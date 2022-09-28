Директор ЦРУ прокоментував мобілізацію РФ та ядерні погрози Путіна - CBS

В інтерв'ю американському каналу CBS, директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що наразі складно визначити, чи блефує російський президент Володимир Путін, коли говорить про готовність застосувати "всі заходи", включаючи ядерну зброю.

"Наразі важко сказати", наскільки слова Путіна є блефом, заявив Бернс в інтерв'ю ведучій CBS Норі О'Доннел, повну версію якого буде опубліковано 2 жовтня. Бернс зауважив, що до таких погроз Путіна варто ставитись дуже серйозно і "слідкувати за сигналами справжньої підготовки", а також дуже чітко повідомляти про наслідки, до яких призведе застосування ядерної зброї.

Коментуючи російську мобілізацію, Бернс зауважив, що російське військо має і інші проблеми, крім нестачі особового складу.

"Його військо має багато проблем і особовий склад - лише одна з них", - заявив посадовець. Він відзначив, що мобілізація не вирішить питань тренування, обладнання та логістичної підтримки.

Про те, що США наразі не бачать готовності Росії застосовувати ядерну зброю, але погрози Кремля сприймають дуже серйозно заявляла і речниця Білого дому Карін Жан-П’єр у понеділок 26 вересня.

"Що стосується будь-яких доказів чи шансів – наразі ми цього не бачимо. Але ми сприймаємо ці загрози дуже серйозно. Наразі ми не бачимо жодних причин коригувати нашу власну ядерну позицію", – так речниця Білого дому відповіла на запитання, чи вважають США, що шанси застосування Росією ядерної зброї зараз вищі, ніж це було на початку повномасштабного вторгнення до України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю одному з американських каналів заявив, що США закликають Кремль припинити розмови про можливе використання ядерної зброї.