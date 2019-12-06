Економіка США показує гарні результати і Трамп сподівається, що це забезпечить йому підтримку виборців

"Це економіка, дурню", - така фраза стала крилатою у США з часу президентської кампанії 1992 року, коли Білл Клінтон переміг Джорджа Буша у президентських перегонах.

Майже через три десятиліття, теперішній президент США Дональд Трамп сподівається, що саме гарний стан економіки забезпечить йому перемогу у президентських перегонах 2020 року, пише "Голос Америки".

Виступаючи перед виборцями Трамп постійно наголошує на гарному стані економіки США, низькому безробітті, зростанні фондового ринку.

Нещодавні цифри з рівня безробіття підкреслюють цю тенденцію. В листопаді безробіття знизилось до 3,5%, згідно до даних Міністерства праці США, оприлюднених у п'ятницю. В листопаді було створено 266 000 робочих місць у США, що вище, ніж прогнозовані у опитуванні Dow Jones 187 000 нових робочих місць. На тлі таких позитивних новин ціни на фондовому ринку зросли у п'ятницю.

"Отже Америка працює, - сказав в коментарі CNBC Леррі Кудлоу з Національної економічної ради. – Це дуже потужні цифри, це цифри на сонячну п'ятницю".

"Сьогоднішній звіт про ринок праці, більш ніж будь-який інший звіт, що вийшов за останні місяці, розвіяв побоювання щодо можливої рецесії в американській економіці, - говорить Гед Леванон, економіст Conference Board. – Споживачі увійшли в передсвятковий сезон, маючи можливість і бажання витрачати кошти".

Однак економічний шторм може бути не за горами, вважають деякі аналітики, вказуючи, що торговельна війна США та Китаю негативно вплинула на американських фермерів.

Така динаміка може зашкодити політичній підтримці Трампа, вважає Джеймс Петокукіс з вашингтонського дослідницького центру American Enterprise Institute. "Ми справді бачимо промислову рецесію, скорочення заводських робочих місць, а саме тих, чий стан, на думку виборців президента, мав покращитись", сказав аналітик в коментарі "Голосу Америки".

Політичний опонент Трампа спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі наголосила на тому, що американці змушені більше витрачати на життя. "Попри певні обнадійливі цифри, листопадовий звіт про ринок робочих місць невтішний для фермерів та сімей, які важко працюють, щоб залишитись на плаву через зростання вартості життя та непевності".

На тлі розслідування щодо імпічменту, яке проводять демократи, Трамп неодноразово наголошував на тому, що економічний добробут населення за його президентства зростає.

"Любіть мене, або ненавидьте, ви мусите голосувати за мене, - сказав Трамп спілкуючись з виборцями в Нью-Гемпширі в серпні, зауважуючи, що інвестиції Американців "вилетять у трубу", якщо він програє вибори наступного року.

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