"Перед самітом, США мають вимагати відведення військ РФ від кордону України". Експерти у США про можливу зустріч Байден-Путін

Президент США Джо Байден та президент Росії Володимир Путін можуть вже найближчим часом провести зустріч у віртуальному форматі. Про підготовку такої зустрічі повідомляють дипломати обох країн.

Загроза нової агресії Росії проти України стане однією з тем можливого саміту, погоджуються оглядчі. Цього тижня країни НАТО засвідчили своє занепокоєння ескалацією напруги в регіоні і попередили Росію, про "значну ціну" у випадку подальшої агресії. Президент США Джо Байден в п'ятницю оголосив, що він готує "найбільш всеосяжний та змістовний набір ініціатив, щоб значно ускладнити Путіну подальші кроки та дії, до яких, існують побоювання, він може вдатись". Росія відкидає свою провину в ескалації напруги.

Про те, що саме має передувати саміту та яку позицію США мають займати в переговорах з Росією дискутують західні експерти.

Саміт стане нагодою для Байдена заявити Путіну про те, що міжнародні альянси США є потужними і міцними, озвучити наміри проведення масштабних навчань в регіоні, підтримки європейських союзників в боротьбі з пандемією. Байден також має перелічити інструменти, які може застосувати міжнародна спільнота, якщо Росія не буде поважати міжнародне право та суверенітет України, включаючи фінансові санкції проти оточення Путіна. Таку думку висловив Екс-командувач сил США в Європі Бен Годжес, на події аналітичного центру СЕРА в п'ятницю.

Висунути низку вимог до Росії перед самітом з Путіним закликали Байдена Тоомас Гендрік, колишній президент Естонії, та Девід Креймер, директор Центру Європи та Євразії Міжнародного університету Флориди у спільній статті для Politico.

У випадку, якщо Росія поверне сили до кордону з Україною, США мають заявити про новий пакет санкцій, вважають Гендрік та Креймер

Перед зустріччю Росія має відвести сили від українського кордону, говорять експерти: "Немає відведення, немає зустрічі".

У випадку, якщо Росія поверне сили до кордону з Україною, США мають заявити про новий пакет санкцій, вважають Гендрік та Креймер. Такий пакет має включати відключення Росії від платіжної системи SWIFT, зупинку "Північного потоку-2", санкції проти первинного та вторинного ринків облігацій Росії, запровадження санкцій проти Путіна та його найближчого оточення.

Експерти розкритикували статтю експерта американської аналітичної компанії RAND Семюеля Шарапа, який на сторінках видання Politico висловив думку, що політика США щодо підтримки України і погрози покаранням Росії можуть бути недостаніми для зміни поведінки Кремля і закилкав вимагати від України повного втілення Мінських домовленостей.

Шарап переконаний - США не мають великого вибору щодо впливу на поведінку Кремля, а певний компроміс "може призвести до деескалації з боку Росії і оживити мирний процес".

"Якби Росію можна було примусити відступитись, то у подібних неприємних компромісах не було би необхідності, - пише Шарап про свою пропозицію, - але це зробити не можна, і ці компроміси необхідні. Росія продемонструвала, що готова докладати дуже значних зусиль щодо України - значно більших ніж США та ЄС", - пише Шарап.

Берлін - єдина столиця в Європі, яка справді може впливати на поведінку Кремля і на цьому має зосередитись Байден

Годжес переконаний - стримати Росію від подальшої агресії проти України здатне лише "поєднання дипломатичної та економічної міці Сполучених Штатів, ЄС та Великої Британії".

"Берлін - єдина столиця в Європі, яка справді може впливати на поведінку Кремля і на цьому має зосередитись Байден", - говорить Годжес.

Він висловив занепокоєння тим, що в Європі та США багато хто не вірить, що Кремль знову застосує силу. "Таке відчуття складається, коли читаєш статті і заяви, в яких йдеться, що Україна якимось чином має показувати більше стриманості і виконувати Мінські домовленості, або здатись перед діями Кремля".

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