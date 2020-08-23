В Мексиканську затоку ідуть два тропічні шторми - синоптики не знають, що станеться

Одразу два тропічні шторми Лаура й Марко прямують до Мексиканської затоки у напрямку США, і метеорологи не знають, що станеться, коли вони обидва досягнуть узбережжя.

Шторм Лаура зараз вирує над Пуерто-Ріко та Віргінськими островами, а Марко сформувався у Карибському морі на північ від півострова Юкатан. Обидва шторми можуть досягти рівня урагану. Траекторії руху можуть перетнутись на території між узбережними містами - техаським Г'юстоном і Новим Орлеаном, що в Луїзіані, які раніше страждали від нищівних ураганів і затоплень.

Стежити за рухом циклонів деякі американські телеканали пропонують у прямому ефірі.

Вперше із принаймні 1900 року, коли почали вести метеоспостереження, два урагани можуть прийти до Мексиканської затоки, а два тропічні шторми, що слабші за силою від ураганів, були у тому регіоні востаннє у 1959 році. Тож метеорологи не мають відповідних прогностичних моделей, щоб передбачити можливі наслідки.

Раніше Голос Америки повідомляв, що у 2020 році в Сполучених Штатах очікують незвично активний сезон ураганів.

Сезон ураганів у Карибському морі зазвичай триває приблизно з 1 червня по 30 листопада. Цього року метеорологи прогнозують від 13 до 19 штормів, шість з яких можуть стати особливо сильними ураганами третьої категорії або вище. У звичайний період кількість штормів не перевищує 12, з яких три можуть стати особливо сильними.

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