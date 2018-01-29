Економіка США при Трампі подобається більшості американців

Американці більше ніж рік тому задоволені станом збройних сил США, станом безпеки та економіки. На це вказують результати нового опитування Gallup.

Трамп звинувачує ЗМІ США в упередженості щодо нього та штучній підтримці інтересу громадськості до теми буцімто змови його виборчого штабу із урядом Росії у ході президентських виборів 2016-го року

78 відсотків американців схвалюють рівень сили збройних сил країни (66% попереднього року), 63 відсотки задоволені захищеністю країни від тероризму (50% минулого року).

Результати даного опитування накладаються на засвідчений численними іншими опитуваннями низький рейтинг підтримки президента з боку громадськості (при цьому вірними президенту лишається абсолютна більшість тих, хто за нього проголосував - прим. ГА). Стан економіки країни задовольнив 58% респондентів - на 12 пунктів більше, ніж минулого року.

Натомість лише 38% задоволені роллю США на міжнародній арені, 31% - задоволені доступністю медичних послуг та ін.

На думку Трампа, закиди про змову не мають жодних підстав і є лише спробою Демократичної партії очорнити його обрання та применшити його здобутки на посаді президента Америки

Президент США Дональд Трамп часто відзначає, що провідні ЗМІ ігнорують піднесення економіки США вже у перший рік його президентства, яке знаходить вираження у зростанні провідних біржових індексів, поверненні до США виробництв низки компаній, зменшення рівня безробіття, включно з безробіття серед афроамериканців та ін.

Трамп звинувачує ЗМІ США в упередженості щодо нього та штучній підтримці інтересу громадськості до теми буцімто змови його виборчого штабу із урядом Росії у ході президентських виборів 2016-го року. На думку Трампа, закиди про змову не мають жодних підстав і є лише спробою Демократичної партії очорнити його обрання та применшити його здобутки на посаді президента Америки.

Дивіться також: У штаті Юта пройшов найбільший фестиваль незалежного кіно США