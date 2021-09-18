США визнали удар дроном в Кабулі "трагічною помилкою"

Удар проведений США з допомогою дрона у час завершення евакуації з Кабула не вбив терористів, які намагались напасли та міжнародний аеропорт в Кабулі, а натомість вбив 10 цивільних. включаючи працівника сфери допомоги та сімох дітей, пише Джефф Сельдін в статті для "Голосу Америки".

Командувач військ США в регіоні оголосив про помилку на основі результатів військового слідства, відкритого після повідомлень ЗМІ та цивільних, що від нападу ракетою Hellfire постраждали цілі, які не становили загрозу.

"Цей удар було проведено на основі щирого переконання, що він усуне неминучу загрозу для наших сил та евакуйованих в аеропорту, - заявив генерал США Кеннет МакКензі, командувач Центрального командування журналістам через відеозв'язок. - Наше розслідування дійшло висновку, що удар був трагічною помилкою".

Міністр оборони США Ллойд Остін також вибачився за удар.

"Від імені службовців Міністерства оборони я висловлюю глибоке співчуття тим членам родини вбитих, - йдеться в заяві Остіна. - Ми вибачаємось і прагнемо винести уроки з цієї жахливої помилки".

МакКензі заявив, що США розглянуть можливість провести виплати членам родини загиблих, однак визнав, що проведення таких виплат буде складно зробити без присутності США в Афганістані.

Правозахисники вимагають від влади США подальших дій. "США мають зобов'язатись провести повне, прозоре і безстороннє розслідування інциденту", - заявив головний кризовий радник "Міжнародної амністії" Браян Кестнер.

Деякі американські законодавці також закликали вжити заходів.

"Міністерство оборони США зробило перші кроки до прозорості та підзвітності", - сказав конгресмен Адам Шифф, голова Комітету з розвідки Палати представників США.

"Ми мусимо знати, що пішло не так у години та хвилини перед ударом, щоб запобігти подібним трагедіям у майбутньому", - додав він.

"Комітет зі збройних послуг цими тижнями заслухає посадовців адміністрації стосовно хаотичного та смертоносного виходу з Афганістану", - сказав сенатор Джеймс Інгофф.

Також постає питання майбутніх контртерористичних ударів в Афганістані, які будуть проводитись "з-поза горизонту" - з американських баз на Близькому сході.

МакКінзі запевнив, що правила будуть іншими.

"Матимемо, скоріш за все, більше можливостей, ніж ті, що ми мали в надзвичайних умовах нестачі часу, вивчити ціль ... праналізувати ціль на декількох платформах ... Ми не могли це робити, через наявність нагальної і неминучої загрози для наших сил".

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