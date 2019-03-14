У Конгресі США проголосували за оприлюднення доповіді щодо російського втручання у США

Палата представників Конгресу США одноголосно проголосувала за надання громадськості доступу до кінцевого звіту слідства спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо російського втручання у вибори в США у 2016-му році. Як відомо, слідство з'ясовує, чи координувалось сприяння Дональда Трампу з боку Росії із власне штабом Трампа. Резолюція Палати представників є символічною і покликана вплинути на позицію міністра юстиції США Вільяма Барра.

Очікується, що слідство Роберта Мюллера добігає кінця, і спецпрокурор незабаром оприлюднить свій кінцевий звіт. Представники Демократичної та Республіканської партії приватно висловлюють сподівання, що доповідь підкріпить позицію їхніх сторін. Демократи, як відомо, наполягають на тому, що штаб Трампа змовився з Росією, у Республіканській партії це відкидають.

Резолюція закликає оприлюднити для загалу доповідь, яку слідство Мюллера надасть Мін'юсту США за винятком матеріалів, які захищені державною таємницею. Резолюція закликає передати Конгресу США повний варіант його доповіді. Як повідомлялось, Мін'юст США раніше заявив, що законодавці отримають виключно висновки слідства.

Оприлюднення доповіді Мюллера з нетерпінням очікують у США. Слідство щодо втручання Росії у політичні процеси у США, як відзначають деякі оглядачі, досі не надало власне доказів змови між штабом Дональда Трампа та урядом Росії, але попри це обернулося звинуваченнями - за буцімто непов'язані з питанням російського втручання порушення - проти численних наближених до штабу Трампа та президента США особисто, осіб.

Критики Мюллера звернули увагу на те, що зокрема у справі проти колишнього очільника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта не було наведено доказів змови між ним або штабом Трампа та Росією.

У Демократичній партії вже ініціювали численні нові розслідування щодо Трампа. Сам президент та його прихильники вважають, що Демократична партії США вже готується до того, що доповідь Мюллера не дійде висновку про змову штабу Трампа з Росією і прагне зберігати тиск на Дональда Трампа за допомогою інших розслідувань.

У нещодавньому твіті президент процитував з даного приводу вислів радниці свого виборчого штабу Лари Трамп, доньки сина президента Еріка Трампа.

"Демократи гарячково намагаються жбурнути у президента щось нове. Звідси і взялись понад 80 повісток різним особам через нові розслідування. Це абсурд. Не можна ось так руйнувати життя людей, лише тому, що ви досі ображені через результат виборів, які відбулись 2 з половиною роки тому".

Раніше президент США заявив, що вважатиме чесною доповідь незалежного прокурора Мюллера, лише, якщо вона вкаже не відсутність змови між його штабом та Росією.

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