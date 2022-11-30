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- Голос Америки
Ріст економіки США перевищив очікування
Економіка США росла швидше, ніж прогнозувалось раніше. В середу Бюро економічного аналізу США оприлюднило оцінку зростання ВВП на рівні 2,9% в третьому кварталі для аннуалізованих даних, або 0,7% для квартальних даних.
Бюро покращило свої оцінки, порівняно з попередніми даними озвученими минулого місяця - на рівні 2,6%, замість 2,9%
"Друга оцінка в основному відображує покращення в оцінці споживчих витрат та фіксованих інвестицій, яке дещо компенсувало зниження оцінок приватних інвестицій в запаси. Імпорт, який враховується у ВВП зі знаком "мінус", зменшився більше, ніж оцінювалось раніше", - пояснили в установі.
В другому кварталі економіка США показала падіння на рівні 0,6%, згідно з аннуалізованим показником, або 0,1% на основі квартальних даних.
Економічне зростання було зафіксоване, попри високу інфляцію і створює основу для втілення плану Федерального резерву із подальшого підвищення ставок. Федеральний резерв США вже неодноразово підвищував ставки цього року, намагаючись стримати інфляцію.
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Президентка Єврокомісії: «Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини». Відео
«Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини, в тому числі за злочин агресії проти суверенної держави. Росія також повинна заплатити фінансово за вчинене спустошення», - заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Зеленський запросив Ілона Маска в Україну - NYT
Президент України Володимир Зеленський 30 листопада запросив американського мільярдера Ілона Маска відвідати Україну, щоб побачити збитки, завдані країні російськими військами, повідомляє видання The New York Times.
Такий візит міг би допомогти бізнесменові зрозуміти ситуацію, перш ніж робити заяви про неї, сказав Зеленський через відеозв’язок із The New York Times DealBook Summit.
«Якщо ви хочете зрозуміти, що тут зробила Росія, приїжджайте в Україну, і ви побачите це на власні очі. Після цього ви скажете нам, як закінчити цю війну, хто її почав, і коли ми можемо її закінчити», – цитує Зеленського видання.
На початку жовтня американський мільярдер, засновник компанії SpaceX Ілон Маск у твітері написав, що задля досягнення миру Україна має залишатися нейтральною, а Росії треба віддати Крим. При чому, за його словами, «Крим формально є частиною Росії, як це було з 1783 року (до помилки Хрущова)».
Ця заява викликала осуд українського суспільства. Після критики та реакції президента Володимира Зеленського Маск заявив, що і далі підтримує Україну, але виступає проти «масштабної ескалації» у війні Росії проти України.
У лютому Ілон Маск безкоштовно надав Україні термінали Starlink для потреб українських військових.
У вересні компанія Маска SpaceX заявила, що не може продовжити фінансування роботи терміналів і звернулася до оборонного відомства США з проханням узяти на себе ці витрати. Невдовзі після цього власник SpaceX Ілон Маск сказав, що Starlink продовжать роботу в Україні незалежно від того, чи Пентагон платитиме за це.
- Голос Америки
Росія може продовжувати війну в Україні протягом всієї зими - Білий дім
Росія, ймовірно, продовжить свою війну в Україні принаймні протягом усієї зими, - таке припущення висловив речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
"Росіяни не продемонстрували жодних ознак того, що вони збираються зупинити або сповільнити атаки на цивільну інфраструктуру, які вони здійснюють протягом останніх кількох тижнів. Фактично, всі ознаки, які ми бачимо, свідчать про те, що вони мають намір продовжувати це робити", - сказав Кірбі.
Він нагадав про оголошений напередодні новий пакет допомоги від США у 53 мільйони доларів на відновлення пошкодженої інфраструктури. "Ми можемо спробувати допомогти Україні, щоб світло було в якомога більшій кількості вікон протягом зими, але це буде викликом, тому що ми не думаємо, що росіяни зупиняться".
Крім того, у спілкуванні із журналістами Кірбі сказав, що США "цілковито підтримують міжнародну спільноту у притягненні Росії до відповідальності за воєнні злочини та жорстокості проти українського народу".
Раніше Європейський Союз запропонував створити спеціальний міжнародний суд, який очолив би розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також розробити механізм використання заморожених санкціями російських активів для фінансування відбудови України.
Коментуючи цю новину, речник генсека ООН Стефан Дюжаррик заявив: "Генеральному секретарю відомо, що на різних платформах ведуться дискусії щодо можливого створення міжнародного трибуналу щодо ситуації в Україні, зокрема, щодо питання злочину агресії. Будь-яке рішення про створення такого трибуналу, за участю або без участі Організації Об’єднаних Націй, залишається за державами-членами".
Напередодні голова парламентської фракції «Слуга народу», член комітету з питань нацбезпеки та оборони Давид Арахамія сказав, що у міжнародних партнерів України є певний супротив щодо створення трибуналу для покарання Росії. Для того, щоб змінити цю ситуацію, Україна, за словами Арахамії, наразі намагається "увімкнути увесь спектр інструментів парламентської дипломатії", повідомляє Радіо Свобода.
У статті використані матеріали Reuters
- Голос Америки
Заяви про успіхи російської армії під Бахмутом, ймовірно, перебільшені – ISW
У боях, що тривають навколо Бахмута на Донбасі, 29 листопада російські війська досягли певних успіхів, але західні військові експерти кажуть, що навряд чи цей успіх був значний.
Як зазначають фахівці американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні дані свідчать, що російські війська просунулися на південний схід від Бахмута, але дослідники не можуть підтвердити заяви російських військових блогерів, які стверджують, що «російські війська прорвали українську лінію оборони на південь від Бахмута вздовж шосе T0513». І таким чином, за твердженням російських джерел, вони могли б просунутися в напрямку містечка Часів Яр і перерізати одну з двох основних українських наземних комунікацій (GLOC) до Бахмута.
«Такі заяви, ймовірно, є частиною триваючої російської інформаційної операції та передчасні», – вважають фахівці ISW.
Також вашингтонські експерти кажуть, що погоджуються з оцінками Міністерства оборони Великої Британії, яке 29 листопада повідомило, що російські війська, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) протягом останніх трьох місяців через їхню неефективність.
Як пише британська розвідка, «концепція БТГ відігравала важливу роль у російській військовій доктрині протягом останніх десяти років і передбачала інтеграцію батальйонів із повним спектром допоміжних підрозділів, включаючи бронетехніку, розвідку та, на відміну від звичайної західної практики, артилерію».
Як пишуть фахівці ISW, починаючи з квітня вони вважали, що російські БТГ були розбиті та втратили боєготовність у різних «невдалих російських наступальних операціях, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, і пізніші спроби відновити ці БТГ для відновлення їхньої бойової потужності зазнали невдачі». Тому росіяни, на думку експертів ISW, тепер змушені покладатися на імпровізовані одноразові структури з мобілізованим персоналом.
Російська влада посилюватиме внутрішні репресії – британська розвідка
Говорячи про російську внутрішню політику, британська розвідка у своєму звіті за 30 листопада пише про те, що влада в Росії, ймовірно, планує посилити внутрішні репресії, оскільки конфлікт залишається невирішеним і все більше впливає на повсякденне життя росіян.
Як дії на випередження, британські фахівці трактують нові заходи проти тих, кого Кремль називає «іноземними агентами». Заходи набирають чинності з 1 грудня.
Британська розвідка каже, що репресії проти опонентів режиму потрібні, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення».
За оцінкою британських аналітиків, через поправки до «Закону про іноземних агентів» 2012 року, які президент Росії Володимир Путін схвалив у липні, визначення охопить і тих людей, яких російська держава визнає такими, що перебувають під «впливом або тиском іноземних гравців». Також зростає ризик переслідування цих людей через те, що російська влада зможе «публікувати особисті дані та адреси визначених «іноземних агентів».
На переконання британської розвідки, «нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави».
Аналітики нагадують, що репресії Путіна тривають з часу його повернення на посаду президента в 2012 році, але ця тенденція «різко посилилася після вторгнення в Україну».
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