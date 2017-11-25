Під час атаки екстремістів на суфійську мечеть у Єгипті загинуло 305 молільників

Єгипетські офіційні особи повідомили, що під час атаки ймовірних екстремістів на мечеть у неспокійному північному районі Синайського півострова загинуло 305 людей. Серез загиблих 27 дітей.

Бюро громадського прокурора заявило, що від 25 до 30 екстремістів здійснили атаку на мечеть аль-Равда в містечку Бір-аль-Абед, що на захід від адміністративного центру провінції Північний Синай ель-Аріш.

Екстремісти прибули на машинах, підірвали мачеть, після чого увійшли до середини і відкрили вогонь по молільниках, які намагалися втекти. Нападники також використали підпалені автомобілі, щоб заблокувати вихід з будинку.

Очевидці заявили, що екстремісти відкрили вогонь по машинах швидкої допомоги, які намагалися евакуювати поранених до лікарень. Державне агентство новин повідомило також, що під час атаки було поранено 128 людей.

Атака була скерована проти членів суфійського ісламу, містико-аскетичної течії в ісламі.

Поки що жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за атаку, але пов’язане з «Ісламською державою» угруповання здійснювало атаки в регіоні від 2013 року.

Згідно з повідомленнями, після атаки на мечеть єгипетські літаки провели рейд на об’єкти терористів на Синайському півострові.

Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі обіцяв, що атака не залишиться від відплати, але не сказав, які саме заходи будуть застосовані.

Президент США Дональд Трамп назвав насильство «жахливою і боягузливою терористичною атакою на невинних і безборонних молільників».

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