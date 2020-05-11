Інтерпол видав ордер на арешт дружини американського дипломата

Інетрпол видав ордер на арешт дружини американського дипломата, яку звинувачують у вбивстві британського підлітка. Анн Скулас скористалась дипломатичним імунітетом та залишила Велику Британію після того, як у серпні минулого року збила 19-літнього Геррі Данна, який перебував за кермом мотоцикла. Жінка, як повідомляється, їхала по неправильній стороні дороги.

У січні Держсекретар Майк Помпео відкинув запит британського уряду про видачу Сакулас. Держсекретар заявив, що такий крок звів би нанівець принцип дипломатичної недоторканості та створив би тривожний прецедент. Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб розкритикував позицію Деждепартаменту, назвавши її відмовою у правосудді та заявивши, що Анн Секулас повинна повернутись до Великої Британії.

Батьки Данна зі свого богу вимагають розслідування того, як британське іноземне відомство владнало справу загибелі їх сина, звинувативши міністра закордонних справ Домініка Рааба у «скандальній спробі приховати правду».

Американські посадові особи відмовляються зустрітись з батьками загиблого.

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