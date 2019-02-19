Китаю загрожує демографічна криза, там будуть піднімати народжуваність

Оскільки Китаю загрожує майбутня демографічна криза та старіння суспільства, китайські лідери відчайдушно прагнуть переконати подружні пари, щоб вони народжували більше дітей.

В 1980 році набула чинності горезвісна «політика однієї дитини», яка часто передбачала жорстокі покарання для порушників

Але нещодавній гучний випадок, схоже, вказує на те, що чиновники не вловлюють посил лідерів: одну китайську пару оштрафували за народження третьої дитини всупереч суворій букві закону.

Цей крок викликав обурення громадськості – люди почали виражати свій гнів на чиновників, які прагнуть доходів і переслідують пари за порушення скасованої в 2016 році «політики однієї дитини».

Минуле і сучасні реалії

Ситуація, з якою зіткнулася пара, бере своє коріння зі старого страху, що населення Китаю перевищить свої ресурси, а також із прагнення пануючої комуністичної партії контролювати найбільш особисті рішення людей.

Положення про планування сім'ї з'явилися в 1970-х роках, а в 1980 році набула чинності горезвісна «політика однієї дитини», яка часто передбачала жорстокі покарання для порушників, починаючи від примусових абортів і стерилізації до штрафів і пониження на посаді.

Тепер лідери зрозуміли, що майбутньому розвитку країни загрожує старіння населення і скорочення робочої сили

Через 35 років ухвалено радикальну зміну курсу після того, як лідери зрозуміли, що майбутньому розвитку країни загрожує старіння населення і скорочення робочої сили. У 2016 році політика однієї дитини була офіційно замінена політикою двох дітей.

Але зростання народжуваності було швидкоплинним. Минулого місяця Національне бюро статистики повідомило, що у 2018 році народилося на два мільйони дітей менше, ніж попереднього року, і темп зростання населення був найнижчим із 1961 року.

Економіка Китаю зросла минулого року на 6,6% – найповільніший її темп за три десятиліття, що викликало побоювання щодо довготривалої тенденції скорочення пулу працівників, які виплачують пенсії та витрати на охорону здоров'я для населення пенсійного віку, що постійно зростає.

Населення Китаю, за оцінками, досягне максимуму на рівні 1,442 мільярда у 2029 році, а потім поступово знижуватиметься, що призведе до того, що реальністю стане загальноприйнята думка про те, що Китай постаріє до того, як стане багатим.

Причини низької народжуваності

Ї Фуксіан (Yi Fuxian), професор Університету Вісконсин-Медісон і провідний критик китайської політики щодо населення, називає факторами проблеми бюрократичну інертність і гонитву за прибутками.

Причинами низької народжуваності називають бюрократичну інертність і гонитву за прибутками

Експерт також звертає увагу на те, що політика однієї дитини спотворила ставлення до сім’ї, суспільства та дітонародження.

У законодавстві досі залишаються фрагменти, якими виправдовують свої дії чиновники, як у випадку зі штрафом за третю дитину. Проте навіть якщо будуть внесені зміни до законів, досвід останніх років показує, що це не гарантія збільшення кількості дітей.

Сім'ї скаржаться на стрімке зростання витрат на житло, освіту, охорону здоров'я та безпечне харчування, що є важливим моментом з огляду на часті скандали Китаю щодо безпеки харчових продуктів і ліків.

І багато молодих китайців, які насолоджуються такими видами діяльності, як подорожі за кордон, просто відкладають шлюб і пологи на невизначений період часу.

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