Щоб просуватись вперед, Україна має отримати суттєву військову та економічну допомогу - директорка розвідки США

Нідерланди розглядають можливість надання Україні винищувачів F-16 американського виробництва, якщо Київ звернеться з відповідним запитом. Про це у п'ятницю, 20 січня, повідомило видання NL Times. Про ймовірність постачання Україні винищувачів F-16 пише також Sky News, зазначивши, що ще кілька місяців тому це здавалося неможливим. За даними агенції, наступна зустріч на авіабазі Рамштайн, що запланована на середину лютого, ймовірно, буде зосереджена саме на питанні надання Україні авіації.

Винищувачі F-16: чим особливі?

Багатофункціональний винищувач F-16 має високу маневреність і може розвивати швидкість у понад 1900 км/год. За даними США, на які посилається Sky News, винищувач здатний розпізнавати цілі за будь-яких погодних умов і виявляти літаки, що летять низько, на висоті радіолокаційних перешкод.

F-16 може пролетіти понад 800 км, захищатися від ворожих літаків, вразити ціль і повернутися до початкової точки.

Водночас складність у тому, що пілоти не можуть легко перелаштовуватися з керування одним типом літаків на інший, особливо в умовах інтенсивних бойових дій, повідомив Sky News колишній офіцер розвідки Філіп Інграм. При цьому він додав, що процес навчання для українців зазвичай займає менше часу. «Те, що ми бачимо, коли українці приходять і навчаються керувати західним обладнанням, вони роблять за кілька тижнів те, на що західним пілотам потрібні місяці», - зазначив Інграм.

За його словами, надання Україні F-16 матиме передусім психологічний ефект для російських військ. «Вони протистоять системі, яка, як вони знають, може перемогти їх на будь-якому етапі», - сказав Інграм.

Наразі Україна використовує літаки радянського виробництва МіГ-29, які задіяні в ролі багатоцільових винищувачів.

У березні 2022 року Польща запропонувала поставити Києву весь свій парк МіГ-29 в обмін на F-16 зі США. Однак потенційна проблема для польських МіГ-29, за словами Інграма, полягає в тому, що вони були модернізовані для використання систем зв’язку НАТО, які потенційно потрібно видалити, аби запобігти потраплянню в руки росіян.

Тож тоді Пентагон заявив, що пропозиція Польщі не є "обґрунтованою" і "викликає серйозне занепокоєння для альянсу НАТО". Однак за кілька місяців потому Україна здійснила надзвичайно успішні контратаки, і Київ отримав багато важкого озброєння, про яке, ймовірно, колись не йшлося, зокрема HIMARS і танки, зазначила Sky News.

На ймовірне постачання Нідерландами F-16 для України відреагував посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер. В інтерв'ю прибалтійському виданню Delfi 20 січня він заявив, що очікує широкої підтримки у США щодо можливого рішення Нідерландів передати Україні винищувачі F-16. Відповідаючи на запитання, чи готовий Білий дім дозволити Нідерландам надання Україні цих літаків, посол сказав: "Ми вже давно дотримуємося думки, що те, що постачають наші союзники - це їхня справа. І ми підтримуємо незліченні вклади (в оборону), які наші союзники внесли для України".

На початку грудня полковник армії США у відставці, аналітик Інституту дослідження зовнішньої політики Роберт Гамільтон в інтерв’ю Українській службі Голосу Америки також не виключив постачання Україні літаків F-16. Він зазначив, що оскільки Україна продемонструвала здатність ефективно захищатися та в багатьох випадках, а також повертати території, захоплені Росією, у США з’явилося більше бажання постачати ефективніші системи, які потребували більше часу для навчання. “Змінилось розуміння того, що ця війна не закінчиться швидко, нам потрібно надавати Україні озброєння не тільки, щоб захистити себе, а й щоб повернути територію, захоплену російськими силами та перемогти у війні. Тож я скажу, що хоч ми і не чуємо про F-16 чи ракети Patriot зараз – це не означає, що це неможливо. Залежатиме від того, наскільки успішною буде Україна та як довго триватиме війна”, - зазначив Гамільтон.

Дивіться також: