Перевірка розслідування ФБР щодо Росії "нікого не виправдала" - свідчення у Сенаті генерального інспектора Мін'юсту США

Генеральний інспектор Міністерства юстиції США Майкл Горовіц у середу дав свідчення перед Юридичним комітеттом Сенату США про свою доповідь, у якій говориться, що розслідування ФБР про зв'язки між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Росією мало серйозні недоліки, але не було політично мотивованим. Свідчення Горовіца зайняли майже 5 годин. Як відзначають численні оглядачі Горовіц озвучив різноманітні тези, які можуть використати, як демократи, так і республіканці при обстоюванні своїх вже сформованих позицій.

Восени 2016 року агенти ФБР попросили суд санкціонувати електронне стеження за співробітником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем після того, як той припинив там працювати. У відомстві підозрювали, що Пейдж може бути агентом російського уряду. Генеральний інспектор дійшов висновку, що у ФБР припустилися низки серйозних помилок при оформленні дозволу на стеження, але мали вагомі причини для того, щоб ініціювати розслідування після отримання інформації від австралійського уряду.

Після оприлюднення доповіді Горовіца стали очевидними серйозні розбіжності у публічних інтерпретаціях її значення з боку президента США, міністра юстиції Вільяма Барра, директора ФБР Крістофера Рея, і самого Горовіца. Директор ФБР Крістофер Рей оголосив, що у відомстві будуть проведені різні удосконалення. Між тим міністр юстицій Вільям Барр в інтерв'ю NBC News у вівторок знову висловив думку, що ФБР, можливо, діяло «керуючись недобросовісними мотивами», відкриваючи розслідування.

Я вважаю, що виявлена нами діяльність не виправдовує нікого, хто був до цього причетний

«Я вважаю, що нашу країну на три роки перевернули з ніг на голову на підставі абсолютно надуманою історії, яку роздула безвідповідальна преса, - сказав Барр. - Я вважаю, що були серйозні порушення ... і незрозуміла поведінка, неприйнятна у ФБР».

У ході свідчень у середу Горовіц заявив, що його висновки не "виправдовують» нікого з офіційних осіб ФБР у період, коли було ініційоване розслідування щодо російського втручання.

Відповідаючи на питання голови комітету Ліндсі Грема про те, чи «виправдовує» доповідь колишнього директора ФБР Джеймса Комі, Горовіц сказав:

«Я вважаю, що виявлена нами діяльність не виправдовує нікого, хто був до цього причетний».

Водночас Горовіц повторив, що перевірка «не знайшла доказів того, що розслідування було мотивоване політичною ангажованістю».

Прикметно, що у ході слухань у Сенаті сенаторка-демократ Камала Харріс закликала генерального інспектора Мін'юсту США розслідувати діяльність голови Мін'юсту Вільяма Барра.

Коментуючи свідчення Горовіца, численні оглядачі відзначили, що він розвінчав чимало міфів про порушення з боку ФБР, на яких наполягали у штабі Трампа. Натомість прихильники президента США наголошують на критиці роботи ФБР, та використання правоохоронцями неперевіреної інформації, яка пролунала з боку Горовіца.

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