Новий пакет військової підтримки допоможе Україні звільнити більше територій - генерал Марк Міллі  

З новим пакетом військової допомоги Україна зможе звільнити більше окупованих територій, але навряд чи до кінця року вдасться виштовхнути росіян з кожного сантиметра української землі. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у Німеччині 20 січня.

“З військової точки зору, це дуже важка боротьба, – сказав генерал. – Тривають дуже складні бої”. За його словами, значною мірою бої ускладнюються тим, що територіально поле бою дуже розтягнуте.

Якщо це озброєння правильно застосувати, воно допоможе досягти успіху.

«З військової точки зору, я вважаю, цього року буде дуже, дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією України”, - заявив генерал Міллі. При цьому він додав: “дуже ймовірно”, що з новими збройними можливостями Україна зможе звільнити більше територій.

Оцінюючи втрати серед російських військових, Міллі сказав, що це “значно більше, ніж 100 тисяч людей”.

Марк Міллі: “Вони дуже постраждали... це дуже-дуже кровопролитна війна».

“Путін може і повинен закінчити цю війну вже зараз. Це від нього залежить”, - вважає Міллі. Генерал переконаний, що врешті-решт колись ця війна має закінчитись “десь за столом переговорів”.

"Врешті-решт президент Путін, Росія усвідомить, наскільки вони стратегічно прорахувались”, - сказав Міллі.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав нинішній період “вирішальним моментом для України, щоб себе захистити”.

“Я впевнений, що міжнародні партнери України з усього світу готові скористатись цим моментом”, - сказав глава Пентагону.

За його словами, сьогоднішнє засідання у форматі “Рамштайн” було зосереджене на потребах України з протиповітряної оборони, броньованого транспорту, а також на зусиллях із тренування українських військових.

Ллойд Остін розповів, що надання різних видів озброєнь Україні передбачає, крім самої зброї, ще й тренування, обслуговування та утримання цього озброєння. За словами Остіна, на військових тренуваннях українців не лише вчать, як користуватись озброєнням, але й як маневрувати, уникати перепон і подібні речі.

Він наголосив, що системи ППО Україна отримає від США, Німеччини та Нідерландів. Коментуючи новий масштабний пакет військової допомоги Україні від різних країн-учасниць “Рамштайну”, Остін зазначив: “Якщо це озброєння правильно застосувати, воно допоможе досягти успіху”. Міжнародні партнери докладуть всіх зусиль, каже він, щоб застосування цього озброєння було результативним.

“В час, коли російська жорстокість посилюється, рішучість цієї Контактної групи зростає”, - наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.

Генерал Міллі зауважив, що за весь час своєї кар'єри не бачив такої єдності НАТО як тепер: “За всі 43 роки моєї служби в війську, це найбільш об'єднане НАТО, яке я бачив”, - сказав генерал Марк Міллі.

Міністр оборони США висловив переконання, що міжнародні партнери готові підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.

“Це не лише про українську безпеку, а й про європейську та глобальну безпеку. Це про те, який світ ми хочемо, що успадкували наші діти і онуки. Про світ, де закони мають значення, права мають значення, де люди можуть обирати власний шлях”, - сказав глава оборонного відомства США Ллойд Остін.