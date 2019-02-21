Дружба у Facebook зробила американсього суддю упередженим - суд

Апеляційний суд у США побачив ознаки упередженості у факті "дружби" у соціальній мережі Facebook між американським суддею та жінкою, чию справу щодо опіки над дитиною він розглядав. Суд постановив передати справу на перегляд іншому судді.

Ми застерігаємо, що судді повинні розпізнавати, що взаємодії в Інтернеті, як і реальні взаємодії, повинні розглядатися з певною обережністю

Ця справа, перша у своєму роді в штаті Вісконсин, порушує дискусію про те, чи використання суддями соціальних медіа може впливати на їхні рішення. У своєму рішенні апеляційний суд не виклав жодних чітких правил для суддів, але порадив їм дотримуватися обережності при спілкуванні з людьми в Інтернеті, щоб уникнути упереджених дій.

«Ми застерігаємо, що судді повинні розпізнавати, що взаємодії в Інтернеті, як і реальні взаємодії, повинні розглядатися з певною обережністю», – написав апеляційний суддя Марк Сейдл у рішенні.

За даними справи, жінка вподобала 18 дописів судді на Facebook та прокоментувала два з них. Публікації не мали стосунку до справи. Також суддя міг бачити фото на її сторінці, яке стосувалося справи. Суддя ухвалив рішення на користь жінки.

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