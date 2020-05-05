Трамп: США оприлюднять доповідь про походження коронавірусу

Президент США Дональд Трамп заявив, виступаючи у вівторок перед журналістами у Білому домі, що США оприлюднять доповідь про походження коронавірусу, однак не уточнив, коли саме це станеться.

Відповідаючи на питання про те, чи чув він певну відповідь на питання про походження вірусу, Трамп сказав: «Я думаю, так. Ми відзвітуємо про це за деякий час ... Мені багато хто ставить це питання, і ми дамо дуже чітку відповідь через деякий час».

Трамп, спочатку похвалив реакцію Китаю на спалах коронавірусу, потім піддав критиці поведінку Пекіна у ситуації пандемії.

Він також заявив, що не говорив з керівником КНР Сі Цзіньпіном.

Говорячи про свої очікування з приводу дій Китаю, Трамп сказав: «Ми хочемо, щоб вони вели себе прозоро. Ми хочемо з'ясувати, що сталося, щоб цього ніколи не траплялося знову».

Відповідаючи на питання про прогнози, згідно з якими число випадків зараження і смертей в США найближчим часом сильно збільшиться (за деякими даними, число смертей може досягти в серпні 134 тисяч), Трамп підкреслив, що ці дані засновані на підрахунках без урахування заходів стримування.

«Я бачив дуже неточні моделі. Але дуже важлива одна модель, яка свідчить, що, якби ми діяли по-іншому, ми втратили б більше - набагато більше, ніж 2 мільйони людей. А ми діяли правильно. Ми все зробили правильно. Але тепер час повернутися до роботи».

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