту Одеси
"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю", - заявила посол США в Україні Бріджит Брінк. У заяві розміщеній у Twitter, Брінк назвала "неприпустимим" удар по порту міста Одеси, проведений менш ніж через добу "після підписання угоди про дозвіл експортних поставок сільськогосподарської продукції".
"Росія має бути притягнута до відповідальності", - додала дипломат.
Генеральний секретар ООН "однозначно засудив удар по українському порту Одеси, про який повідомили сьогодні".
"Вчора всі країни взяли на себе чітке зобов'язання на світовій сцені забезпечити безпеку перевезення українського зерна та пов'язаних товарів на світові ринки, - йдеться в заяві виданій речником генсека ООН. - Ці товари назвичайно потрібні, щоб вирішити світову продовольчу кризу і полегшити страждання мільйонів нужденних по всьому світові". Речник ООН наголосив на необхідності виконання домовленості з боку Росії, України та Туреччини.
В Міністерстві закордонних справ України заявили, що ракетним ударом "по території порту міста Одеса" РФ поставила під сумнів "домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному вчора в Стамбулі документі".
Про це написав в соцмережах речник МЗС Олег Ніколенко.
"Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя Генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та Президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна", - додав він.
Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Росія та Україна підписали окремі домовленості з ООН та Туреччиною, які, за очікуваннями, мають розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.
"Маяком надії" назвав домовленість генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
"Це безпрецедентна угода між двома сторонами кровопролитного конфлікту, але цей конфлікт триває і люди гинуть щодня і щодня тривають бої. - заявив Гутерріш на церемонії підписання. - Сьогодні яскраво сяє маяк надії над Чорним морем, завдяки спільним зусиллям багатьох. В цей час випробувань, нехай цей маяк веде до зменшення людських страждань і досягнення миру".
США та Британія заявили, що слідкуватимуть за виконанням Росією підписаних в Стамбулі домовленостей.
"Цю угоду потрібно втілити, - йдеться в заяві міністра закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. - Ми будемо наглядати, щоб забезпечити, що дії Росії відповідають її словам".
"Щоб забезпечити стійке повернення світової безпеки та економічної стабільності, Путін має припинити війну і вивести війська з України", - додала британська посадовиця. Вона привітала Туреччину та генерального секретаря ООН із досягненням такої угоди.
Брінк в інтерв'ю "Радіо Свобода" привітала угоду щодо зерна і запевнила, що США разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей.
Про те, що Сполучені Штати працюватимуть над забезпеченням відповідальності Росії за втілення угоди, заявила і посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Reuters.
Київ може перейти в наступ. Про які небезпеки попереджають експерти?
Постачання зброї в Україну напряму пов’язано з вірою Заходу в можливість української перемоги – на цьому наголошували численні західні оглядачі ще з перших днів широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Українці заявляють, що не збираються складати зброю та мають намір звільнити всю територію країни від російської окупації.
З іншого боку, українська перемога пов’язана з тим, чи матиме українська армія достатньо ресурсів, щоб перейти у наступ. Яким може бути цей наступ? Про які небезпеки попереджають західні експерти?
Українські офіційні особи повідомляють, що за допомогою високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS, які вже надійшли в Україну, вдалося знищити російський склад боєприпасів у місті Нова Каховка, а перед тим серйозно пошкодити Антонівський міст поблизу Херсона, який є критично важливим для російських поставок.
Збройні сили України атакували понад 200 цілей на півдні, що на думку аналітиків, з якими говорив кореспондент New York Times, є передвістям початку контрнаступу на півдні, метою якого є відвоювання Херсонської області.
Як пише на своїй сторінці у Twitter 21 липня голова спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу отримання та використання озброєння Рустем Умеров:«ЗСУ звільнили 1028 населених пунктів. Ще 2621 досі перебувають під контролем загарбників. Ми повернемо всі окуповані території. Завдяки підтримці наших партнерів наші передові позиції зміцнюються. І ще #HIMARS надходять…», – твітить український депутат, обраний від Криму.
Звільнення території на стратегічно важливому півдні, є також підгоотовкою для наступу, бо готує для нього плацдарм, каже Мік Раян, генерал-майор австралійської армії у відставці та співробітник Вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
«Це важливо, особливо, якщо розглядати відвойовану на даний момент територію з точки зору скорочення матеріально-технічного забезпечення Росії та створення точок запуску для наступних атак», – твітує військовий експерт.
На думку експерта, Київ поспішає – він хоче завадити планам анексії цих територій з боку Росії. Те, що такі плани існують, нещодавно повідомляв представник Білого дому, який посилався на розвідувальні дані та дані з відкритих джерел.
Напередодні очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що США надали Україні 12 установок реактивного залпового вогню HIMARS і планують надати ще 4 такі установки, за результатами засідання Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні.
«Наша допомога приносить реальні зміни на місцях. Росія думає, що може протягнути довше, ніж Україна і довше, ніж ми. Але це лише останній з низки російських прорахунків», – сказав Остін на зборах, представників оборони Заходу, що дістали назву «Рамштайн-4».
Яким може бути український наступ?
У низці твітів Мік Раян описує, яким він бачить український наступ. Спершу, як він вважає, українські сили націляться на об’єкти «російського матеріально-технічного забезпечення, протиповітряної оборони, резерви, засоби захисту від безпілотників, командні пункти та шляхи постачання з Криму».
Це – підготовчий етап, який передує виступу бойових підрозділів, механізованої та моторизованої піхоти, танків, інженерних та артилерійських військ.
Друга ознака, за якою можна буде впізнати підготовку українського наступу, це – інформаційна кампанія, спрямована на деморалізацію противника, вважає військовий експерт.
«Іншим аспектом глибокої битви є націлювання на уми росіян. Російське командування стане мішенню для операцій з обдурювання. Російські солдати та підрозділи будуть об’єктами психологічних операцій з метою (подальшого) погіршення їхнього бойового духу та згуртованості», – каже генерал у відставці.
Коли ці цілі будуть досягнуті, каже експерт, почнеться ближній бій, який і проявить волю українців до перемоги.
«Вони повинні пройти через численні російські оборонні рубежі, витримати артилерійський обстріл, знищити ворожу бойову техніку та артилерію – і вбити якомога більше російських солдатів», – каже Раян, і попереджає, що тут на українське військо чекатимуть значні втрати, адже наступальні операції набагато складніші за оборонні.
За його словами, «майбутній наступ на півдні буде кривавою справою – росіяни дуже чітко заявили про свій намір утримати територію, яку вони окупували». Але, «завдяки належній підтримці Заходу, розумному плануванню і керівництву, тренуванню різних сценаріїв, адаптації до обставин, які змінюються протягом кампанії, вони цілком здатні повернути свої землі на півдні», каже колишній австралійський генерал.
До HIMARS потрібна і відповідна підготовка, каже полковник, який тренує українських бійців
Але не бракує і скептиків, які вказують на те, що Київ діє в надзвичайних бойових умовах, тож йому дуже не вистачає часу на підготовку, і тактичну і стратегічну.
Як пише New York Times, західні офіційні особи побоюються, що, підбадьорений новою вогневою потужністю, Київ може почати контрнаступ занадто швидко. Аналітики вказують на ознаки того, що Україна не може освоїти зброю так швидко, як вона заявляє.
Сполучені Штати та європейці, за словами газети, побоюються надсилати забагато обладнання до того, як українські солдати зможуть навчитися ним користуватися.
Полковник морської піхоти Ендрю Мілберн, колишній заступник командувача Центральним командуванням спеціальних операцій, який побував нещодавно в Україні, каже, що більшість солдатів відправляють на передову з низькою підготовкою.
В одному такому підрозділі, який він приїзав тренувати як виконавчий директор компанії «Моцарт Груп», що навчає та споряджає українські підрозділи на передовій, за його оцінками, лише 20 відсотків колись стріляли зі зброї перед тим, як вирушити до бою.
У статті, яку публікує Інститут сучасної війни у Вест-Пойнті, час - не на боці Києва. Після багатьох місяців виснажливих боїв, українська армія відчуває нестачу живої сили. Високоточна зброя, на яку розраховують українці та їхні партнери, також, через брак належної підготовки персоналу не буде настільки ж ефективною, якою вона мала б бути, через проблеми з організацією завдань, каже полковник Мілберн.
«У тактичних підрозділах, які ми навчали, не вистачало передових спостерігачів, особового складу, навченого визначати локалізувати та повідомляти про цілі таким чином, щоб цю інформацію можна було швидко перетворити на дані про ведення вогню», – каже військовий експерт і додає, що надзвичайно централізоване ведення артилерійського вогню в українській армії, є не достатньо гнучке для потреб підрозділів на передовій.
Експерти, з якими говрив кореспондент New York Times, кажуть, що Київ опинився у складному становищі, бо підтримка Заходу залежить від ознак того, чи може Україна звільнити окуповані території. «Їм недостатньо стримувати росіян», – каже в інтерв'ю виданню Евелін Фаркас, директор Інституту Маккейна та колишній заступник помічника міністра оборони у справах Росії, України та Євразії.
«Якщо українці не зможуть продемонструвати успіх на полі бою, і чим драматичніше, тим краще, то підтримка США та Європи військових зусиль ослабне», – вважає дослідниця, яку цитує ньюйоркське видання.
Експерти прогнозують, що Київ перейде у наступ протягом наступних кількох тижнів.
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