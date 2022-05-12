Запровадити план Маршалла для України закликав у Вашингтоні прем’єр-міністр Італії

До швидкого ухвалення останнього пакету санкцій ЄС та досягнення миру на умовах українців закликав у Вашингтоні прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі.

«Ми мусимо надалі підтримувати хоробрість українців, які борються за свою свободу і за безпеку всіх нас. Ми повинні продовжувати завдавати збитків Росії, не зволікаючи з нашим останнім пакетом санкцій. Але ми також повинні зробити все можливе, щоб досягти припинення вогню та довготривалого миру. І умови цього миру вирішуватимуть українці й ніхто інший».

Про це він сказав від час щорічної церемонії нагород за Видатне Лідерство, організованою Атлантичною Радою.

Драґі – один із лауреатів цьогорічної премії, який отримав її за міжнародне лідерство. Під час своєї промови він закликав світ також готуватися до тривалої відбудови України.

«Тим часом ми повинні підготуватися до світу, в якому житимемо завтра. Ми мусимо бути готові підтримувати Україну ще довго після закінчення війни. Знищення її міст, промислових підприємств, полів потребуватиме величезної фінансової підтримки. Україні знадобиться власний план Маршалла, подібний до того, що сприяв особливим відносинам між Європою та Сполученими Штатами. І ми маємо впевнитись, що українські демократичні інституції залишаться сильними, стабільними та живучими», - сказав він.

Одну з премій присвоїли українському народові - "за його надзвичайну мужність і стійкість перед жорстоким та неспровокованим вторгненням Росії".

«Кожнісінького дня світ захоплюється хоробрістю, героїзмом та рішучістю українського народу, який переживає немислимі страждання та стикається з нерівними шансами на перемогу. Хоробрі українці виступили на захист свого народу, щоб зберегти свою Батьківщину та захистити демократію - для своєї держави і для світу», - сказала спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі під час церемонії.

Дивіться також: «Ваша боротьба – це боротьба за всіх», - спікерка Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Відео

Вона підкреслила, що українці борються не лише за свою свободу, а й свободу у світі і що «Америка буде з українцями до тих пір, поки цю боротьбу не буде виграно».

У вівторок, 10 травня, Палата представників Конгресу США у вівторок підтримала надання допомоги Україні обсягом близько 40 млрд. дол. "За" проголосували 368 конгресменів, 57 проголосували "проти". Очікується, що Сенат США швидко затвердить цей законопроект.

Також премію за лідерство у мистецтві присвоїли артистам України, які захищають свою культуру в час російського вторгнення. Від імені українських митців нагороду отримала співачка Джамала.

Подія зібрала впливових посадовців та дипломатів зі США та інших країн.

Дивіться також: 40 млрд доларів: що входить у новий пакет допомоги США Україні? Відео