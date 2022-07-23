Білий дім: зброя надходить до України "з блискавчиною швидкістю", але про поставки далекобійних ракет не йдеться

В Білому домі відкинули критику про буцімто недостатні поставки зброї зі США Україні.

"Я не думаю, що ми недопоставили зброю. Я переконаний - швидкість, масштаб та обсяг поставок зі США Україні - потужне свідчення на користь логістичної потужності війська США, а також, як не диво, політичної здатності Конгресу США об'єднатись і забезпечити для цього ресурси", - заявив радник з нацбезпеки США Джейк Салліван у виступі на безпековому форумі в Аспені, штат Колорадо, у п'ятницю.

Він [Байден] переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни

Посадовець з розумінням поставився до запитів України надати більше зброї, однак відзначив, що Україна отримала зброї на мільярди доларів від США з "блискавичною швидкістю".

А от щодо надання далекобійних ракет ATACMs, дальність пострілу яких досягає 300 км, Салліван озвучив позицію президента США Джо Байдена, який виступає проти таких поставок.

"Він переконаний, що хоча ключова мета США - зробити все можливе, щоб захистити і підтримати Україну, ще одна ключова мета - забезпечити, що ми не опинимось на шляху до Третьої світової війни", - сказав Салліван.

"Президент сказав: "Я готовий надати вам складні самонавідні боєприпаси для HIMARS, які вони використовують з високою ефективністю, але я не готовий надати вам далекобійні ракети", - передав слова Байдена посадовець.

З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшується

З кожним місяцем розрив між цілями і спроможностями Путіна збільшується, вважає посадовець.

"Це завдяки хоробрості і вмінню українського війська, стійкості українського народу, провідної ролі українського президента та його оточення, які мобілізують світову підтримку, а також завдяки тому, що ми надали адзвичайно велику кількість складної зброї та навчили оперувати цією зброєю", - додав він.

Серед успіхів України у війні Салліван перелічив те, що українці виграли битву за Київ, відбили росіян від Харкова, зупинили здатність Росії провести швидкий наступ на Одесу і не дають Росії просунутись далі за територію на півдні та сході країни.

Російське військо не змогло досягнути основних стратегічних цілей, поставлених президентом Путіним, заявив посадовець. Він вказав, що провали РФ не відповідали оцінкам розвідки США до війни. Розвідка США вважала, що Росія "буде значно більш спроможною" і "значно більш успішною в завоюванні території, адже оцінки вказували, що їхня військова потуга розвинулась до першокласної світової сили", вказує Салліван.

Як повідомляв Голос Америки, в п'ятницю Байден підписав указ про надання Україні 16-го пакету військової допомоги в рамках президентських повноважень. Про це під час спілкування з журналістами телефоном повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, у п’ятницю, 22 липня.