У суді Вашингтона Манафорту докинули ще майже 3 з половиною роки до ув'язнення

Суд у Вашингтоні засудив колишнього радника "Партії регіонів", екс-очільника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта до 43 місяців ув'язнення додатково до раніше оголошеного йому покарання судом у Вірджинія за іншою справою. У Вашингтоні Манафорта загалом засудили до 73 місяців ув'язнення за звинувачення пов'язаними із його лобізмом в інтересах клієнтів з України. Але 30 місяців з цього терміну відбуватиме одночасно з терміном відповідно до попереднього вироку у Вірджинії, а решту 43 місяці - після.

Загалом, відповідно до двох вироків, Манафорт проведе за ґратами більше шести років, відповідно до покарань, призначених у двох судових процесах.

Переважна більшість США описує діяльність Манафорта в Україні та щодо України, як роботу в інтересах Кремля та проросійського уряду України.

Як писало видання Politico, суд у Вашингтоні розглядав вирок за звинуваченнями (Манафорт визнав себе винним - прим. ГА) у "змові проти уряду США" та у "змові з метою перешкоджання правосуддю". Раніше Манафорт визнав, що порушив американське законодавство щодо лобізму в інтересах закордонного уряду та відмивання грошей, працюючи з клієнтами з України.

Суддя відзначила, що Манафорт не розкаявся у своїх діях вчасно.

У ході виголошення вироку в середу суддя наголосила, що питання змови з Росією не розглядалося у даній справі, а отже не було вирішене під час її розгляду. ЗМІ США акцентують увагу на Манафорті саме, як на найбільш відомому обвинуваченому за результатами роботи слідства щодо втручання Росії у політичні процеси у США.

Суддя також відзначила, що раніше озвучені звинуваченнями рекомендації щодо ув'язнення Манафорта (від 19 до 24 років) "перебільшують серйозність скоєних ним порушень". Аналогічний аргумент щодо Манафорта вже озвучували у суді у штаті Вірджинія, де розглядалась інша справа щодо нього.

Минулого тижня в окремому судовому провадженні суд у штаті Вірджинія засудив Манафорта до майже 4-х років ув'язнення за банківське та податкове шахрайство та ін. Даний вирок назвали надто поблажливим.

Вона спробувала виявити баланс, і я думаю, що громадськість обґрунтовано вважатиме, що Манафорт зневажив закон, але легко відбувся

Тоді суддя наголосив, що дана справа та вирок жодним чином не стосувались жодної змови Манафорта із урядом Росії.

Звинувачення проти Манафорта виникли саме у ході розслідування втручання Росії у вибори у США. Численні критики даного слідства відзначають, що воно буцімто досі не навело доказів змови штабу Трампа з Росією, але висунуло звинувачення проти наближених до Трампа осіб за непов'язаними епізодами. Сам президент США називає слідство щодо втручання Росії "полюванням на відьом".

Впливовий сенатор-демократ Річард Блументаль, реагуючи на останній вирок Манафорту у Вашингтоні заявив, що суддя "могла би виявити більшу жорсткість".

"Вона спробувала виявити баланс, і я думаю, що громадськість обґрунтовано вважатиме, що Манафорт зневажив закон, але легко відбувся".

Окремі оглядачі відзначають, що термін ув'язнення Манафорта може бути коротшим, якщо він зразково себе поводитиме тощо.

Як відомо, раніше у президента США не стали відповідати на питання, чи можлива амністія Пола Манафорта. Сам президенти США висловлював жаль з приводу вироку Манафорту у Вірджинії та наголошував, що той непов'язаний із власне закидами про змову штабу Трампа з Росією.

Коментуючи гіпотетичну можливість амністії Манафорту, оглядач видання The New York Times Ваджахах Алі відзначив, що прокуратура Нью-Йорка готова висунити проти Манафорта звинувачення за підозрою у порушенні законів штату у сфері сплати податків та податкової звітності.

"Він сидітиме (незалежно від гіпотетичної амністії - прим. ГА) у будь-якому разі", - твітує Алі.

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