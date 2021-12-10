У США відновлення ринку праці супроводжується найвищим за 40 років зростанням цін

Кількість американців, які подали заявки на допомогу з безробіття минулого тижня була найнижчою з 1969 року. Рівень безробіття у США знизився до 4,2% в листопаді - найнижче з лютого 2020 року. Позитивну статистику ринку праці доповнило і те, що кількість нових робочих місць в жовтні, згідно з даними Міністерства праці США, наблизилась до рекордних показників.

Водночас, споживчі ціни швидко зростають. Інфляція склала 6,8% в листопаді, порівняно з минулим роком, йдеться в повідомленні Міністерства праці США, виданому в п'ятницю. Це найвищий показник з червня 1982 року. В листопаді споживчі ціни зросли на 0,8% в порівнянні з жовтнем.

Напередодні публікації даних з інфляції, президент США Джо Байден визнав, що зростання цін є швидким, але зауважив, що звіт не включає зниження цін на енергоресурси, яке спостерігалось в останні тижні.

"Інформація, яку оприлюднять завтра щодо енергетики в листопаді не відображує теперішню реальність, - заявив Байден у четвер, - і не відображує очікуване зниження цін в наступні тижні та місяці, такі як на ринку автомобілів".

Байден відзначив прогрес своєї адміністрації у створенні робочих місць. 6 мільйонів нових робочих місць - рекорд для нового президента, йдеться в інфографіці, розміщеній на сторінці президента. "Кількість людей, які отримували допомогу з безробіття перевищувала 18 мільйонів, коли я прийшов на посаду - зерез це біля 2 мільйонів. Це найшвидше за історію переміщення людей з категорії тих, хто покладається на урядову підтримку до тих, хто приносить зарплату щотижня".

Інфляція залишається основним фактором, що непокоїть американців, йдеться в дослідженні споживчих настроїв Університету Мічигану.

В грудні опитування університету показало покращення споживчих настроїв до 70,4 з 67,8 в листопаді. Але це значне падіння в порівнянні до грудня 2020 року, коли індекс був 80,7, повідомляє Market Watch.

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