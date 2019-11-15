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Оприлюднений зміст дзвінка Трампа і Зеленського відрізняється від прес-релізу Білого дому

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Нотатки телефонного дзвінка Трампа та Зеленського не співпадають із прес-релізом, який Білий дім видав у квітні 2019-го року після розмови двох президентів. На це звернули увагу американські журналісти.

У преc-релізі Білого дому, зокрема йдеться про те, що Дональд Трамп відмітив мирний характер президентських виборів в Україні та підкреслив підтримку США Україні.

«Президент (Трамп) побажав йому успіху та назвав вибори важливим моментом в українській історії, зауваживши мирний та демократичний характер виборчого процесу. Президент Трамп підкреслив непорушну підтримку Сполучених Штатів українському суверенітету та територіальній цілісності – у межах міжнародно визнаних кордонів – та висловив свою відданість працювати із новобраним президентом Зеленським та українським народом для запровадження реформ заради посилення демократії, збільшення процвітання та викорінення корупції».

Прес-релізу штабу Зеленського про дзвінок із американським президентом знайти не вдалося. А ось як про цей дзвінок, який пролунав, коли у штабі святкували перемогу на виборах, згадує сценарист «Слуги народу» та член команди Зеленського Юрій Костюк в інтерв’ю «Українській правді».

«Вони якось зв’язувалися через Баканова (голову партії «Слуга народу» — ред). Перша реакція... Ну, уяви, дзвонить Трамп... Кажуть: дзвонить Трамп, хоче поспілкуватися. Ми такі: «класно», така чисто людська реакція. «Але це точно Трамп? Точно він?». Слава Богу, що все нормально», — розповів Костюк.

У п’ятницю, 15 листопада, Білий дім оприлюднив телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала місце 21 квітня. Це не повна стенограма дзвінка, йдеться у повідомленні Білого дому, а нотатки присутніх під час розмови працівників Білого дому та Ради з національної безпеки.

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    Тетяна Ворожко

    Ведуча програми «Студія Вашингтон», журналіст та редактор. Фокусується на висвітленні українських питань у Конгресі, прямих включеннях із місця подій, американській політиці. Працювала репортером газети «Киевские Ведомости» та програми «Погляд у світ» (УТ-1), сценаристом та журналістом культового шоу «Без Табу з Миколою Вереснем» (1+1). Дописувала до десятка газет і журналів. Співпрацювала з CNN та BBC. Після навчання у США обійняла посаду радника Координатора проектів ОБСЄ в Україні з питань мас-медіа, де протягом двох років запустила десятки проектів, спрямованих на розвиток вільних ЗМІ та зменшення напруги між регіонами країни. Автор двох книг та документального фільму (канал СТБ). Здобула диплом магістра історії КНУ імені Тараса Шевченка та магістра журналістики Університету штату Огайо (Атенс). Мама сина.

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