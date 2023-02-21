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Байден: НАТО потужне як ніколи
"НАТО потужне як ніколи", - заявив президент США Джо Байден під час зустрічі Байдена з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві.
В своєму вступному слові на зустрічі Байден відзначив єдність союзників Альянсу в підтримці України, а також наголосив: "США потрібні Польща та НАТО так само, як Польщі та НАТО потрібні США". Він підкреслив: "Здатність США діяти в світі поза Європою базуються на безпеці Європи". Байден назвав Північноатлантичний альянс "найбільш важливим альянсом в історії - не лише в сучасній історії, а взагалі".
Дуда, своєю чергою, подякував Байдену за візит до Києва напередодні: "Пане президенте, я дуже добре знаю, наскільки це було відважно, і за це я вам дуже дякую".
Американський президент відзначив "надзвичайну" підтримку України з боку Польщі і згадав свою подорож до Польщі минулого року, коли він зустрів українських біженців, які отримали прихисток в Польщі. "Те, як ви їх вітали було надзвичайно. Справді надзвичайно", - додав він.
В середу Байден планує зустрітись з лідерами "Бухарестської дев'ятки", до якої входять країни східного флангу НАТО. Хоча військове зміцнення східного флангу Альянсу буде серед основних питань обговорення, оголошення про збільшення контингенту США не очікуються, заявив раніше у вівторок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
Дуда побачив у візиті Байдена до Польщі сигнал про відданість США безпеці регіону: "Завтра ми зустрінемо тут наших союзників зі східного флангу НАТО, адже для всіх нас це надзвичайно важливий, символічний візит сюди в регіон... У поєднанні з візитом до Києва це дуже сильний сигнал про відповідальність, яку Сполучені Штати постійно беруть на себе за безпеку Європи та світу".
Торік США у відповідь не неодноразові запити Польщі розмістили там командування силами в Європі, там також перебуває контингент США у 10 тисяч військових.
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«Україна ніколи не буде перемогою Росії», – Джо Байден. Відео
«Жорстокість ніколи не зламає волю вільних. І Україна, Україна ніколи не буде перемогою Росії. Ніколи», – президент США Джо Байден
Світ без контролю над ядерною зброєю може зазнати катастрофічних наслідків - ООН
В ООН закликали відновити дію договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START після заяви Росії про призупинення участі в угоді.
"Світ без контролю над ядерними озброєннями є набагато небезпечнішим, нестабільнішим, із потенційно катастрофічними наслідками. Слід докласти всіх зусиль, щоб уникнути такого результату, включаючи негайне повернення до діалогу", - сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.
Раніше речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви президента Путіна - не зрозумілі. За словами Прайса, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що Росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме Москва.
Тим часом країни G7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевнили, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно".
У статті використано матеріали Reuters
Сі Цзіньпін планує зустріч з Путіним у Москві - WSJ
Лідер Китаю Сі Цзіньпін готується відвідати Москву для зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним у найближчі місяці, повідомляє Wall Street Journal 21 лютого з посиланням на людей, знайомих із планом.
За даними видання, зустріч Сі з Путіним стане частиною поштовху до багатосторонніх мирних переговорів і дозволить Китаю повторити свої заклики не використовувати ядерну зброю.
Днями влада Китаю вперше визнала війну Росії проти України, а також анонсувала «мирний план», який допоможе її закінчити. Повідомлялося, що у річницю початку повномасштабного вторгнення Росії до України китайський лідер Сі Цзіньпін виступить з «промовою про мир», пише Радіо Свобода.
Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайські особи неодноразово виступали за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом. Водночас Китай не приєднався до санкцій проти Москви.
На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.
Промова Путіна «більше зловісна, ніж смішна» – оглядачі
Захід не загрожував Росії та не збирався на неї нападати, заявив президент США Джо Байден у Польщі після візиту в Україну. «Захід не збирався нападати на Росію», – сказав Байден, у вівторок, через кілька годин після того, як з промовою виступив президент Росії Володимир Путін.
Путін звинуватив Захід у розв’язанні війни і застеріг західних лідерів від військової підтримки України. «Вони почали війну, і ми використовуємо силу, щоб її зупинити», – сказав Путін, не називаючи імен західних лідерів. Він також оголосив, що Росія призупинить участь у договорі New START про ядерну зброю між двома країнами.
Як повідомляє Reuters, Путін заявив, що «дехто у Вашингтоні» розглядає можливість зриву мораторію на ядерні випробування, але не навів доказів.
Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван назвав слова Путіна «абсурдними» і також наголосив, що «ніхто не нападає на Росію». Виступаючи перед журналістами, Салліван заявив, що для Росії «це була війна за вибором», і що Москва може припинити конфлікт, якщо захоче.
«Ніхто не нападає на Росію. Існує якийсь абсурд у заявах про те, що Росія перебувала під якоюсь формою військової загрози з боку України чи будь-кого іншого, – сказав Салліван. - Якщо Росія припинить воювати в Україні і піде додому, війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, а США і коаліція перестануть їм допомагати воювати – тоді Україна зникне з карти».
Європейські лідери також відреагували на промову Путіна. Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні у вівторок назвала її «пропагандою».
«Частина мого серця сподівалася на якісь інші слова, на крок вперед. Це була пропаганда», – сказала Мелоні, відвідуючи місто Ірпінь, де після відходу російських військ були знайдені масові поховання цивільних.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок нагадала, що світова спільнота неодноразово закликала президента Росії Володимира Путіна не погрожувати ядерною зброєю Заходу через війну в Україні.
Перебуваючи в Туреччині, в районі, який був вражений землетрусом, Бербок також сказала, що рішення Путіна ще раз продемонструвало важливість кроків до ядерного роззброєння.
Колишній міністр закордонних справ Швеції, а нині співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт, реагуючи на слова Путіна щодо того, що Росію нібито «змусили» до війни, сказав, що Захід був готовий продовжувати переговори, і саме Путін «не хотів цього чути». Бо «він хотів війни», написав Більд у своєму твітері.
«Якщо повернутися до публічної стенограми зустрічей, то навіть глава МЗС Лавров сказав Путіну, що у відповідях є позитив і що варто продовжувати переговори. Але Путін не хотів цього чути. Він хотів війни», – написав Більдт, реагуючи на заяву МЗС Росії, у якій стверджувалося, що у грудні 2021 року Росія надсилала «проекти договорів НАТО про гарантії безпеки, але отримала пряму відмову на всі пропозиції».
Інші експерти звернули увагу на історичну частину промови Путіна, у якій він звинувачував Захід, зокрема, поляків у тому, що вони «розпалювали антиросійські настрої в Україні ще у ХІХ столітті».
Експерт Атлантичної ради, колишній координатор політики санкцій в Держдепі США та екс-посол у Польщі Деніел Фрід іронічно відповів на закиди: «У своїй великій промові Путін звинувачує поляків у розпалюванні антиросійських настроїв в Україні в ХІХ столітті. У 19 столітті Варшава та значна частина історичної Польщі були під російською окупацією. Поляки цього не оцінили. Не оцінили й інші народи, що також були під московським ярмом».
Історик та дослідник російської пропаганди Iaн Ґарнер вважає, що коротко послання Путіна зводиться до того, що Захід «змусив» його вторгнутися в Україну, і що Путін не збирається зупинятися.
«Промова Путіна без занудства: «Захід хоче, щоб ми страждали, вони змусили нас вторгнутися в Україну, конфлікт ніколи не закінчиться, до біса всіх, крім нас». Ось ви і заощадили багато часу», – твітує історик.
Російський економіст і професор Чиказького університету Костянтин Сонін каже, що іронізувати з промови Путіа не варто, бо вона є «більш зловісною, ніж смішною».
«Багато оглядачів справедливо висміюють Путіна за його дивну, шизофренічну промову в річницю російського вторгнення в Україну. На жаль, це більше зловісно, ніж смішно. Коли Путін говорив про милосердя та щедрість росіян, у Херсоні російські ракети вбили шестеро людей», – зауважує Сонін у своєму твіті.
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