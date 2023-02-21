Байден: НАТО потужне як ніколи

"НАТО потужне як ніколи", - заявив президент США Джо Байден під час зустрічі Байдена з польським президентом Анджеєм Дудою у Варшаві.

В своєму вступному слові на зустрічі Байден відзначив єдність союзників Альянсу в підтримці України, а також наголосив: "США потрібні Польща та НАТО так само, як Польщі та НАТО потрібні США". Він підкреслив: "Здатність США діяти в світі поза Європою базуються на безпеці Європи". Байден назвав Північноатлантичний альянс "найбільш важливим альянсом в історії - не лише в сучасній історії, а взагалі".

Дуда, своєю чергою, подякував Байдену за візит до Києва напередодні: "Пане президенте, я дуже добре знаю, наскільки це було відважно, і за це я вам дуже дякую".

Американський президент відзначив "надзвичайну" підтримку України з боку Польщі і згадав свою подорож до Польщі минулого року, коли він зустрів українських біженців, які отримали прихисток в Польщі. "Те, як ви їх вітали було надзвичайно. Справді надзвичайно", - додав він.

В середу Байден планує зустрітись з лідерами "Бухарестської дев'ятки", до якої входять країни східного флангу НАТО. Хоча військове зміцнення східного флангу Альянсу буде серед основних питань обговорення, оголошення про збільшення контингенту США не очікуються, заявив раніше у вівторок радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Дуда побачив у візиті Байдена до Польщі сигнал про відданість США безпеці регіону: "Завтра ми зустрінемо тут наших союзників зі східного флангу НАТО, адже для всіх нас це надзвичайно важливий, символічний візит сюди в регіон... У поєднанні з візитом до Києва це дуже сильний сигнал про відповідальність, яку Сполучені Штати постійно беруть на себе за безпеку Європи та світу".

Торік США у відповідь не неодноразові запити Польщі розмістили там командування силами в Європі, там також перебуває контингент США у 10 тисяч військових.