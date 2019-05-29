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Світ

Доповідь: життя дітей з 2000-го року покращилось в усьому світі

Афганські школярки прямують на заняття, які проходять у палатках поблизу Джелалабада

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Щорічна глобальна доповідь «Врятуємо дітей» показала, що більшості країн світу вдалося покращити якість життя дітей

Світовій спільноті вдалося домогтися зниження дитячої смертності на 4,4 мільйона на рік

Міжнародний фонд «Врятуємо дітей» повідомляє, що минулого року практично у всіх країнах світу покращилося життя дітей, ставши найбільш здоровим та безпечним за всю історію спостережень. Про це повідомляється у доповіді про умови життя дітей в світі, яка щорічно видається фондом починаючи з 2017 року.

Згідно зі звітом, загальна ситуація з якістю життя дітей покращилась у 173 з 176 країн у порівнянні з 2000-м роком. Серед безперечних успіхів - в нинішньому році світовій спільноті вдалося домогтися зниження дитячої смертності на 4,4 мільйона на рік, підвищити число дітей, які ходять в школу на 115 мільйонів, і запобігти 11 мільйонам ранніх шлюбів.

Група використовувала рейтинг «Коли закінчується дитинство» (End of Childhood Index), в якому країни світу оцінюються за цим показником за шкалою від 1 до 1000 балів. Автори цього рейтингу беруть до уваги чинники, які призводять до передчасного завершення дитинства - наприклад, дитячу смертність, шлюби неповнолітніх, використання дитячої праці та ранні вагітності.

Незважаючи на те, що африканські країни зайняли усі нижчі десять щаблів рейтингу «Коли закінчується дитинство», навіть на цьому континенті експерти з фонду «Врятуємо дітей» знайшли привід для оптимізму. Понад 70% країн Африки поліпшили свої показники за останні 19 років на 100 і більше балів. Найбільшого прогресу досягли Сьєрра-Леоне, Руанда, Ефіопія і Нігер.

Набагато менше приводів для оптимізму автори рейтингу відчувають щодо результатів, яких досягли США і Китай. Успіхи найбільших світових держав у царині захисту дітей не настільки очевидні: обидві країни отримали в рейтингу 941 бал, опинившись на одному і тому ж 36-му місці. Росія набрала 940 балів, отримавши 38 місце. Це як мінімум на 30 балів менше в порівнянні з будь-якою країною Західної Європи.

У США рівень вагітності серед дівчаток-підлітків знизився з 2000-го року більш ніж наполовину, а число учнів, які переривають своє навчання в школі, скоротився майже на дві третини.

Американцям вдалося домогтися зниження проблем з недостатністю харчування і дитячими шлюбами на третину, а рівень дитячої смертності знизився на 20%.

Найпізніше дитинство закінчується у мешканців країн, які традиційно займають перші рядки в різних рейтингах якості життя. На першому місці виявився Сінгапур, в Топ-10 також увійшли Швеція, Фінляндія, Норвегія, Словенія, Німеччина, Ірландія, Італія, Південна Корея і Бельгія.Серед держав, яким вдалося домогтися особливо вражаючих успіхів - Бангладеш, Мексика, Філіппіни, Індія, Афганістан і Колумбія.

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