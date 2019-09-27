Як вплине скандал у США на двопартійну підтримку України в Конгресі?

Скандал у США, що розгорівся після скарги, поданої представником розвідки в рамках програми захисту викривачів корупції у США, може стати випробуванням для єдності у Вашингтоні стосовно України. Про це свідчать нещодавні заяви представників обох американських партій.

Саме Росія виграє, якщо буде зруйновано двопартійну підтримку України в американському Конгресі, заявив конгресмен-республіканець Майкл Маккол. Заклики до імпічменту, розділяють американський політикум і тому є шкідливими для України, вважає законодавець.

"Підтримка України завжди була двопартійною. Росія прагне цьому зашкодити і розділити американців. Замість посилення розділів в Америці безвідповідальними заявами про імпічмент, закликаю демократів у Палаті представників США співпрацювати з республіканцями, щоб ми могли забезпечити результати для народу Америки …" – написав конгресмен у Facebook.

Центральним елементом скарги, що стала предметом розслідувань в парламентських комітетах США в рамках пожливого імпічменту проти американського президента, є розмова президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським від 25 липня.

Конгресмен-демократ Адам Шифф, який очолює Комітет з розвідки Палати представників США запевнив Україну у підтримці, однак, різко розкритикував дії адміністрації Трампа.

"Я хочу сказати народові України: ми підтримуємо вас у вашій боротьбі з Росією, у вашій боротьбі за демократію, у вашій боротьбі проти корупції. І те, що ви бачите у діях цього президента – це не демократія. Це справжнє заперечення демократії", - заявив Шифф під час слухань в комітеті Конгресу в четвер.

Демократи в Огайо розкритикували позицію сенатора-республіканця Роба Портмана в скандалі. "Будучи співоголовою групи підтримки України в Сенаті сенатор портман заявляє, що від підтримує Україну - тому дивно, що він повторює слова Трампа стосовно скандалу, а не закликає розслідувати як президент намагався "використати важелі впливу США на нового українського керівника з політичною метою", - йдеться в заяві демократів.

Зокрема в партійному осередку привернули увагу до слів Трампа під час розмови з Зеленським, де той критикує позицію європейських союзників.

"Я з цим погоджуюся, що ми можемо більше тиснути на наших європейських друзів і, зокрема НАТО, щоб допомогти Україні", - сказав Портман в інтерв'ю FoxNews, йдеться в заяві.

Сам Портман неодноразово виступав на підтримку Україні і, зокрема закликав невідкладно надавати Україні оборонну допомогу.

З заявою на підтримку України виступила і голова Комітету асигнувань Палати представників США демократка Ніта Лоуї.

"Новий уряд в Києві заслуговує на нашу підтримку перед лицем російської агресії, а не цинічних зусиль використати їх країну задля партійної мети", - говорить законодавиця.

Обидві найвпливовіші американські політичні партії – Республіканська та Демократична заявляють про підтримку реформ в Україні. З часу російської агресії ця підтримка лише посилилась – у голосуванні за запровадження санкцій проти Росії через її агресію в Україні, затвердження оборонної допомоги Україні – американські законодавці демонструють переконливу єдність.

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