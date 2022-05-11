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Не лише військова допомога. Кандидатка на посаду Посла США в Україні розповіла про свої пріоритети
Кандидатка на посаду посолки США в Україні Бріджит Брінк озвучила головні пріоритети свої роботи у разі її затвердження на посаду. За її словами - демократична, незалежна та процвітаюча Україна, - це стратегічний інтерес Сполучених Штатів.
Відповідну заяву дипломатка зробила під час слухань в комітеті Сенату із закордонних справ у вівторок, 10 травня. У своєму виступі вона підкреслила, що допомагатиме Україні досягти успіху у протистоянні російській агресії та у мирному процесі. Також вона пообіцяла працювати над економічним відновленням України після завершення війни. Нагадаємо, що фінальне рішення щодо призначення нової посолки США в Україні має винести Сенат під час голосування.
“Якщо мою кандидатуру затвердять, то пріоритетом номер один для мене буде просування стратегічних інтересів Сполучених Штатів, які включають демократичну, суверенну, незалежну та процвітаючу Україну. Мужність і героїзм Президента Зеленського та народу України надихнули всіх нас. Якщо мене затвердять, я обіцяю працювати з Конгресом, щоб допомогти Україні досягти успіху як на полі бою, так і за столом переговорів. Ми зробимо усе, щоб зусилля Росії панувати в Україні стали стратегічним провалом”, - сказала Брінк.
За її словами, її другим пріоритетом буде допомога Україні у відбудові та тіснішій інтеграції із Європою, що означатиме й проведення внутрішніх реформ.
«Ми підтримуємо рішення народу України тісніше інтегруватися з Європою та братися за серйозні та необхідні складні внутрішні реформи для досягнення цієї мети», - сказала вона.
Ще одним пріоритетом стане безпека посольства. Брінк заявила, що намагатиметься якнайшвидше відновити роботу посольства США в Києві. Однак нині усе залежить від безпекової ситуації в українській столиці, - наголосила Брінк.
«Хоча ми не зможемо без ризику вести дипломатію в зоні бойових дій, я зобов’язуюся працювати з моїм керівництвом і нашою командою, щоб збалансувати ризики та наші цілі таким чином, який просуває наші національні інтереси в Україні», - зауважила дипломатка.
Під час слухань також піднімалися питання допомоги США союзникам у забезпеченні енергетичної незалежності від Росії, щоб вони могли швидко заборонити імпорт російської нафти. А також - допомога українським біженцям за кордоном, поміж іншого, з метою убезпечити жінок та дітей від того, аби вони не стали жертвами сексуальної експлуатації.
Своїм особистим пріоритетом Брінк назвала допомогу США Генпрокуратурі України, Раді ООН з прав людини, ОБСЕ та Міжнародному кримінальному суду у документуванні та зборі доказів ймовірних російських військових злочинів в Україні. Вона розповіла, як особисто бачила звірства, коли працювала у Белграді, Сербія, де починала свою кар`єру.
«Світ повинен знати, і ті, хто чинить ці злодіяння, повинні знати, що ми не зупинимося. Ми будемо невблаганними в нашому переслідуванні. Ми будемо використовувати всі інструменти, які є в нашому розпорядженні. Можу вам сказати, що це також буде моїм особистим пріоритетом», – сказала вона.
Експерти, з якими поспілкувався «Голос Америки», передбачили швидке затвердження Бріджит Брінк, за кандидадатуру якої має ще проголосувати Сенат.
По-перше, її підтримують як республіканці, так і демократи, сказав колишній тимчасовий повірений у справах США в Україні, а нині віце-президент Інституту мира США Вільям Тейлор. А, по-друге, наголосив він, у Конгресі, де існує міцна двопартійна підтримка України, поспішатимуть якомога швидше призначити голосування в Сенаті, аби вона могла розпочати виконувати свої обов’язки.
Колишній посол США в Польщі, а нині старший науковий співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід зазначив, що серед демократів існує висока підтримка кандидатури Брінк. А для республіканців, зауважив він, після того, як вони критикували адміністрацію США за те, що та затримує призначення посла, їм буде складно самим гальмувати її затвердження.
«[Ця критика] має підстави. Це не повинно було в них зайняти рік. Але тоді важко критикувати адміністрацію за повільність, а потім самим уповільнювати процес».
Під час самих слухань від представників обох партій пролунали слова на підтримку кандидатури Брінк.
“Дякую вам, посолко Брінк, що прийняли це надзвичайно важливе призначення. Ви будете більше, ніж послом воєнного часу. Ваше призначення, і я сподіваюся, швидке погодження, разом із поверненням американських дипломатів, відправить потужний сигнал світу: ми підтримуємо Україну, - вільний світ не покине тих, хто стоїть на його захисті”, - заявив Голова комітету Сенату із закордонних справ демократ Роберт Менендес.
“У цей час війни та потрясінь США майже три роки не мали посла в Україні. Я бажав би, щоб це сталося раніше, але маємо, що маємо. Посол Брінк, ви відповідатимете за переміщення посольства назад до наших установ в Києві. Ви допомагатимете доправляти військову, фінансову та гуманітарну допомогу США на потрібні місця. А коли війна закінчиться, - а вона закінчиться, - ви допомагатимете Україні відбудуватися. Я очікую, що ви будете рішучим адвокатом будь-якої військової допомоги, яка потрібна Україні для перемоги”, - сказав лідер республіканців Джеймс Ріш.
Наразі Брінк обіймає посаду Посла США в Словацькій Республіці. Уся її попередня кар’єра дипломатки була тією чи іншою мірою пов’язана із країнами, де присутній вплив Росії. Вона обіймала посаду заступниці помічника секретаря в Бюро з питань Європи та Євразії Державного департаменту, де вона відповідала за питання Східної Європи, Кавказу та затяжні конфлікти в Європі. Вона також була заступницею глави місії в посольствах США в Узбекистані та Грузії. Свою кар'єру Брінк, родом з Мічигану, розпочала в Белграді, Сербія, у 1997-1999-х роках. Вона володіє російською та сербською, а також грузинською та французькою мовами на базовому рівні, повідомляє її офіційна біографія.
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- Голос Америки
Гіперзвукова зброя росіян не мала великого впливу на хід війни в Україні - Пентагон
Пентагон детально аналізує кожне використання росіянами гіперзвукової зброї в Україні. І за оцінкою американських військових, кілька запусків таких ракет в Україні не мали значного впливу на хід війни, - про це заявив Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час розгляду оборонного бюджету у Комітеті з асигнувань Палати представників США.
“Росіяни кілька разів запускали гіперзвукові ракети. Очевидно, визначальною характеристикою цих ракет є їхня швидкість. Ми детально проаналізували кожен їхній запуск, який вони зробили. Ці специфічні деталі можемо обговорити на закритому слуханні. Але крім швидкості цієї зброї, з точки зору її впливу на певну ціль, ми не бачимо дійсно значущого ефекту, який б вплинув на хід війни, враховуючи використання невеликої кількості гіперзвукової зброї, які застосовували росіяни”, - сказав Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Генерал Міллі також додав, що росіяни вперше застосували цей вид зброї в бойових умовах.
“Наскільки мені відомо, це вперше, коли росіяни використовували гіперзвукові ракети у ситуації бою”, - зазначив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США.
Міністр оборони США Ллойд Остін на слуханнях додав, що за оцінкою Пентагону, використання росіянами гіперзвукової зброї в Україні не значить, що Кремль готовий до ядерного удару.
“Я б не сказав, що тому, що Путін використовує гіперзвукову зброю, це може підштовхнути його до використання ядерної зброї. Він використовував гіперзвукову зброю кілька тижнів тому. Думаю, він намагається створити певний ефект, використовуючи цю зброю”, - зазначив Ллойд Остін, міністр оборони США.
“Як ви вже казали, вона рухається з великою швидкістю, її дуже важко збити. Але це не змінює хід війни. У нього (в Путіна) є вибір, він може розпочати кібер-атаки, він може застосувати хімічну зброю, речі, до яких зараз всі приглядаються, чи піде він на ці рішення, але я не думаю, що це його підштовхне використати ядерну зброю”, - додав глава Пентагону.
У березні Голос Америки повідомляв, що Росія вдалась до використання гіперзвукової зброї в Україні, зокрема, мовилось про авіаційний ракетний комплекс "Кінжал" з гіперзвуковими аеробалістичними ракетами.
ООН: Порушення в Україні, ймовірно вчинені росіянами, можуть вважатись військовими злочинами
Ця стаття є перекладом матеріалу Центральної служби "Голосу Америки", яка вийшла англійською мовою.
Моніторингова група ООН в Україні заявила, що велика кількість порушень міжнародного гуманітарного права та прав людини, які ймовірно вчиняють російські війська, можуть вважатися воєнними злочинами.
З часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 76 днів тому, фахівці ООН задокументували сотні таких порушень. Утім, голова моніторингової місії ООН з питань дотриманням прав людини в Україні Матильда Багнер вважає, що зібрані наразі докази не показують масштабів звірств, скоєних за цей час.
За останніми даними, втрати серед цивільного населення в Україні становлять понад 7 тисяч людей. З них - близько 3 400 вбитих. На думку Багнер, насправді кількість смертей, ймовірно, є значно вищою.
Кожна смерть – це не просто статистика. - зазначила голова моніторингової місії ООН з прав людини. - Кожна смерть - це окрема людина, чиє життя було зруйновано, чиї мрії про майбутнє були стерті.
Росія донині заперечувала напади їхнього війська на мирних жителів України.
Минулого тижня члени моніторингової групи ООН відвідали 14 міст Київської та Чернігівської областей, які до кінця березня були окуповані російськими військами.
Багнер поділилась, як місцеві розповідали їм про родичів і друзів, яких розстріляли росіяни. В одному селі представники ООН зустріли 70-річного чоловіка, який 24 дні ховався в підвалі місцевої школи.
“Він зі сльозами на очах розповів, що він і ще 138 людей жили у кімнаті площею 76 квадратних метрів — наймолодшому з них було всього два місяці. Приміщення було настільки тісним, що йому доводилося спати стоячи, і тому він прив’язався до дерев’яних рейок, щоб не впасти”, – розповіла Матильда Багнер.
Багнер розповіла, що їхня група документувала факти зруйнованих шкіл, лікарень, житлових будинків у багатьох районах. За її словами, загалом в Україні за останні понад два місяці було пошкоджено принаймні 50 християнських, єврейських та мусульманських культових споруд.
За її словами, моніторингова група ООН отримує достовірну інформацію про незаконні вбивства, катування, звинувачення у зґвалтуванні, включно з груповими зґвалтуваннями, а також про зникнення безвісти.
«Ми задокументували деякі випадки, коли російські збройні сили затримували цивільних, переважно молодих чоловіків, і переправляли їх до Білорусі, а потім до Росії, де вони перебували в слідчих ізоляторах. Загалом, починаючи з 24 лютого, ми задокументували 204 випадки насильницьких зникнень… переважна більшість з них скоєна російськими збройними силами та пов’язаними з ними збройними формуваннями”, – заявила Матильда Багнер.
Моніторингова група ООН з дотримання гуманітарних прав та прав людини отримала повідомлення про катування, жорстоке поводження та утримання під вартою без комунікації військовополонених як з боку українських, так і російських збройних сил. Багнер зазначила, що такі факти є порушенням фундаментальних норм міжнародного гуманітарного права, і мають бути припинені.
Як очікується, звіт про свої висновки щодо ситуації в Україні моніторингова група ООН оприлюднить у червні цього року. Хоча зловживання виявили як українських, так і в російських збройних силах, Багнер наголосила, що масштаби порушень, вчинених Росією, значно вищі.
- Голос Америки
Україна втратила майже 5 млн робочих місць, через війну
За оцінками Міжнародної організації праці, Україна втратила 4,8 млн робочих місць з початку російської агресії.
Подальші воєнні дії, за оцінками МОП, призведуть до збільшення кількості втрачених робочих місць до 7 мільйонів. Однак, якщо воєнні дії негайно зупиняться, економічне відновлення може бути швидким і супроводжуватись поверненням 3,4 млн робочих місць.
Згідно з оцінками ООН, більше 6 мільйонів українців змушені були полишити Україну через війну. Більшість із мігрантів прийняли країни Центральної та Східної Європи, зокрема Польща, Угорщина, Молдова, Румунія та Словаччина.
Хоча підтримка українських біженців стала тягарем для країн Східної Європи в короткостроковій перспективі, в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі. Про це говорив в інтерв’ю Голосу Америки директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
«Дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», - вказував посадовець в квітні.
Війна призвела до значних втрат української економіки. Згідно з оцінками ЄБРР, через війну економіка України скоротиться на третину в 2022 році.
Міжнародноий валютний фонд прогнозує падіння української економіки на 35% цього року.
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- Голос Америки
Про що Олена Зеленська попросила Джилл Байден. Перша леді США поділилася своїми враженнями від поїздки в Румунію, Словаччину та Україну
«Скорбота як вуаль закриває обличчя. Наче туман. Сльози матерів назавжди залишаються в кутках очей, наче вони ледь стримують смуток. Вони хапаються за руки своїх дітей або торкаються їх волосся, наче вони не зможуть витримати втрати фізичного зв’язку. У них сміливі обличчя, але їхні емоції зображені в нахилі плечей, нервозності їх тіл», - такими словами у своїй статті для CNN, опублікованій в середу, 11 травня, перша леді Джилл Байден розповіла про свої враження від зустрічей та розмов із українками.
Минулими вихідними, 7-8 травня, Джилл Байден відвідала Румунію, Словаччину та Україну. У День матері вона зустрілася із жінками, які були змушені залишити свої домівки через вторгнення Росії та перебувають у Словаччині, а також - із першою леді України Оленою Зеленською в Ужгороді.
Байден написала, що поспілкувалася із матерями- українками в Румунії, Словаччині та Україні, які розповіли про свою важку та небезпечну подорож на захід та чому, вони були змушені залишити свій дім.
«Молода мати, яку я зустріла в Ужгороді, Україна, розповіла мені, що коли вона та її родина вирушили на пошуки їжі, російські солдати стріляли в черги людей, які чекали на шматок хліба».
Байден вразило, що в усьому цьому спілкуванні було відсутне щось, що завжди є коли жінки спілкуються між собою, - сміх.
Зустрілася вона й з прикордонниками, які розповіли їй історії тисяч людей, що перетнули україно-словацький кордон із невеликою кількістю речей – «відчайдушне море людства, чиє життя назавжди змінилося 24 лютого».
«У лютий холод багато хто приходив без взуття, йдучи милі за милями. Вони тікали в страху, несучи із собою одне бажання - повернутися додому. Один 11-річний хлопець прийшов сам з номером телефону, щоб зв’язатися з родиною, написаним на його руці. А потім з ними подорожували їхні домашні улюбленці. «Ми були не готові до цього», — сказали мені охоронці», - написала перші леді США у своїй колонці для CNN.
Описуючи свою зустріч із першою леді України, Джилл Байден написала про те, що Зеленська попросила її допомогти для народу України не їжею, одягом чи зброєю.
«Вона попросила мене допомогти отримати психологічну допомогу для всіх, хто потерпає від наслідків безглуздої та жорстокої війни Володимира Путіна. Вона розповіла мені про зґвалтування жінок і дітей, і багато дітей, які бачили, як людей розстрілювали та вбивали, як палили їхні будинки», - написала Байден.
Наприкінці допису Перша леді США звернулася напряму до Володимира Путіна
«Пане Путін, будь ласка, припиніть цю безглузду і жорстоку війну», - написала вона.
Під час своєї подорожі Східною Європою Джилл Байден також зустрілась із першою леді Румунії Кармен Йоганніс, президенткою Словаччини Зузаною Капутовою, працівниками посольства США в Братиславі.
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