Джонсон планує прощальну поїздку до України - ЗМІ

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що він планує «прощальну поїздку» в Україну, щоб зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським перед тим як залишити свій кабінет на Даунінг-стріт в вересні. Про це повідомляє британське медіа The Telegraph з посиланням на співрозмовника в уряді Великої Британії.

The Telegraph наводить слова свого співрозмовника про третю поїздку Джонсона: «Він не може піти просто так». Про наміри Джонсона стало відомо після телефонного дзвінка Джонсона із Зеленським у п’ятницю, 22 липня.

За інформацією The Telegraph, під час дзвінка Зеленський сказав Джонсону, що спостерігав за його заключним виступом та процитував його фінальне "Hasta la vista, baby". Найближчим тижнем планується ще один дзвінок між президентом України і прем’єр-міністром Великої Британії.

Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете.

Також цього тижня Борис Джонсон відвідав українських військових, які проходять навчання на базі британської армії у Північному Йоркширі.

«Я просто хочу, щоб ви знали, що народ Сполученого Королівства підтримує народ України та підтримує вас у вашій боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви можете перемогти і що ви переможете», – заявив Джонсон.

На відео, опублікованому на сторінці Джонсона у твітері, видно, як глава уряду Великої Британії одягає камуфляжне спорядження та тактичні навушники та випробовує зброю, а також спостерігає, як тренуються українські військові.

«Цього тижня я відвідав українських військових, які навчаються із британськими збройними силами у Північному Йоркширі. Велика Британія прагне зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію», – йдеться у коментарі Джонсона.

Нагадаємо, що Борис Джонсон оголосив про свою відставку 7 липня на тлі хвилі скандалів і звільнень міністрів його кабінету. Він сказав, що залишатиметься на своїй посаді, доки партія не обере нового лідера у вересні. Два кандидати, які претендують на його посаду – ексміністр фінансів Ріші Сунак і міністерка закордонних справ Ліз Трасс – заявили, що продовжуватимуть потужну дипломатичну та військову підтримку Києва.

Джонсон був одним із найактивніших і найгучніших прихильників України на Заході. Він двічі відвідав Київ з початку повномасштабної війни та підтримав виділення мільярдів фунтів британської військової допомоги.

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