У суді Вашингтона Манафорту докинули ще майже 3 з половиною роки до ув'язнення

Суд у Вашингтоні засудив колишнього радника "Партії регіонів", екс-очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 43 місяців ув'язнення додатково до раніше оголошеного йому покарання судом у Вірджинія за іншою справою. У Вашингтоні Манафорта загалом засудили до 73 місяців ув'язнення за звинувачення пов'язаними із його лобізмом в інтересах клієнтів з України. Але 30 місяців з цього терміну відбуватиме одночасно з терміном відповідно до попереднього вироку у Вірджинії, а решту 43 місяці - після.
Загалом, відповідно до двох вироків, Манафорт проведе за ґратами більше шести років, відповідно до покарань, призначених у двох судових процесах.
Переважна більшість США описує діяльність Манафорта в Україні та щодо України, як роботу в інтересах Кремля та проросійського уряду України.
Як писало видання Politico, суд у Вашингтоні розглядав вирок за звинуваченнями (Манафорт визнав себе винним - прим. ГА) у "змові проти уряду США" та у "змові з метою перешкоджання правосуддю". Раніше Манафорт визнав, що порушив американське законодавство щодо лобізму в інтересах закордонного уряду та відмивання грошей, працюючи з клієнтами з України.
Суддя відзначила, що Манафорт не розкаявся у своїх діях вчасно.
У ході виголошення вироку в середу суддя наголосила, що питання змови з Росією не розглядалося у даній справі, а отже не було вирішене під час її розгляду. ЗМІ США акцентують увагу на Манафорті саме, як на найбільш відомому обвинуваченому за результатами роботи слідства щодо втручання Росії у політичні процеси у США.
Суддя також відзначила, що раніше озвучені звинуваченнями рекомендації щодо ув'язнення Манафорта (від 19 до 24 років) "перебільшують серйозність скоєних ним порушень". Аналогічний аргумент щодо Манафорта вже озвучували у суді у штаті Вірджинія, де розглядалась інша справа щодо нього.
Минулого тижня в окремому судовому провадженні суд у штаті Вірджинія засудив Манафорта до майже 4-х років ув'язнення за банківське та податкове шахрайство та ін. Даний вирок назвали надто поблажливим.
Вона спробувала виявити баланс, і я думаю, що громадськість обґрунтовано вважатиме, що Манафорт зневажив закон, але легко відбувсяСенатор-демократ Річард Блументаль про вирок
Тоді суддя наголосив, що дана справа та вирок жодним чином не стосувались жодної змови Манафорта із урядом Росії.
Звинувачення проти Манафорта виникли саме у ході розслідування втручання Росії у вибори у США. Численні критики даного слідства відзначають, що воно буцімто досі не навело доказів змови штабу Трампа з Росією, але висунуло звинувачення проти наближених до Трампа осіб за непов'язаними епізодами. Сам президент США називає слідство щодо втручання Росії "полюванням на відьом".
Впливовий сенатор-демократ Річард Блументаль, реагуючи на останній вирок Манафорту у Вашингтоні заявив, що суддя "могла би виявити більшу жорсткість".
"Вона спробувала виявити баланс, і я думаю, що громадськість обґрунтовано вважатиме, що Манафорт зневажив закон, але легко відбувся".
Окремі оглядачі відзначають, що термін ув'язнення Манафорта може бути коротшим, якщо він зразково себе поводитиме тощо.
Як відомо, раніше у президента США не стали відповідати на питання, чи можлива амністія Пола Манафорта. Сам президенти США висловлював жаль з приводу вироку Манафорту у Вірджинії та наголошував, що той непов'язаний із власне закидами про змову штабу Трампа з Росією.
Коментуючи гіпотетичну можливість амністії Манафорту, оглядач видання The New York Times Ваджахах Алі відзначив, що прокуратура Нью-Йорка готова висунити проти Манафорта звинувачення за підозрою у порушенні законів штату у сфері сплати податків та податкової звітності.
"Він сидітиме (незалежно від гіпотетичної амністії - прим. ГА) у будь-якому разі", - твітує Алі.
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