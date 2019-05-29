Доповідь: життя дітей з 2000-го року покращилось в усьому світі

Світовій спільноті вдалося домогтися зниження дитячої смертності на 4,4 мільйона на рік

Міжнародний фонд «Врятуємо дітей» повідомляє, що минулого року практично у всіх країнах світу покращилося життя дітей, ставши найбільш здоровим та безпечним за всю історію спостережень. Про це повідомляється у доповіді про умови життя дітей в світі, яка щорічно видається фондом починаючи з 2017 року.

Згідно зі звітом, загальна ситуація з якістю життя дітей покращилась у 173 з 176 країн у порівнянні з 2000-м роком. Серед безперечних успіхів - в нинішньому році світовій спільноті вдалося домогтися зниження дитячої смертності на 4,4 мільйона на рік, підвищити число дітей, які ходять в школу на 115 мільйонів, і запобігти 11 мільйонам ранніх шлюбів.

Група використовувала рейтинг «Коли закінчується дитинство» (End of Childhood Index), в якому країни світу оцінюються за цим показником за шкалою від 1 до 1000 балів. Автори цього рейтингу беруть до уваги чинники, які призводять до передчасного завершення дитинства - наприклад, дитячу смертність, шлюби неповнолітніх, використання дитячої праці та ранні вагітності.

Незважаючи на те, що африканські країни зайняли усі нижчі десять щаблів рейтингу «Коли закінчується дитинство», навіть на цьому континенті експерти з фонду «Врятуємо дітей» знайшли привід для оптимізму. Понад 70% країн Африки поліпшили свої показники за останні 19 років на 100 і більше балів. Найбільшого прогресу досягли Сьєрра-Леоне, Руанда, Ефіопія і Нігер.

Набагато менше приводів для оптимізму автори рейтингу відчувають щодо результатів, яких досягли США і Китай. Успіхи найбільших світових держав у царині захисту дітей не настільки очевидні: обидві країни отримали в рейтингу 941 бал, опинившись на одному і тому ж 36-му місці. Росія набрала 940 балів, отримавши 38 місце. Це як мінімум на 30 балів менше в порівнянні з будь-якою країною Західної Європи.

У США рівень вагітності серед дівчаток-підлітків знизився з 2000-го року більш ніж наполовину, а число учнів, які переривають своє навчання в школі, скоротився майже на дві третини.

Американцям вдалося домогтися зниження проблем з недостатністю харчування і дитячими шлюбами на третину, а рівень дитячої смертності знизився на 20%.

Найпізніше дитинство закінчується у мешканців країн, які традиційно займають перші рядки в різних рейтингах якості життя. На першому місці виявився Сінгапур, в Топ-10 також увійшли Швеція, Фінляндія, Норвегія, Словенія, Німеччина, Ірландія, Італія, Південна Корея і Бельгія.Серед держав, яким вдалося домогтися особливо вражаючих успіхів - Бангладеш, Мексика, Філіппіни, Індія, Афганістан і Колумбія.

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