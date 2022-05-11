Не лише військова допомога. Кандидатка на посаду Посла США в Україні розповіла про свої пріоритети

Кандидатка на посаду посолки США в Україні Бріджит Брінк озвучила головні пріоритети свої роботи у разі її затвердження на посаду. За її словами - демократична, незалежна та процвітаюча Україна, - це стратегічний інтерес Сполучених Штатів.

Відповідну заяву дипломатка зробила під час слухань в комітеті Сенату із закордонних справ у вівторок, 10 травня. У своєму виступі вона підкреслила, що допомагатиме Україні досягти успіху у протистоянні російській агресії та у мирному процесі. Також вона пообіцяла працювати над економічним відновленням України після завершення війни. Нагадаємо, що фінальне рішення щодо призначення нової посолки США в Україні має винести Сенат під час голосування.

“Якщо мою кандидатуру затвердять, то пріоритетом номер один для мене буде просування стратегічних інтересів Сполучених Штатів, які включають демократичну, суверенну, незалежну та процвітаючу Україну. Мужність і героїзм Президента Зеленського та народу України надихнули всіх нас. Якщо мене затвердять, я обіцяю працювати з Конгресом, щоб допомогти Україні досягти успіху як на полі бою, так і за столом переговорів. Ми зробимо усе, щоб зусилля Росії панувати в Україні стали стратегічним провалом”, - сказала Брінк.

За її словами, її другим пріоритетом буде допомога Україні у відбудові та тіснішій інтеграції із Європою, що означатиме й проведення внутрішніх реформ.

«Ми підтримуємо рішення народу України тісніше інтегруватися з Європою та братися за серйозні та необхідні складні внутрішні реформи для досягнення цієї мети», - сказала вона.

Ще одним пріоритетом стане безпека посольства. Брінк заявила, що намагатиметься якнайшвидше відновити роботу посольства США в Києві. Однак нині усе залежить від безпекової ситуації в українській столиці, - наголосила Брінк.

«Хоча ми не зможемо без ризику вести дипломатію в зоні бойових дій, я зобов’язуюся працювати з моїм керівництвом і нашою командою, щоб збалансувати ризики та наші цілі таким чином, який просуває наші національні інтереси в Україні», - зауважила дипломатка.

Під час слухань також піднімалися питання допомоги США союзникам у забезпеченні енергетичної незалежності від Росії, щоб вони могли швидко заборонити імпорт російської нафти. А також - допомога українським біженцям за кордоном, поміж іншого, з метою убезпечити жінок та дітей від того, аби вони не стали жертвами сексуальної експлуатації.

Своїм особистим пріоритетом Брінк назвала допомогу США Генпрокуратурі України, Раді ООН з прав людини, ОБСЕ та Міжнародному кримінальному суду у документуванні та зборі доказів ймовірних російських військових злочинів в Україні. Вона розповіла, як особисто бачила звірства, коли працювала у Белграді, Сербія, де починала свою кар`єру.

«Світ повинен знати, і ті, хто чинить ці злодіяння, повинні знати, що ми не зупинимося. Ми будемо невблаганними в нашому переслідуванні. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Можу вам сказати, що це також буде моїм особистим пріоритетом», – сказала вона.

Експерти, з якими поспілкувався «Голос Америки», передбачили швидке затвердження Бріджит Брінк, за кандидадатуру якої має ще проголосувати Сенат.

По-перше, її підтримують як республіканці, так і демократи, сказав колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні, а нині віце-президент Інституту мира США Вільям Тейлор. А, по-друге, наголосив він, у Конгресі, де існує міцна двопартійна підтримка України, поспішатимуть якомога швидше призначити голосування в Сенаті, аби вона могла розпочати виконувати свої обов’язки.

Колишній посол США в Польщі, а нині старший науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід зазначив, що серед демократів існує висока підтримка кандидатури Брінк. А для республіканців, зауважив він, після того, як вони критикували адміністрацію США за те, що та затримує призначення посла, їм буде складно самим гальмувати її затвердження.

«[Ця критика] має підстави. Це не повинно було в них зайняти рік. Але тоді важко критикувати адміністрацію за повільність, а потім самим уповільнювати процес».

Під час самих слухань від представників обох партій пролунали слова на підтримку кандидатури Брінк.

“Дякую вам, посолко Брінк, що прийняли це надзвичайно важливе призначення. Ви будете більше, ніж послом воєнного часу. Ваше призначення, і я сподіваюся, швидке погодження, разом із поверненням американських дипломатів, відправить потужний сигнал світу: ми підтримуємо Україну, - вільний світ не покине тих, хто стоїть на його захисті”, - заявив Голова комітету Сенату із закордонних справ демократ Роберт Менендес.

“У цей час війни та потрясінь США майже три роки не мали посла в Україні. Я бажав би, щоб це сталося раніше, але маємо, що маємо. Посол Брінк, ви відповідатимете за переміщення посольства назад до наших установ в Києві. Ви допомагатимете доправляти військову, фінансову та гуманітарну допомогу США на потрібні місця. А коли війна закінчиться, - а вона закінчиться, - ви допомагатимете Україні відбудуватися. Я очікую, що ви будете рішучим адвокатом будь-якої військової допомоги, яка потрібна Україні для перемоги”, - сказав лідер республіканців Джеймс Ріш.

Наразі Брінк обіймає посаду Посла США в Словацькій Республіці. Уся її попередня кар’єра дипломатки була тією чи іншою мірою пов’язана із країнами, де присутній вплив Росії. Вона обіймала посаду заступниці помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту, де вона відповідала за питання Східної Європи, Кавказу та затяжні конфлікти в Європі. Вона також була заступницею глави місії в посольствах США в Узбекистані та Грузії. Свою кар'єру Брінк, родом з Мічигану, розпочала в Белграді, Сербія, у 1997-1999-х роках. Вона володіє російською та сербською, а також грузинською та французькою мовами на базовому рівні, повідомляє її офіційна біографія.

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