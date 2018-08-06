Співробітники скинулися по 2 долари і виграли півмільярда у Каліфорнії

Група працівників у Сан-Хосе, штат Каліфорнія, виграла джекпот у розмірі 543 мільйони доларів, повідомляє Bloomberg. Це найбільший приз на один квиток в історії штату, згідно з повідомленням California Lottery.

Один із членів групи з 11 осіб був ідентифікований як Ролан Рейєс, який сказав, що працює у фінансовій сфері. Рейєс купив квиток у крамниці Ernie’s Liquor, яка отримає нагороду 1 мільйон доларів за продаж виграшного квитка.

Рейєс поділився з AP, що придбання квитка було спонтанним рішенням. Група співробітників віком від 21 до 60 років вирішила скинутися по два долари з людини, коли розмір джекпоту зріс.

Члени групи планують не лишати роботу, сказав Рейєс.

«Ми любимо цю компанію, – сказав він AP. – Ми любимо те, що там побудували. Ми чудово проводимо час і хочемо залишитися разом».

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