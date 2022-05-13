Відбудова України буде швидкою і стане поштовхом до зростання регіону – представник України в ЄБРР

Під час щорічної зустрічі та бізнес-форуму Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що відбулися 10-12 травня в Марракеші, Марокко, ЄБРР «отримав від донорів запевнення щодо виділення коштів обсягом майже 1 мільярд євро на підтримку програм, пов'язаних з подоланням наслідків війни проти України», повідомляє організація.

Ці кошти будуть використані на підтримку інфраструктури та допомогу компаніям в Україні та інших країнах, які постраждали від російського вторгнення.

«Ми бачимо колосальні зусилля зосереджені на обороні країни, як наприклад, саміт в Рамштайні (військовій базі США в Німеччині – ГА), але абсолютно критично, щоб ми мали вже такий собі фінансовий Рамштайн, як я його називаю, щоб ми бачили світову спільноту, яка об'єднуються навколо ідей і ініціатив щодо фінансової підтримки України», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» заступник директора Ради директорів ЄБРР від України Артем Шевальов.

Він пояснив, що у той час, коли важлива пряма підтримка бюджету від МВФ та країн-донорів, необхідно допомогти й приватним компаніям в Україні – роль, яку бере на себе ЄБРР.

«Ми мусимо забезпечити, щоб приватний сектор або державні компанії, які функціонують в економіці, залишалися не тільки не плаву, а лишалися активними учасниками всіх економічних процесів – наймали людей, платили їм зарплату, закуповували у своїх постачальників матеріали і врешті-решт платили податки».

Оскільки Україна перебуває у стані війни і банківські інструменти складно застосовувати, ЄБРР, пояснив він, покладається на гарантії та страхові покриття країн-ключових акціонерів банку.

Згідно із прес-релізом на сайті банку, ЄБРР Банк «має значний досвід у подоланні криз у своїх країнах і став першою міжнародною установою, яка оголосила пакет стійкості для України».

«У нас є чітка стратегія відповіді Україні, і вона вже реалізується. Я дуже вдячна за підтримку з боку наших акціонерів, а кошти донорів дозволять нам забезпечити вплив на Україну у 2022 році та далі», - зазначила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

"Через війну нас просять надати більше підтримки в таких сферах, як оборотний капітал та надзвичайне фінансування, і ми дуже швидко адаптуємось до мінливих потреб. Що стосується майбутньої реконструкції, ЄБРР відіграватиме дуже важливу роль найбільшого інституційного інвестора в країні. Ми будемо готові до цього, коли настане час," – цитує її банк.

Банк прогнозує, що через російське вторгнення українська економіка впаде цього року на 30%, але також прогнозує відновлення української економіки на 25% у 2023.

Коли б не закінчилася війна і не почалася відбудова України, вона буде швидкою та стане поштовхом до економічного зростання всього регіону, вважає Шевальов.

«Я особисто вважаю, що відновлення в Україні буде одним з основних драйверів економічної стабілізації відновлення в дуже широкому регіоні. Ми бачимо колосальні економічні проблеми в Туреччині. Ми бачимо дуже серйозне гальмування економіки не тільки в Центральній і Східній Європі, а в принципі і в Західній Європі. Ми бачимо той тиск, який здійснюють на глобальну економіку ціни на нафту, на газ, на більшість сировини.

В такій ситуації отримати, скажімо так, можливість проектів відновлення на 500 мільярдів, 700 мільярдів, трильйон доларів - а зрозуміло, що Україна не зможе це зробити навіть своїми фізичними силами, у нас немає стільки підрядників, немає стільки обладнання, у нас немає стільки сировини, для того, щоб підтримати такі масштаби. Тому ті інвестиції дозволять не тільки Україні дуже швидко оговтатися і піднятися, а й економікам союзних країн».

Під час Пленарної сесії Ради керуючих ЄБРР, більшість делегатів залишили залу на час виступів представників Росії та Білорусі. Про це на свої сторінці у Facebook написав Шевальов.

«Це те, що наші колеги з Сімки вже робили Вашингтоні під час засідання подібної групи в МВФ. Ми обговорили це з провідними країнами-партнерами ЄБРР і, коли було оголошено про виступ представника Росії, ми залишили залу засідань. Що мене абсолютно приємно вразило - що ми обговорили це з Сімкою, декількома іншими країнами Євросоюзу, і очікували, що вийде нас 10-15 делегацій, а як ми почали підводитися, просто весь зал встав і вийшов».

ЄБРР якомога швидше припинить свою участь в російських компаніях, заявила у вівторок президент кредитора Оділь Рено-Бассо, повідомляє USA Today. ЄБРР не вкладав нові гроші для роботи в Росії ще з 2014-го року, після анексії Криму, однак володіє частками в низці російських компаній. З 1 квітня, пояснив представник України в банку, Росія та Білорусь були відключені від доступу до ресурсів, що фактично означає усунення від майже всього, крім номінального членства в якості акціонерів банку.

У статті використано інформацію USA Today.

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