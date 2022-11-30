Ріст економіки США перевищив очікування

Економіка США росла швидше, ніж прогнозувалось раніше. В середу Бюро економічного аналізу США оприлюднило оцінку зростання ВВП на рівні 2,9% в третьому кварталі для аннуалізованих даних, або 0,7% для квартальних даних.

Бюро покращило свої оцінки, порівняно з попередніми даними озвученими минулого місяця - на рівні 2,6%, замість 2,9%

"Друга оцінка в основному відображує покращення в оцінці споживчих витрат та фіксованих інвестицій, яке дещо компенсувало зниження оцінок приватних інвестицій в запаси. Імпорт, який враховується у ВВП зі знаком "мінус", зменшився більше, ніж оцінювалось раніше", - пояснили в установі.

В другому кварталі економіка США показала падіння на рівні 0,6%, згідно з аннуалізованим показником, або 0,1% на основі квартальних даних.

Економічне зростання було зафіксоване, попри високу інфляцію і створює основу для втілення плану Федерального резерву із подальшого підвищення ставок. Федеральний резерв США вже неодноразово підвищував ставки цього року, намагаючись стримати інфляцію.