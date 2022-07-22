Ще 4 HIMARS та дрони Phoenix Ghost. США оголосили про нову військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден підписав указ про надання Україні 16-го пакету військової допомоги в рамках президентських повноважень. Про це під час спілкування з журналістами телефоном повідомив Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, у п’ятницю, 22 липня.

Всього у Вашингтоні оголосили про загальну військову допомогу Україні на загальну суму в 270 мільйонів доларів за двома програмами, до яких входять 4 установки реактивного залпового вогню HIMARS, які, як сказав Кірбі, «українці дуже ефективно використовують», боєприпаси до них, 36 тисяч раундів артилерійських боєприпасів та протитанкові системи. Також, за словами Кірбі, Пентагон пізніше цього дня має оголосити про постачання 580 дронів Phoenix Ghost в рамках іншого пакету оборонної допомоги.

США готові й далі постачати військову допомогу Україні так довго, як буде потрібно, у той час, як Росія проводжує обстрілювати «житлові будинки та торгові центри, вбиваючі невинних цивільних», наголосив Кірбі.

«Перед обличчям цих звірств президент чітко дав зрозуміти, що ми будемо продовжувати підтримувати уряд України та її народ стільки, скільки буде потрібно. У нас буде більше пакетів допомоги, про які ми оголосимо у наступні тижні та місяці», - додав він.

Раніше цього тижня міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україні потрібно щонайменше 50 систем HIMARS і M270, щоб стримувати російські війська, і щонайменше 100 таких систем для того, щоб перейти у наступ для звільнення своїх територій. Про це він сказав 19 липня під час дискусії, організованої американським дослідницьким та аналітичним центром «Атлантична рада».

Українська служба Голосу Америки поцікавилася під час брифінгу, скільки всього США готові надати систем HIMARS і чи готові вони надавати далекобійні снаряди для них.

Кірбі відповів, що він не буде говорити про те, стосовно чого ще не було досягнуто домовленості, але Україна вже має близько 20 реактивних систем залпового вогню – не лише від США, а й інших країн.

У той же час, наголосив він, американські партнери перебувають в постійному діалозі з українцями на різних рівнях командування, спостерігають за подіями на фронті та спілкуються з інструкторами, які навчають українських військових, і, у разі потреби, готові змінювати зміст пакетів воєнної допомоги, аби краще відповідати на потреби українців.

Відповідаючи на питання щодо постачання Україні воєнних винищувачів, Кірбі сказав, що це питання наразі вивчається, але не є чимось, що вони планують робити у короткостроковій перспективі.

Також Кірбі привітав досягнуту у Стамбулі угоду, яка має розблокувати експорт українського зерна через Чорне море.

«Сполучені Штати вітають цей позитивний крок, і ми вдячні Генеральному секретарю ООН Гутеррішу, а також президенту Туреччини Ердогану за їхні тривалі зусилля із досягнення угоду, яка б усунула деякі далекосяжні наслідки дій росіян. Варто зазначити, що успіх, звичайно, буде залежати від дотримання Росією цієї домовленості та фактичного виконання своїх зобов’язань і, звісно, припинення блокади українських портів», - сказав, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США.

Всього США надали Україні військової допомоги на 8.2 мільярда доларів із початку роботи адміністрації Байдена, повідомив Білий дім.