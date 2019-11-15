Оприлюднений зміст дзвінка Трампа і Зеленського відрізняється від прес-релізу Білого дому

Нотатки телефонного дзвінка Трампа та Зеленського не співпадають із прес-релізом, який Білий дім видав у квітні 2019-го року після розмови двох президентів. На це звернули увагу американські журналісти.

У преc-релізі Білого дому, зокрема йдеться про те, що Дональд Трамп відмітив мирний характер президентських виборів в Україні та підкреслив підтримку США Україні.

«Президент (Трамп) побажав йому успіху та назвав вибори важливим моментом в українській історії, зауваживши мирний та демократичний характер виборчого процесу. Президент Трамп підкреслив непорушну підтримку Сполучених Штатів українському суверенітету та територіальній цілісності – у межах міжнародно визнаних кордонів – та висловив свою відданість працювати із новобраним президентом Зеленським та українським народом для запровадження реформ заради посилення демократії, збільшення процвітання та викорінення корупції».

Прес-релізу штабу Зеленського про дзвінок із американським президентом знайти не вдалося. А ось як про цей дзвінок, який пролунав, коли у штабі святкували перемогу на виборах, згадує сценарист «Слуги народу» та член команди Зеленського Юрій Костюк в інтерв’ю «Українській правді».

«Вони якось зв’язувалися через Баканова (голову партії «Слуга народу» — ред). Перша реакція... Ну, уяви, дзвонить Трамп... Кажуть: дзвонить Трамп, хоче поспілкуватися. Ми такі: «класно», така чисто людська реакція. «Але це точно Трамп? Точно він?». Слава Богу, що все нормально», — розповів Костюк.

У п’ятницю, 15 листопада, Білий дім оприлюднив телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка мала місце 21 квітня. Це не повна стенограма дзвінка, йдеться у повідомленні Білого дому, а нотатки присутніх під час розмови працівників Білого дому та Ради з національної безпеки.

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