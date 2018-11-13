Українська економіка зростає, але “скромно” і 2019 її гальмуватиме “виборчий цикл”, каже ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку вказують у щорічному аналізі, ще економіка України відроджується і зростає, але автори також наголошують, що започатковані позитивні реформи ще не доведені до результату.

ЄБРР підкреслює позитивність, але “скромність” показників зростання української економіки, щостановило минулого року 2.5%, а 2018 року ймовірно сягне 3.5%

Фахівці банку вважають, що Україні попри позитивні тенденції і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів і зокрема Міжнародного валютного фонду для макроекномічної стабільності.

Документ називає важливим нещодавнє схвалення у Верховній Раді таких важливих рішень як створення антикорупційного суду, затвердження законів про приватизацію, валютні операції, про керування державними банками і захист прав кредиторів.

Але нові закони ще не доведені до результативності, вказано у звіті банку, який є найбільшим зовнішнім інвестором в Україні, який загалом вклав понад дванадцять з половиною мільярдів євро.

Найважливішими завданнями для України на 2019 рік ЄБРР вважає збереження макроекономічної стабільності і зокрема залучення зовнішніх джерел фінансування для виплат по запозиченнях, що припадають на 2018-20 роки, впровадження нових ухвалених законів стосовно енергетики, та просування у реформах державних банків, щоб підготувати їх до приватизації.

Банк зауважує, що українці почали отримувати більшу платню і внутрішнє споживання, яке підвищилося на 8,4%, додало до економічного зростання.

При цьому ЄБРР зауважує на тому, що багато українців працездатного віку щораз більше виїжджають за кордон і це створює проблеми на ринку праці в Україні та сповільнює ріст обсягів промислового виробництва.

Емігранти при цьому підтримують українську економіку, переказуючи гроші на Батьківщину.

Згідно з наведеними даними Національного банку України заробітчани 2017 року прислали додому загалом близько $9,3 мільярда.

Значення цієї суми підкреслене тим, що це становило аж 8.3% усього ВВП країни за минулий рік.

ЄБРР остерігається, що через вибори 2019 року, умови для потрібних Україні структурних реформу будуть гірші, тому з огляду також на інші чинники зростання економіки тоді прогнозоване на рівні лише 3%.

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