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США: Росія помилилась, якщо думала підвищити статус "ДНР" та "ЛНР" через фіктивні "вибори"

  • Голос Америки
Гедер Науерт

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США виступили з заявою засудивши фіктивні "вибори" на контрольованій Росією території східної України, назвавши їх "фарсом" та порушенням територіальної цілісності та суверенітету України.

Вчорашній незаконний процес був спробою Москви надати інституційної ваги своїм ставленикам на Донбасі – так званим "Донецькій та Луганській народним республікам
Гедер Науерт

"Сполучені Штати" приєднуються до європейських союзників і засуджують фіктивні "вибори" 11 листопада на контрольованій Росією території східної України", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

"ДНР" та "ЛНР" не мають місця в Мінському процесі, підтвердили в Держдепі.

"Вчорашній незаконний процес був спробою Москви надати інституційної ваги своїм ставленикам на Донбасі – так званим "Донецькій та Луганській народним республікам", - йдеться в заяві речниці Держдепу Гедер Науерт. - Цим установам немає місця в Мінських домовленостях, або в конституційному управлінні України і їх потрібно розпустити, як і незаконні збройні формування".

США наголосили, що відповідь міжнародної спільноти стала однозначною і, якщо Росія очікувала цими виборами надати міжнародної ваги "ДНР" та "ЛНР", то ці розрахунки не справдились.

"Якщо Росія розраховувала, що незаконні "вибори" 11 листопада нададуть міжнародної ваги її ставленикам, міжнародна реакція засвідчила, що вона помилялась. ОБСЄ відмовився проводити спостереження вчорашнього фарсу. Дії Росії засудили в столицях по обидва боки Атлантики, а також у Раді безпеки ООН та в ОБСЄ. Сполучені Штати та Європейський Союз висловились спільно проти вчорашнього порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Ми продовжимо запроваджувати пов'язані з Україною санкції проти Росії до того часу, поки Москва повною мірою втілить Мінські домовленості і поверне контроль над Кримом Україні", - йдеться в заяві.

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