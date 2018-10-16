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США

Сукупний джекпот двох лотерей у США складає майже мільярд доларів

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Джекпоти двох лотерей у США – Mega Millions і Powerball – становлять 654 і 345 мільйонів доларів відповідно, повідомляє CNN. Разом це – 999 мільйонів доларів, дуже близько до мільярда.

Джекпоти розрослися до неймовірних обсягів, бо впродовж тривалого часу ніхто не вигравав. Останній джекпот Mega Millions було зірвано 24 липня: 11 співробітників виграли суму 543 мільйони доларів. Останній джекпот Powerball, який склав 245,6 мільйонів доларів, був виграний 11 серпня людиною зі Стетен-Айленда, Нью-Йорк.

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Попри те, що 999 мільйонів здається гігантською сумою, це не найбільший приз в історії лотереї. Рекордним був джекпот з Powerball у 2016 році, який склав 1 мільярд 586 мільйонів доларів (хоча його розділили три переможці).

Дивіться також: Студія Вашингтон. Стартувала лотерея «зелена картка» 2018

Студія Вашингтон. Стартувала лотерея «зелена картка» 2018
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Студія Вашингтон. Стартувала лотерея «зелена картка» 2018

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