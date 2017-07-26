Дуда, помолившись, пішов проти позиції правлячої партії Польщі

Ідучи всупереч позиції правлячої партії Польщі «Право і справедливість» (PiS) президент Польщі Анджей Дуда неочікувано наклав вето на два суперечливі законопроекти з реформування судової системи, які значно обмежували незалежність судочинства в країні.

PiS зробив помилку, розглядаючи президента просто як маріонетку. Президент підірвав міну під PiS

Рішення про накладання вето далося Дуді нелегко, зазначають спостерігачі. Так, напередодні ввечері Дуда поїхав молитись до найбільш шанованої святині Польщі ікони Матері Божої Ченстоховської, а також спілкувався з активістами анти-урядових протестів, які виступають проти реформи.

Політичні коментатори заговорили про відхід Дуди від PiS і можливі плани брати участь в наступній президентській кампанії. «Решта літа покаже майбутнє Дуди, майбутнє PiS та польської політики», - прокоментував пресі неназваний аналітик близький до уряду Польщі.

“PiS зробив помилку, розглядаючи президента просто як маріонетку. Президент підірвав міну під PiS", - сказав неназваний посадовець адміністрації Дуди в коментарі АР.

Незважаючи на рішення президента Дуди заветувати судову реформу, Єврокомісія все ще розглядає можливість накласти штраф на Польщу.

«Дещо змінилось, дещо – ні», сказав віце-президент Єврокомісії Франц Тіммерманс, говорячи про заходи з реформи судочинства. Комісія дала Польщі один місяць не те, щоб вирішити проблеми зі змінами до судової системи, схвалені Сеймом.

Польські посадовці відкинули всі звинувачення. «Нашою метю є змінити судову систему, і ми її змінимо», - заявив міністр юстиції Збігнєв Зьобро.

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