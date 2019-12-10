Генеральний інспектор Мін'юсту США не знайшов політичної ангажованості у розслідуванні щодо втручання Росії, але вказав на помилки ФБР

Внутрішній наглядовий орган Міністерства юстиції США виявив значне число помилок у проведеному ФБР розслідуванні контактів між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Росією, але не побачив у діях відомства політичної упередженості. З доповіддю можна ознайомитись на сайті Мін'юсту США.

Згідно з доповіддю генерального інспектора Мін'юсту Майкла Горовіца, у ФБР було «офіційно затверджене завдання», яке дало підставу попросити суд санкціонувати спостереження за співробітником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем.

Табір президента США Дональда Трамп тривалий час вказував на окремі факти буцімто упередженості окремих співробітників ФБР, які брали участь у розслідуванні щодо втручання Росії у вибори у США. У Трампа при цьому стверджували, що саме розслідування буцімто було інційоване демократами саме як спроба відсторонити Трампа від влади через незгоду із результатами виборів у США і не мало законних підстав. При цьому у Трампа серед іншого вказували на обставини початку стеження за Картером Пейджем.

Доповідь генерального інспектора очевидно вказує, що ФБР розпочало грубе розслідування щодо кампанії кандидата у президенти США на основі слабко обґрунтованих підозр

При цьому Горовіц виявив 17 важливих помилок і упущень у початковій заявці, і повторних зверненнях до Суду у справах про нагляд за іноземними розвідками, який видав ФБР офіційний дозвіл на стеження.

Міністр юстиції США Вільям Барр оприлюднив наступу заяву з приводу доповіді: "Доповідь генерального інспектора очевидно вказує, що ФБР розпочало грубе розслідування щодо кампанії кандидата у президенти США на основі слабко обґрунтованих підозр, які, на мою думку, не виправдовували кроків, яких було вжито".

Зокрема, у доповіді згадано інцидент з юристом ФБР, який змінив зміст електронного листа, що був частиною заявки на оновлення санкції на спостереження за Пейджем. У ньому йшлося про те, що Пейдж не є джерелом для будь-якого іншого державного відомства.

Насправді Пейдж був «оперативним контактом» для американського відомства, яке не названо у доповіді. Надання відповідної інформації Суду у справах про нагляд за іноземними розвідками могло вплинути на ухвалене там рішення.

Ця поважна, об'єктивна доповідь повністю руйнує неправдиві твердження Трампа та теорії змови про те, що розслідування щодо російського втручання було політично ангажованим, або мало інші неналежні мотиви

В офіційній заяві ФБР з приводу доповіді говорить, що відомство надавало усіляке сприяння перевірці Мін'юсту і приймає всі висновки, викладені в доповіді.

«Це важливі висновки, тому що американський народ заслуговує знати, що ФБР, діючи в інтересах захисту країни, робить це незалежно від політики», - підкреслюється у заяві.

Повідомляється також, що директор ФБР Крістофер Рей розпорядився прийняти більше 40 коригувальних заходів відповідно до рекомендацій, викладених в доповіді, а також провести низку додаткових удосконалень, крім рекомендованих.

Глава Юридичного комітету Палати представників Джеррі Недлер і глава Комітету з нагляду Каролін Мелоні опублікували заяву в зв'язку з публікацією доповіді. За словами законодавців, доповідь «розвінчує теорії змови про доповідь Мюллера і російське розслідування, які роками поширювали президент Трамп і республіканці».

"Ця поважна, об'єктивна доповідь повністю руйнує неправдиві твердження Трампа та теорії змови про те, що розслідування щодо російського втручання було політично ангажованим або мало інші неналежні мотиви", - заявив з приводу доповіді сенатор-демократ Ричард Блументаль.

"Доповідь генерального інспектора говорить те, що ми завжди знали, - немає доказів, які б вказували, що "політична ангажованість або неналежні мотиви" вплинули на початок розслідування щодо втручання Росії", - відзначає сенатор-демократ Боб Кейсі.

Натомість сенаторка-республіканець Марша Блекберн знайшла у доповіді докази неналежних дій ФБР.

"З оприлюдненням доповіді генерального інспектора Майка Горовіца, ми знаємо, що ФБР: сфабрикувало докази, щоб отримати ордер на шпигування за громадянином США; дозволило політичним міркуванням та анти-трампівським настроям пересилити принцип верховенства права; невірно назвала члена кампанії Дональда Трампа "агентом Росії"", - твітує законодавиця.

Адміністрація Білого дому опублікувала прес-реліз з приводу публікації доповіді генерального інспектора Мін'юсту. У Трампа вказали, що доповідь підтверджує роль у початку стеження за кампанією Трампа, яку відіграло т.з. "досьє Стіла". Цей документ, підготовлений на замовлення Демократичної партії США, містив чимало непідтверджених закидів і за самим характером свого походження мав би викликати запитання у суду.

У Білому домі вважають, що доповідь свідчить про те, що ФБР "за президента Обами і під керівництвом екс-директора Джеймса Комі вийшло з-під контролю". На їхню думку, доповідь демонструє, що ФБР змогло отримати дозвіл на прослуховування завдяки "сфабрикованому досьє Стіла (...) з метою шпигувати за співробітниками передвиборного штабу Трампа".

"Вражаюче, але, коли була розкрита серія доказів того, що кандидат Трамп не здійснював неправомірних дій, це від суду теж приховали. (...) Американський народ має відчувати лють і жах від такого зловживання владою. Таке не повинно більше повторитися з жодним кандидатом у президенти, так само, як і з жодним американським громадянином", - йдеться у заяві Білого дому.

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